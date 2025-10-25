Fejlődő szennyvízszolgáltatás a Pécsi járás településein

A projekt részeként Pécsett a meglevő szennyvízgyűjtő-hálózat kapacitásnövelése mellett 12 utcában épült ki új szennyvízhálózat. Ezzel a vezetékes szennyvízhálózattal elért ingatlanok száma Pécsett 73.192-re nőtt.

Kozármisleny városában két utca szennyvízelvezetése valósult meg.

Aranyosgadány, Bicsérd, Kökény, Szalánta és Zók településeken a teljes települési szennyvízhálózat kialakítása és a községekből induló, Pécsre beérkező egységes szállítóvezeték-hálózat fejlesztése valósult meg.

A projekt teljes támogatási összege:

KEHOP I. szakasz (KEHOP-2.2.2-15-2021-00168):

Támogatási összeg: 5.284.973.070 Ft

Támogatás mértéke: 94,800067%

KEHOP II. szakasz (KEHOP_PLUSZ-2.1.10-23-2024-00019):

Támogatási összeg: 2.243.068.820 Ft

Támogatás mértéke: 94,800067%

A projekt eredményei számokban:

gravitációs csatorna: 26.211 m

nyomott vezeték: 28.270 m

házi bekötések: 1377 db

átemelő műtárgyak: 9 db

hálózatrekonstrukció: 63,9 m

A projekt végső eredményeként 3212 lakosegyenérték részesül korszerű szennyvíz-kezelésben.

Az újonnan kiépült szennyvízhálózat nyújtotta szolgáltatás igényelhetősége szempontjából az ingatlantulajdonosok számára fontos információ:

A „Pécs és térsége szennyvízelvezetésének fejlesztése, csatornahálózatának bővítése” projekt keretében kiépült szennyvízcsatorna-hálózat üzemeltetője a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. Amennyiben még nem csatlakoztatta rá ingatlanát az elkészült közműves szennyvízcsatorna-hálózatra, mielőbb gondoskodjon a rákötésről és annak bejelentéséről a szolgáltató felé! (Információ, elérhetőségek: tettyeforrashaz.hu)

Fontos információk a szennyvízhálózatra való csatlakozás kapcsán

A kiépült, rendelkezésre álló közüzemi szennyvízhálózatra való csatlakozást jogszabály írja elő az ingatlantulajdonosoknak. Ez a kötelezettség minden érintett ingatlanra vonatkozik, végső határideje: 2025. december 31.

Ha a rákötés eddig az időpontig nem valósul meg, a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. jelzi a Baranya Vármegyei Kormányhivatalnak, amely hatósági eljárás keretében kötelezi az ingatlantulajdonost a rákötésre. A társaság emellett a talajterhelési díjra vonatkozó jogszabályi előírások alapján köteles adatot szolgáltatni a települési önkormányzatnak a közcsatornára rá nem kötött ingatlantulajdonosokról. Az önkormányzat talajterhelési díjat vet ki az érintett tulajdonosokra.