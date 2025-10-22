október 22., szerda

3 órája

Fejlődő szennyvízszolgáltatás a Pécsi járás településein

Címkék#Széchenyi Terv Plusz#KEHOP#szennyvízhálózat

Fejlődő szennyvízszolgáltatás a Pécsi járás településein

Újabb mérföldkövéhez érkezett a Pécsi járás területén működő szennyvízhálózat fejlesztése. Pécs város közműves szennyvízhálózata az elmúlt másfél évtizedben három ütemben fejlődött. Pécs közművel el nem látott területeinek csatornázását követően második lépésben a város és a környező települések szennyvizének tisztításáért felelő létesítmény újult meg néhány évvel ezelőtt. A harmadik – és területi hatását tekintve legnagyobb kiterjedésű – szakasz eredményeként a Pécs környéki kistelepülések szennyvízhálózatának fejlesztésére került sor. A környezetvédelmi és fenntarthatósági szempontból nélkülözhetetlen beruházás a Széchenyi 2020 program (KEHOP), valamint Széchenyi Terv Plusz keretében két ütemben mindösszesen 7.528.041.890 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el. 

A támogatásból Pécs és Kozármisleny egyes közműhiányos részei mellett Aranyosgadány, Bicsérd, Kökény, Szalánta és Zók települések komplett szennyvízhálózattal, a korábbi járművel történő elszállítás (szippantás) helyett a legkorszerűbb vezetékes szennyvízelvezetés lehetőségével gyarapodott. 

Az Építési és Közlekedési Minisztérium szakmai felügyelete és irányítása mellett a „Pécs és térsége szennyvízelvezetésének fejlesztése, csatornahálózatának bővítése” elnevezésű nagyberuházás a KEHOP-2.2.2-15-2021-00168 azonosító számú projekt  5.284.973.070 Ft vissza nem térítendő, valamint a KEHOP_PLUSZ-2.1.10-23-2024-00019 azonosítószámú projektből 2.243.068.820 Ft vissza nem térítendő támogatásával az agglomeráció környezetterhelési kockázata csökkent, a helyben gyűjtött szennyvizek okozta talajszennyezés veszélye megszüntethető lett. 

A hét településen megvalósuló infrastrukturális beruházás két ütemben véglegesen 2025 októberére készül el. Eredményeként a beruházással érintett településeken a lakóövezeti részeken kiváltható lett a telkenkénti szennyvízgyűjtés és a közúti szennyvízszállítás. A projekt végső eredményeként 3212 lakosegyenérték részesül javított szennyvíz-kezelésben.

KEHOP I. szakasz:

Támogatási összeg: 5.284.973.070 Ft
Támogatás mértéke: 94,800067%

KEHOP II. szakasz:

Támogatási összeg: 2.243.068.820 Ft
Támogatás mértéke: 94,800067%

További információ:

https://pecs.hu/kehop_plusz-2-1-10-23-2024-00019/
https://kozarmisleny.hu/palyazatok/elnyert-palyazatok1

 

