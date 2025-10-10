október 10., péntek

Fergeteges visszatérés Pécsre – újra színpadon a Fergeteges komédia!

Címkék#pécs#fergeteges komédia#színház

A pécsi közönség kedvence újra meghódítja a várost: november 7-én ismét felcsendül a nevetés a PKK Apáczai Művelődési Házban, hiszen visszatér a Fergeteges komédia! Dévényi Ildikó vezetésével a klasszikus vígjáték friss lendülettel, új színházi energiával tér vissza, hogy ismét elvarázsolja a nézőket.

Nehéz lenne Pécsett olyan színházkedvelőt találni, aki ne hallott volna már a Fergeteges komédiáról. A Pécsi Harmadik Színház egykori sikerdarabja évekkel ezelőtt meghódította a közönséget, most pedig újra életre kel, hogy a pécsi közönség ismét együtt nevethessen és meghatódhasson a három generáció történetén. A premiert november 7-én tartják a PKK Apáczai Művelődési Házban, további előadásokat pedig december 12-én és január 15-én láthat a közönség.

A Fergeteges komédia, avagy Anyák és lányok szerzője Varsányi Anna, aki érzékenyen és humorral rajzolja meg a női sorsok, családi kapcsolatok és generációs ellentétek világát. A történet középpontjában három nő – a nagymama, az anya és a lány – áll, akik mind a maguk módján keresik a boldogságot, a szeretetet és egymáshoz vezető utat. Az eredmény: egy szívhez szóló, de könnyed hangvételű vígjáték, ahol a nevetés mögött ott lapul a felismerés – hiszen ki ne érezte volna már úgy, hogy a családi viták közepette néha csak a humor menthet meg mindent?

 

A darabot korábban Vincze János rendezte nagy sikerrel, a mostani új változat azonban Dévényi Ildikó művészeti vezetésével új színt, új érzelmi mélységet és mai hangulatot kapott. A színpadon ismét nagyszerű művészek idézik meg a szerethető karaktereket – köztük maga Dévényi Ildikó is, aki korábban Teri szerepében aratott közönségsikert, és most is kulcsszereplőként tér vissza. A produkciót a pécsi közönség szeretete és kíváncsisága hívta életre, hiszen sokan nosztalgiával emlegették a régi előadást – most pedig újra megtapasztalhatják annak varázsát.

A Fergeteges komédia igazi ünnep: egyszerre nevetésre, elgondolkodásra és összekapcsolódásra hív. Egy olyan est, ahol minden korosztály magára ismerhet, miközben a színházterem megtelik élettel, derűvel és jókedvvel.

 

Szereplők:

  • Dévényi Ildikó mint Teri, az életvidám, kissé szeleburdi anya, aki végre a saját boldogságát is megpróbálja megtalálni,
  • Fodor Zsóka, a legendás „Nagyanyus”, most a szókimondó és bölcs nagymama szerepében
  • Farkas B. Szabina mint Emma, a lánya, aki karrierje és párkapcsolata között őrlődik,
  • Fischer Norbert mint Milán, a sármos, de kissé hebrencs férfi, aki a házba költözve teljes káoszt teremt – és persze rengeteg nevetést.

Jegyet vásárolni a cooltix.hu oldalon lehet, illetve a helyszínen!

