Futócipők rejtélyei: minden, amit a választásról és karbantartásról tudni kell

Miért fontosabb a méret, mint a külső?

Az egyik leggyakoribb hiba, amit a nők elkövetnek professzionális futócipő vásárlásakor, a megjelenés szerinti választás. Bár a letisztult dizájn csábító, az illeszkedés, a tartás és a párnázottság az, ami igazán számít. A női futócipőket kifejezetten a keskenyebb sarkak és a különböző lábboltozat-tartáshoz tervezték. A megfelelő méret kiválasztása szempontjából különösen fontos a nap második felében próbálni őket, hiszen ekkor a lábak enyhén duzzadtak.

A női futócipők közötti különbségek megértése

Nem minden női futócipő egyforma – némelyiket terepfutásra, másokat országúti vagy futópados használatra tervezték. A tevékenységhez nem megfelelő cipőtípus kiválasztása idő előtti elhasználódáshoz és potenciális sérülésekhez vezethet. Figyeljünk tehát a címkékre, és mindenképpen olvassunk utána a különböző típusok használatának. Hasonlóan fontos a fent említett lábboltozat is, hiszen ez hozzájárul a pronáló vagy szupináló bokához – melyekhez érdemes speciálisan kialakított cipőt választani.

Mikor kell lecserélni a futócipőt?

Sok futó túl sokáig vár a cipőcserével, ami térd- és hátfájáshoz vezet. Jó ökölszabály, hogy 480–800 kilométerenként cseréljük le a futócipőnket, figyelembe véve a testsúlyt és a futási stílust is. Kövesd tehát nyomon a megtett kilométereket, és rendszeresen ellenőrizd a külső talpat. Ha a párnázás laposnak érződik, vagy a cipő elveszíti a rugalmasságát, itt az ideje egy új párnak.