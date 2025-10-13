október 13., hétfő

1 órája

Futócipők rejtélyei: minden, amit a választásról és karbantartásról tudni kell

Címkék#kényelem#futócipő#funkcionalitás

A megfelelő futócipő élvezetesebbé teheti vagy tönkre teheti az edzést – és az ízületeket. Mégis sok nő még mindig a stílus, nem pedig a funkcionalitás alapján választja cipőjét, kockáztatva a sérülést és a kényelmetlenséget. Nézzük tehát, hogy miért is olyan fontos a megfelelő professzionális futócipő.

PR cikk
Futócipők rejtélyei: minden, amit a választásról és karbantartásról tudni kell

Fotó: Prostock-studio - stock.adobe.com

Miért fontosabb a méret, mint a külső?

Az egyik leggyakoribb hiba, amit a nők elkövetnek professzionális futócipő vásárlásakor, a megjelenés szerinti választás. Bár a letisztult dizájn csábító, az illeszkedés, a tartás és a párnázottság az, ami igazán számít. A női futócipőket kifejezetten a keskenyebb sarkak és a különböző lábboltozat-tartáshoz tervezték. A megfelelő méret kiválasztása szempontjából különösen fontos a nap második felében próbálni őket, hiszen ekkor a lábak enyhén duzzadtak. 

A női futócipők közötti különbségek megértése

Nem minden női futócipő egyforma – némelyiket terepfutásra, másokat országúti vagy futópados használatra tervezték. A tevékenységhez nem megfelelő cipőtípus kiválasztása idő előtti elhasználódáshoz és potenciális sérülésekhez vezethet. Figyeljünk tehát a címkékre, és mindenképpen olvassunk utána a különböző típusok használatának. Hasonlóan fontos a fent említett lábboltozat is, hiszen ez hozzájárul a pronáló vagy szupináló bokához – melyekhez érdemes speciálisan kialakított cipőt választani.

Mikor kell lecserélni a futócipőt?

Sok futó túl sokáig vár a cipőcserével, ami térd- és hátfájáshoz vezet. Jó ökölszabály, hogy 480–800 kilométerenként cseréljük le a futócipőnket, figyelembe véve a testsúlyt és a futási stílust is. Kövesd tehát nyomon a megtett kilométereket, és rendszeresen ellenőrizd a külső talpat. Ha a párnázás laposnak érződik, vagy a cipő elveszíti a rugalmasságát, itt az ideje egy új párnak.

 

 

