1 órája

Így lesz a vérplazmából értékes gyógyszer - BioLife edukációs programok a plazmaadók ünnepén

Címkék#Nemzetközi Plazmaadó Het#biolife plazma#vérplazma

A világ számos országában október elején ünneplik a Nemzetközi Plazmaadó Hetet, amelynek célja, hogy ráirányítsa a közvélemény figyelmét a plazmaadás életmentő szerepére, és méltó elismerésben részesítse azokat az önkéntes donorokat, akik rendszeres donációikkal hozzájárulnak mások gyógyulásához.

PR cikk
Plazmaadók Éjszakája a BioLife-nál
Forrás: teddmegmost.hu

A BioLife minden évben csatlakozik a kezdeményezéshez. 

Célunk, hogy lebontsuk a plazmaadással kapcsolatos tévhiteket, és közérthető módon bemutassuk, hogyan jut el a plazma a donor karjától egészen a gyógyszerként alkalmazott készítményekig. A Nemzetközi Plazmaadó Hét, és azon belül az immár harmadik alkalommal megrendezett Plazmaadók Éjszakája is ezt a célt szolgálják

– mondta dr. Nyerges Judit, a Magyarországon 10 modern plazmagyűjtő központot üzemeltető BioLife Plazma Hungary Kft. ügyvezetője.

A Plazmaadók Éjszakája olyan különleges esemény, ahol a látogatók kötetlen formában ismerkedhetnek meg a plazmaadás világával. A BioLife munkatársai ilyenkor interaktív tájékoztató programokkal, a kulisszák mögé vezető túrákkal és kötetlen beszélgetésekkel várják az érdeklődőket. A résztvevők találkozhatnak a BioLife leghűségesebb donorjaival, akik saját tapasztalataikon keresztül mutatják meg, milyen értékek húzódnak meg a plazmaadás mögött.

A vérplazma mesterséges úton nem állítható elő, kizárólagos forrását az önkéntes donorok jelentik. A plazmaalapú terápiák iránti igény világszerte folyamatosan növekszik, Európában több mint 350 000 ember szorul plazmaalapú készítményekre, és ez a szám évről évre nő. Egy primer immunhiányos beteg éves kezeléséhez átlagosan 130 plazmaadás szükséges, míg egy hemofíliás beteg esetében ez a szám elérheti az 1200-at. Balesetek, műtétek vagy súlyos betegségek következtében bárki kerülhet olyan helyzetbe, hogy plazmaalapú készítményre van szüksége.

A plazma szalmasárga folyadék, a vér alkotórésze
Forrás: teddmegmost.hu

Mivel a plazma mesterséges úton nem állítható elő, a donorok szerepe felbecsülhetetlen. Minden egyes donáció egy új esélyt jelent a gyógyulásra

– hangsúlyozta dr. Nyerges Judit, a BioLife Plazma Hungary Kft. ügyvezetője.

A plazmaadás gyakorlatilag minden egészséges felnőtt számára lehetséges, aki 18 és 60 év közötti, legalább 50 kilogramm testsúlyú, és nem szenved olyan betegségben, amely kizáró ok lehet. A donor egészsége és biztonsága elsődleges szempont: minden alkalommal orvosi vizsgálat előzi meg a donációt. 

Ez biztosítja, hogy a plazmaadás a donor számára biztonságos és gördülékeny legyen, és ugyancsak ez garantálja a plazma minőségét és biztonságosságát a kezelésre váró betegek számára

– magyarázta dr. Nyerges Judit.

A plazmaadás során egy speciális ferezis készülék választja szét a plazmát a vér többi alkotóelemétől, amelyeket a készülék azonnal visszajuttat a donor szervezetébe. Az egészséges emberek szervezete a levett vérplazmát 48 órán belül újratermeli. Magyarországon egy donor évente akár 45 alkalommal adhat plazmát.

A BioLife elkötelezett amellett, hogy Európa hosszú távon önellátóvá váljon plazma terén, csökkentve a kontinensen kívüli importfüggőséget.

A BioLife jelenleg nyolc magyarországi városban várja a donorokat: Nyíregyházán, Debrecenben, Miskolcon, Egerben, Kecskeméten, Pécsett, Szegeden és Budapesten. A központokban személyesen is elérhetők további információk, illetve online a www.teddmegmost.hu weboldalon.

 

 

