Így telik az őszi szünet a fürdőben – esti fürdőzés és kézműves élmények a családoknak
Az őszi szünet Harkányban idén sem csak a pihenésről szól: a fürdő hosszabbított nyitva tartással és családbarát programokkal várja a látogatókat. A vízi élmények mellett naponta megújuló kézműves foglalkozások is színesítik a szünidőt.
Az őszi szünet első fele már élményekben gazdagon telt Harkányfürdőben: október 23-án, az 1956-os forradalom ünnepén ünnepi nyitva tartással várták a látogatókat, péntektől pedig hivatalosan is kezdetét vette az őszi szüneti időszak. Szombaton éjszakai fürdőzés színesítette a programot, amely során a Harka Vizivilág egészen éjfélig nyitva tartott, a Szaunavilág pedig 24 óráig működött.
A hét közepére azonban még korántsem ért véget a szünidős kavalkád: október 29-étől vasárnapig továbbra is 10:00 és 18:00 óra között várják a vendégeket a gyógyvizes medencék. A Harka Vizivilág minden nap 20:00 óráig lesz látogatható, míg a Szaunavilág ugyanezen időpontig üzemel, a Benti Gyermekvilág pedig a családosok kedvelt helyszíneként szintén este 8-ig marad nyitva.
Október 31-én, pénteken az őszi szünet utolsó „hétköznapján” a megszokott rend szerint tartanak nyitva, majd Mindenszentek napján, szombaton szintén 10:00 és 20:00 óra között lehet fürdőzni. November 2-án, vasárnap már rövidített időrend lép életbe: minden egység 18:00 óráig lesz elérhető.
Az őszi kikapcsolódás nem csak vízi élményekről szól: a Harka Vizivilág bejáratánál minden nap kézműves foglalkozásokkal készülnek a szervezők. A szünet első napjaiban csiga-, róka-, bagoly- és madárijesztő-figurák készültek, hétfőn pedig tökfigurákkal hangolódtak a gyerekek a közelgő Halloweenre. Október 28-án kísértetházak, szerdán pedig szellemek készítése szerepelt a programban.
Október 29-én délután 12 és 16 óra között zajlanak a szellemfigurás foglalkozások, csütörtökön délelőtt denevérfigurák készülnek, pénteken 14 és 18 óra között díszszalagok és maszkok készítésével zárul a halloweeni hangulatú programsorozat. A szünet utolsó napján, november 1-jén, szombaton 10:00–14:00 között őszi lógó dekorációk és 3D képek készítése várja a gyerekeket. A mindennapok állandó eleme a könyvjelzőkészítés, ami ideális emlék lehet a szünidőből.
Horvát Esttel ünnepeltek Harkányban
Október 25-én Harkányban ismét a horvát kultúra került a középpontba: a Harkányi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében megtartották a hagyományos Horvát Estet a Kiss József Könyvtár és Művelődési Házban. A program horvát nyelvű szentmisével kezdődött, amelyet Barics Gábriel atya celebrált. Ezt követően több hazai és határon túli horvát kulturális egyesület, kórus és tánccsoport lépett színpadra, köztük podravinai, drávamenti és szalántai vendégek, valamint a harkányi iskolások és kórus. Az est hangulatát a Podravka zenekar táncháza és bálja zárta, amely hajnalig tartó mulatságot ígért a résztvevőknek.
Lecsóillat és jókedv lengte be Harkányt
Október 11-én hetedik alkalommal rendezték meg a Harkányi Lecsópárbajt, amely idén is igazi gasztronómiai és kulturális élményt kínált a Zsigmondy szabadtéri színpadnál. A főzőverseny mellett egész napos programok szórakoztatták a közönséget: kézműves foglalkozások, gyermekműsorok és lovagi bemutató színesítették a rendezvényt. A színpadon Tóth Aligél, a Joulence, Tárnoki Kornél és a Made in B Zenekar is fellépett, az estét pedig az NGR Music Live fergeteges bálja zárta. A családok és baráti társaságok egyaránt megtalálták a kedvükre valót, a szervezők pedig büfé- és vásárkínálattal gondoskodtak arról, hogy senki ne távozzon üres kézzel vagy éhesen.