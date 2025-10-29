Így telik az őszi szünet a fürdőben – esti fürdőzés és kézműves élmények a családoknak

Az őszi szünet első fele már élményekben gazdagon telt Harkányfürdőben: október 23-án, az 1956-os forradalom ünnepén ünnepi nyitva tartással várták a látogatókat, péntektől pedig hivatalosan is kezdetét vette az őszi szüneti időszak. Szombaton éjszakai fürdőzés színesítette a programot, amely során a Harka Vizivilág egészen éjfélig nyitva tartott, a Szaunavilág pedig 24 óráig működött.

A hét közepére azonban még korántsem ért véget a szünidős kavalkád: október 29-étől vasárnapig továbbra is 10:00 és 18:00 óra között várják a vendégeket a gyógyvizes medencék. A Harka Vizivilág minden nap 20:00 óráig lesz látogatható, míg a Szaunavilág ugyanezen időpontig üzemel, a Benti Gyermekvilág pedig a családosok kedvelt helyszíneként szintén este 8-ig marad nyitva.

Október 31-én, pénteken az őszi szünet utolsó „hétköznapján” a megszokott rend szerint tartanak nyitva, majd Mindenszentek napján, szombaton szintén 10:00 és 20:00 óra között lehet fürdőzni. November 2-án, vasárnap már rövidített időrend lép életbe: minden egység 18:00 óráig lesz elérhető.

Az őszi kikapcsolódás nem csak vízi élményekről szól: a Harka Vizivilág bejáratánál minden nap kézműves foglalkozásokkal készülnek a szervezők. A szünet első napjaiban csiga-, róka-, bagoly- és madárijesztő-figurák készültek, hétfőn pedig tökfigurákkal hangolódtak a gyerekek a közelgő Halloweenre. Október 28-án kísértetházak, szerdán pedig szellemek készítése szerepelt a programban.

Október 29-én délután 12 és 16 óra között zajlanak a szellemfigurás foglalkozások, csütörtökön délelőtt denevérfigurák készülnek, pénteken 14 és 18 óra között díszszalagok és maszkok készítésével zárul a halloweeni hangulatú programsorozat. A szünet utolsó napján, november 1-jén, szombaton 10:00–14:00 között őszi lógó dekorációk és 3D képek készítése várja a gyerekeket. A mindennapok állandó eleme a könyvjelzőkészítés, ami ideális emlék lehet a szünidőből.

Őszi szüneti rend szerint működött a Harkányfürdő

