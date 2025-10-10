Karakteres fürdőszoba – hogyan adhat stílust a belső térnek?

Forrás: Pexels

A stílus és karakteres fürdőszoba elérésének lépései

Az egyik leggyakoribb módja, hogy valaki egy lakáshoz tökéletesen passzoló, stílusos és trendi fürdőszobát hozzon létre, ha ún. vintage, vagy múltból merítkező elemeket ültet át a fürdőszoba modern környezetébe. Nem kell ősrégi bútorokra gondolni, egy antik tükör vagy éppen feketébb színezetű bútorok egyaránt segíthetnek az időtlen elegencia és kényelem elérésében. Mert ha jól választja össze valaki az elemeket, akkor egy trendi, dízájnos érzést ad a fürdőnek, ahogy a modern felszerelések, esetleg téglalap alakú fürdőkádak kontrasztba kerülnek a régi elemekkel.

A megfelelő falszínek, csempék szintén jó választást jelentenek, mert ezeken keresztül a színekkel, esetleges dízájncsempékkel kreatív hangulatot mutathat az alapvetően kis helyiség. Ma már újra nagy trend a régi korokat idéző kád csaptelepek választása, ahogy a régebbi stílusú fürdőkádak is visszatérnek a tervezői asztalokra.

A világítás, a fények létfontosságú elemnek számítanak a fürdőszobákban. Meglepő, de:

a dekoratív világítótestek, csillárok, függőlámpák használata egyre nagyobb divat fürdőszobákban is,

míg a spotlámpás, álmennyezetes megoldások még mindig jól integrálhatóak bármilyen dízájba,

ahogy a nem túlzóan használt, modern ledfények is segíthetnek.

Képzelje el, ahogy egy vintage fürdőkádat szépen bevilágít egy melegfényű függőlámpa, miközben az antik tükörben készülődik reggel egy trendi, vintage mosdókagyló felett. A luxus és a trendiség igazi elemét adja így a fürdőszoba, ami, ha a lakás többi része is követi ezt a vonalat, tökéletesen illeszkedik az egész élettér hangulatához.

A fürdőszoba ma már nem csak egy helyiség, az élettér szerves része

Hány és hány olyan otthon van, ahol a nagy szépen berendezett és megtervezett nappaliból a fürdőszobába lépve hófehér, minimalista környezet fogadja a vendéget - ma már inkább a személyiség, a kreativitás felé billen el a fürdőszobai berendezések trendje is. Egy másik jelentős trend napjainkban a kontrasztos berendezések használata. Pont nem kell egymásba simulnia a színeknek, egy a szaniterektől jelentősen eltérő színnel vagy stílussal rendelkező mosdókagyló nagyban hozzájárulhat a vizuális érdekesség létrehozásában, miközben jó választás esetén nem fogja terhelni a teret.