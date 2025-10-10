1 órája
Karakteres fürdőszoba – hogyan adhat stílust a belső térnek?
A fürdőszobában illeszkednie kell az egész lakás interiőrjébe. Egy igazán karakteres fürdőszoba jelentős mértékben hozzáadhat az adott lakás személyiségéhez és ahhoz, hogy milyen személyiségjegyeket hordoz magán az életterünk. Azzal, hogy megfelelően odafigyelünk az alapvetően funkcionális célokat szolgáló helyiség átalakítására, igazi dízájnos életteret hozhatunk létre mérettől függetlenül. Mert ma már nem trend a rendkívül steril, minimalista dízájn, az otthonok tulajdonosai és a tervezők ma már inkább egy melegséget és személyiségjegyeket is mutató fürdőszobát akarnak. Ez egy egészen friss váltás a trendben, amely magában foglalja azt, hogy a személyes ízlés, a művészi hajlam az egész lakás/ház belső terébe tökéletesen illeszkedő élettéré alakítja a fürdőt.
A stílus és karakteres fürdőszoba elérésének lépései
Az egyik leggyakoribb módja, hogy valaki egy lakáshoz tökéletesen passzoló, stílusos és trendi fürdőszobát hozzon létre, ha ún. vintage, vagy múltból merítkező elemeket ültet át a fürdőszoba modern környezetébe. Nem kell ősrégi bútorokra gondolni, egy antik tükör vagy éppen feketébb színezetű bútorok egyaránt segíthetnek az időtlen elegencia és kényelem elérésében. Mert ha jól választja össze valaki az elemeket, akkor egy trendi, dízájnos érzést ad a fürdőnek, ahogy a modern felszerelések, esetleg téglalap alakú fürdőkádak kontrasztba kerülnek a régi elemekkel.
A megfelelő falszínek, csempék szintén jó választást jelentenek, mert ezeken keresztül a színekkel, esetleges dízájncsempékkel kreatív hangulatot mutathat az alapvetően kis helyiség. Ma már újra nagy trend a régi korokat idéző kád csaptelepek választása, ahogy a régebbi stílusú fürdőkádak is visszatérnek a tervezői asztalokra.
A világítás, a fények létfontosságú elemnek számítanak a fürdőszobákban. Meglepő, de:
- a dekoratív világítótestek, csillárok, függőlámpák használata egyre nagyobb divat fürdőszobákban is,
- míg a spotlámpás, álmennyezetes megoldások még mindig jól integrálhatóak bármilyen dízájba,
- ahogy a nem túlzóan használt, modern ledfények is segíthetnek.
Képzelje el, ahogy egy vintage fürdőkádat szépen bevilágít egy melegfényű függőlámpa, miközben az antik tükörben készülődik reggel egy trendi, vintage mosdókagyló felett. A luxus és a trendiség igazi elemét adja így a fürdőszoba, ami, ha a lakás többi része is követi ezt a vonalat, tökéletesen illeszkedik az egész élettér hangulatához.
A fürdőszoba ma már nem csak egy helyiség, az élettér szerves része
Hány és hány olyan otthon van, ahol a nagy szépen berendezett és megtervezett nappaliból a fürdőszobába lépve hófehér, minimalista környezet fogadja a vendéget - ma már inkább a személyiség, a kreativitás felé billen el a fürdőszobai berendezések trendje is. Egy másik jelentős trend napjainkban a kontrasztos berendezések használata. Pont nem kell egymásba simulnia a színeknek, egy a szaniterektől jelentősen eltérő színnel vagy stílussal rendelkező mosdókagyló nagyban hozzájárulhat a vizuális érdekesség létrehozásában, miközben jó választás esetén nem fogja terhelni a teret.
És mindenképpen érdemes olyan tárgyakra is gondolni a berendezés folyamatában, amelyek egyébként nem megszokottak még mindig a fürdőszobákban: például székek, növények vagy személyes tárgyak.
Konkluzióként elmondható, hogy a fürdőszoba berendezésére és kinézetére nagyon oda kell figyelni, mert rengeteg időt tölt itt el az ember és a hangulatát jelentősen meghatározhatja ez a helyiség. Nagyon fontos a melegséget árasztó, kreatív tér, de ennek mindenképpen illeszkednie kell az egész lakás “személyiségébe”. Kreatív elemek használata és a kontrasztok előtérbe helyezése ma már egyértelműen trend az iparágban.