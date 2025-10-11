október 11., szombat

Leesésvédelmi technológiák és megoldások első kézből - közös programot szervezett a Holcim és a GAZEK

A Holcim Magyarország Kft. és a GAZEK™ közös szakmai rendezvénysorozatot tartott október 6-án és 7-én a Királyegyházi Cementgyárban, amelynek célja a munkavédelem, különösen a magasban végzett munka biztonságának hangsúlyozása volt. A kétnapos programsorozat a Holcim munkavállalóit, logisztikai partnereit, valamint a téma iránt érdeklődő külsős szakembereket szólította meg, új szintre emelve a munkavédelemmel kapcsolatos tudásmegosztást.

A rendezvény első napján, október 6-án a vállalat munkavállalói és fuvarozó partnerei előadások és gyakorlati bemutatók keretében sajátíthatták el a magasban végzett munka legfontosabb szabályait, a testhevederek helyes használatát és az önmentés leghatékonyabb trükkjeit. Másnap, október 7-én a Holcim Magyarország Kft. és a GAZEK™ külsős szakemberek számára szervezett „Good Practice – Munkavédelem a valóságban” címmel szakmai napot, amelynek a Királyegyházi Cementgyár adott otthont.

Célunk, hogy a munkavédelem ne csupán elméleti tudás legyen, hanem a mindennapi gyakorlatba is beépüljön. A Holcimmal közösen szervezett eseményen sikerült a résztvevők számára életszerű szituációkon keresztül bemutatni a biztonságos munkavégzés módszereit. Külön öröm, hogy a gyakorlati bemutatók látványos formában mutatták be a leesésvédelem hatékony megoldásait, amivel reményeink szerint hozzájárulhatunk egy felelősségteljesebb munkavédelmi kultúra kialakításához.

– számolt be a programról Bogos Csaba, a GAZEK™ ügyvezetője.

 

A szakmai nap során a résztvevők megismerhették a Holcim „ZERO HARM” stratégiáját, továbbá a GAZEK™ operatív igazgatójának előadásában áttekintést kaphattak a zuhanásbiztonsági jogszabályok várható változásairól is. A rendezvény zárásaként a résztvevőket exkluzív gyárlátogatás várta, amelyet Garai Gergely, a Holcim Magyarország Kft. gyárigazgatója vezetett személyesen.

A Holcim Magyarországnál elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a munkavédelem és a biztonság ne csak elméleti fogalmak legyenek, hanem a mindennapi működés szerves részét képezzék. A GAZEK™-kel közösen sikerült egy olyan szakmai programot létrehozni, amely egyszerre nyújtott gyakorlati ismereteket és hasznos tudást a résztvevőknek, ezáltal is bemutatva a biztonságos munkavégzés fontosságát.

– mondta Garai Gergely, a Holcim Magyarország Kft. gyárigazgatója.

 

A rendezvény a Holcim Magyarország Kft. 2025. szeptember 22. és október 8. között megrendezett hagyományos Egészség-, Munka- és Környezetvédelmi Napok programsorozatának részeként valósult meg, amely az egészségmegőrzés, a környezetvédelem és a munkavédelem fontosságára hívta fel a figyelmet. A vállalat számára a munkavédelem továbbra is kiemelt fontosságú, ezért a tematikus programok mellett rendszeres, havi beszélgetésekkel is támogatja a tudásmegosztást, ezzel is hozzájárulva a régió munkavédelmi kultúrájának erősítéséhez.

További információ és részletek a holcim.hu weboldalon.

 

 

