1 órája
Megállíthatatlan fejlődésnek indult a település – a tudatos tervezés a siker kulcsa
Egymásra épülő fejlesztések, és ezek tudatos tervezése. Élhető település, élhető közösség kialakítása a bölcsőtől egészen az időskorig – ezek jellemzik Kétújfalu önkormányzatának a törekvéseit.
Élhető település, élhető közösség, ahol a bölcsőtől az időskorig tudnak tervezni az itt élők – ez Kétújfalu fejlesztési koncepciójának a lényege.
Az egymásra épülő fejlesztéseket tartalmazó, tudatos tervezési folyamat 2017-ben kezdődött, és idővel településfejlesztési koncepcióvá avanzsált
– emlékezett vissza a kezdetekre Klózer Gyula, Kétújfalu polgármestere. Első lépésként felmérték a falura és a mikrotérségre jellemző hiányosságokat, majd ennek mentén kezdődtek meg a fejlesztési folyamatok. Ennek egyik eredménye, hogy sikerült a településhez vezető úthálózatot felújítani és a település összes belső úthálózata is megújult.
Nem volt bölcsőde például a faluban, és az óvoda csak 3 csoportszobával működött. Fontos volt az alapszolgáltatások, mint például a háziorvosi és védőnői ellátás, az iskolai konyha megtartása, és ezeknek a mai kor igényei szerint való működtetése. Kerestük a pályázati lehetőségeket, aminek eredményeként sikerült például egy új, 14 fős, minden szükséges eszközzel felszerelt bölcsődét létrehozni, ami 2024 januárjában kezdte meg a működését és mára már mintabölcsődeként tartják számon
– részletezte a polgármester.
A legfontosabb a tudatos, egymásra épülő fejlesztés
– vallja Klózer Gyula.
Kétújfalu fejlesztési koncepciójának a célja, hogy születéstől egészen az utolsó életévekig mindenki számára élhető legyen a település, a szükséges infrastruktúra és szolgáltatások biztosításával
– tette hozzá.
Az óvoda esetében is több pályázati támogatás összehangolásával valósulhatott meg egy nagyszabású fejlesztés. Az intézményben teljes energetikai felújítás történt – napelem, hőszigetelés, nyílászárócsere, minden megvalósult, az energiatakarékosságot célzó beruházással jelentős összegeket spórol a rezsiköltségeken az önkormányzat. Mindemellett a negyedik csoportszoba kialakítására is sikerült pályázati támogatást nyerni.
Klózer Gyula kiemelte, az iskolafelújításnál is az óvodáéhoz hasonló energetikai fejlesztés történt, szintén több különböző pályázati forrás bevonásával.
A mintegy 670 fős település a szociális támogatásokra is kiemelt hangsúlyt fektet – nagyjából húsz féle különböző támogatási forma érhető el Kétújfaluban. Az iskolásokat például tanulásra ösztönzi a tanulmányi átlag javulása esetén elérhető támogatás, de a gyerekek után beiskolázási támogatást is kapnak a családok, ami komoly anyagi terhet vesz le a szülők válláról. Az önkormányzat különféle élethelyzetekre reagálva állította össze a széleskörű támogatási rendszerét, ami szintén elősegíti a település élhetőségének a javítását. Klózer Gyula kiemelte, hogy az idősgondozásban is szeretnének további lépéseket elérni, ezek megvalósításán is gőzerővel dolgoznak.
A településfejlesztési koncepciót egyébként folyamatosan frissítik – munkahelyteremtő beruházások Kétújfaluba csábítása is a fő célkitűzések egyike, építési telkek kialakításában is gondolkodnak, az aktív nyugdíjas korosztály foglalkoztatásának lehetőséget is szeretnék mihamarabb megteremteni, és az idegenforgalom mikrotérségi szinten való fejlesztése az, amire még kiemelt hangsúlyt helyeznének a jövőben.
Impozáns rendezvényközponttal gazdagodott a faluközpont
Modern, impozáns szabadtéri rendezvényközponttal gazdagodott Kétújfalu. Az épületet körbe ölelő rendezvényétér – amelynek kialakítása folyamatban van – akár kétezer fős nagyszabású programok megtartására is alkalmas.
Szabadtéri rendezvényközponttal gazdagodott a falu – Kétújfalu Önkormányzat a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatallal konzorciumi együttműködési megállapodás értelmében a Terület- és Településfejlesztési terv Operatív Program Plusz keretében az „Élhető települések” pályázati felhívásán nyert 80 millió forint támogatást a fejlesztésre, amelynek utolsó fázisához értek.
Az impozáns épület elkészült, a használatbavételi eljárás van folyamatban
– emelte ki Klózer Gyula, Kétújfalu polgármestere.
Az építmény a meglévő sportpálya öltöző épülete mellett kapott helyet. A csaknem 264,65 négyzetméteres létesítményben egy többcélú rendezvényterem kapott helyet, amely kisebb előadások, kiállítások tartására is alkalmas. A teremhez egy előtér és egy vizesblokk is tartozik. A sátor fedett részén színpad és kis nézőtér található, jelenleg a hangtechnika kialakítása zajlik a létesítményben. Az épület előtt pedig egy akár 2000 fő befogadására is alkalmas rendezvénytér kialakítására kerül sor hamarosan.
A tavaszi időszakban már programokkal töltik meg a rendezvényközpontot, ezek tervezése folyamatban van
– emelte ki a polgármester.
A fejlesztés fontos szerepet tölt be Kétújfalu közösségi életében. Elősegíti a település népességmegtartó erejének növelését, a fiatalok helyben tartását, az elvándorlás visszaszorítását. Az önkormányzatnak hosszú távú tervei között szerepel, hogy a település ismét vonzóvá váljon a fiatalok, a családok és a letelepedni vágyók körében. A pályázat célja a település hátrányainak enyhítése, az életkörülmények folyamatos javítása, így többek között az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás, illetve olyan fejlesztések megvalósítása, amelyek vonzóvá teszik az ott élők, illetve a letelepedni szándékozók számára a települést. Cél a hagyományos vidéki közösségi élet megerősödése, ezzel teret adva a fiatal generációk számára.
A szennyvízhálózat kiépítése most a fő célok egyike
Az önkormányzat együtt él a lakossággal. Ez talán a legfontosabb vezérleve a fejlesztéseinknek
– emelte ki Klózer Gyula, Kétújfalu polgármestere.
A lakossági igényekre reagálva valósult meg a szélessávú internet kialakítása, szintén a helyiek igényeire tekintettel épült három új játszótér, ezen kívül utakat, hidakat, járdákat javíttattunk az elmúlt években. Felújíttattuk a ravatalozónkat, egy gyönyörű urnahelyet alakítottunk ki. A foglalkoztatás tekintetében is komoly előrelépés történt: létrejött egy 50 főt foglalkoztató rehabilitációs program
– részletezte a polgármester.
És ami most a legfontosabb projekt, az a szennyvízhálózat kiépítése. A most megnyílt pályázati lehetőséget Kétújfalu szeretné kiaknázni – az összesen mintegy 1-1,3 milliárd forintos beruházáshoz 500 millió forintos uniós pályázati támogatás igényelhető, a fennmaradó önrészt az önkormányzat, amennyiben van rá lehetőség, akkor állami források bevonásával, illetve saját költségvetéséből finanszírozná. A pályázat beadásnak határideje október vége – az önkormányzat feszített tempóban dolgozik a projekt előkészítésén. A beruházás részleteiről folyamatosan fórumokon tájékoztatják a lakosságot – ha elnyeri Kétújfalu a támogatást, akkor a cél az, hogy maximum három éven belül befejeződjön a szennyvízhálózat kiépítése a településen.
A hagyományok őrzésére, ápolására is kiemelt hangsúlyt fektetnek
A hagyományok őrzésére kiemelt hangsúlyt fektet Kétújfalu - szinte napra pontosan öt évvel ezelőtt, 2020. október 2-án nyílt meg az Alkotóház, amelyet a település kézműves műhelyeként tartanak számon. Funkcióját tekintve olyan közösségi tér, mely az alkotni vágyó emberek számára biztosít inspiráló környezetet. Olyan kiállító tér, ahol a hagyományos népi berendezés nem csak bemutatja és nem engedi feledni a település népi értékeit, hanem szolgálja is a népi mesterségek megismerését, művelését, ahol folyamatos gyűjtőmunkával a helytörténeti emlékek láthatóvá válnak.
Az Alkotóházban a Nemzeti Művelődési Intézet kihelyezett programjai is elérhetők, a létesítmény a hagyományőrzésre fókuszál, fiataloknak és az idősebb generáció tagjainak egyaránt folyamatosan biztosítva különféle programokat. Több szakkör is működik az intézményben, és ezekre a programokra nem csak a helyieket, hanem a környék valamennyi településéről fogadják és várják az érdeklődőket.
Az Alkotóházat egy régi sváb parasztházból alakították ki, és tették a hagyományőrzés alappillérévé Kétújfaluban. Az önkormányzat igyekezett eredeti állapotában megtartani, mégis a mai kor igényeinek megfelelő szolgáltatásokkal ellátni az épületet. Helyi értéktár is működik a létesítményben – ennek anyagát a helyi lakosok adományaiból gyűjteményeiből állították össze, megőrizve az utókornak a településre jellemző tárgyakat, emlékeket, dokumentumokat.
Több egyesület is színesíti Kétújfalu közösségi életét – sport, idegenforgalom, turisztika művelődés tekintetében aktívak ezek a szervezetek. A futball az a sportág, ami a meghatározó a faluban, több mint 100 igazolt sportolóval. A futball a nemzetek közti együttműködésben is kiemelt szerepet kap – egyszerű sportprogramnak indult a szlovák, román, horvát elszármazottak közötti mérkőzések szervezése, ami mára nagyszabású rendezvénnyé nőtte ki magát. A sport révén barátságok, családi kapcsolatok alakultak ki, szoros köteléket kialakítva az érintett települések lakói között.
Végül Polgármester Úr kiemelte, hogy a felsoroltak csak a helyi lakosok aktív közreműködésével és a település mindennapjait összefogó és szervező intézményi-, egyesületi vezetők, valamint aktív testületi tagok munkájával jött létre és ez alapozza meg a jövőbeli tervek realitását is, melyek az igénybevehető, elérhető támogatások fellhasználásának lehetőségét biztosítják a település számára.