Megállíthatatlan fejlődésnek indult a település – a tudatos tervezés a siker kulcsa

Élhető település, élhető közösség, ahol a bölcsőtől az időskorig tudnak tervezni az itt élők – ez Kétújfalu fejlesztési koncepciójának a lényege.

Az egymásra épülő fejlesztéseket tartalmazó, tudatos tervezési folyamat 2017-ben kezdődött, és idővel településfejlesztési koncepcióvá avanzsált

– emlékezett vissza a kezdetekre Klózer Gyula, Kétújfalu polgármestere. Első lépésként felmérték a falura és a mikrotérségre jellemző hiányosságokat, majd ennek mentén kezdődtek meg a fejlesztési folyamatok. Ennek egyik eredménye, hogy sikerült a településhez vezető úthálózatot felújítani és a település összes belső úthálózata is megújult.

Nem volt bölcsőde például a faluban, és az óvoda csak 3 csoportszobával működött. Fontos volt az alapszolgáltatások, mint például a háziorvosi és védőnői ellátás, az iskolai konyha megtartása, és ezeknek a mai kor igényei szerint való működtetése. Kerestük a pályázati lehetőségeket, aminek eredményeként sikerült például egy új, 14 fős, minden szükséges eszközzel felszerelt bölcsődét létrehozni, ami 2024 januárjában kezdte meg a működését és mára már mintabölcsődeként tartják számon

– részletezte a polgármester.

A legfontosabb a tudatos, egymásra épülő fejlesztés

– vallja Klózer Gyula.

Kétújfalu fejlesztési koncepciójának a célja, hogy születéstől egészen az utolsó életévekig mindenki számára élhető legyen a település, a szükséges infrastruktúra és szolgáltatások biztosításával

– tette hozzá.

Az óvoda esetében is több pályázati támogatás összehangolásával valósulhatott meg egy nagyszabású fejlesztés. Az intézményben teljes energetikai felújítás történt – napelem, hőszigetelés, nyílászárócsere, minden megvalósult, az energiatakarékosságot célzó beruházással jelentős összegeket spórol a rezsiköltségeken az önkormányzat. Mindemellett a negyedik csoportszoba kialakítására is sikerült pályázati támogatást nyerni.

Klózer Gyula kiemelte, az iskolafelújításnál is az óvodáéhoz hasonló energetikai fejlesztés történt, szintén több különböző pályázati forrás bevonásával.