Robot, napelempark és családi élmény – sikerrel zárult a Királyegyházi Cementgyár Nyílt Napja

A Nyílt Nap igazi családi élményt kínált: a gyerekeket lemosható tetoválások, játékos feladatok és kézműves foglalkozások várták, míg a felnőttek interaktív programokon keresztül ismerkedhettek meg a fenntartható építőanyag-gyártás szemléletével és gyakorlati megvalósításával.

Fotó: TokeletesPillanat4

A látogatók körében idén is nagy sikert aratott Walter, a gyár automatizált mintakezelő robotja, valamint az idei év nagy újdonságaként a tavasszal átadott, többhektáros napelempark működésének és jelentőségének bemutatása. A beruházás ismertetése azért is bírt kiemelt jelentőséggel, mert a következő másfél évtizedben a Királyegyházi Cementgyár energiaellátásának közel egyharmadát biztosítja majd, ezáltal is csökkentve a gyár ökológiai lábnyomát.

Fotó: TokeletesPillanat4

A programhoz ezúttal is csatlakoztak a Szigetvári Rendőrkapitányság munkatársai, akik játékos feladatokkal gazdagították a látogatók közlekedésbiztonsági ismereteit.

Büszkék vagyunk arra, hogy ismét ilyen nagy érdeklődés övezte a Nyílt Napunkat. Bár a jelenlegi jogi és gazdasági helyzet példátlan kihívások elé állítja nemcsak vállalatunkat, de a teljes hazai építőipart, számunkra továbbra is kiemelten fontos, hogy a helyi közösség testközelből is lássa, miként építjük be a fenntarthatóságot a mindennapjainkba és a gyártási folyamatainkba. Külön öröm volt számunkra, hogy számos munkavállalónk családtagja is részt vett a programon. Hisszük, hogy a Nyílt Nap nemcsak élményeket, hanem új ismereteket és szemléletet is adott a látogatóknak.

– számol be az eseményről Garai Gergely a Holcim Magyarország Kft. gyárigazgatója.

A Holcim Magyarország Kft. elkötelezett a fenntartható építési megoldások mellett. Stratégiai célkitűzése, hogy 2040-re teljes mértékben karbonsemleges működést érjen el, miközben olyan innovatív, környezetbarát építőanyagokat fejleszt és gyárt, amelyek hosszú távon is hozzájárulnak a zöld építkezésekhez.

