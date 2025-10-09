Segítséget kapnak a fiatalok továbbtanulási terveikhez

A pécsi, szigetvári és mohácsi helyszíneken zajló rendezvények látogatói egy helyszínen ismerhetik meg Baranya vármegye középfokú oktatási intézményeinek képzési kínálatát, információkat szerezhetnek az ezekben folyó munkáról, az elérhető szakkörökről, szabadidős tevékenységekről. Dr. Horváth Zoltán főispán kiemelte: az iskolák mellett a fontosabb baranyai cégek, szervezetek is képviseltetik magukat az eseményeken annak érdekében, hogy a fiatalok bepillanthassanak a munka világába, tájékozódhassanak arról, mely szakmával milyen elhelyezkedési lehetőségek várják őket a jövőben.

Tavalyi felvétel

Fotó: Löffler Péter

A baranyai rendezvénysorozat október 14-én, kedden Pécsett az általános iskolásoknak szervezett kiállítással indul. Az első napon a vármegyeszékhely általános iskoláinak 7-8. osztályos diákjait várják, míg másnap ugyanezeket a standokat járhatják végig a vidéki járásokból érkező végzősök és kísérőik. A harmadik napon, október 16-án a szakmát is tanuló középiskolások és az álláskeresők igényei, továbbtanulási, munkavállalási elképzelései kerülnek a középpontba. Ezen a napon, a képzési és állásbörzén a Pécsi Tudományegyetem karai mellett a képzőintézmények, illetve a térség nagyobb munkáltatói is bemutatkoznak, továbbá több száz állásajánlat is várja az érdeklődőket. A rendezvénysorozat a Pécsi Tudományegyetem szervezésében megvalósuló október 17-ei, a gimnazisták számára meghirdetett „Irány a PTE! Kultúrfeszt” programmal zárul.

Tavalyi felvétel

Fotó: Löffler Péter

A pécsi Zsolnay Negyedben zajló többnapos programsorozat mellett október 15-én Szigetváron, október 17-én Mohácson is várják az általános iskolák hetedik, nyolcadik osztályos tanulóit, akik ezeken a helyszíneken is tájékozódhatnak majd a környéken lévő középiskolákban elérhető színes képzési kínálatról, illetve találkozhatnak a térség munkáltatóinak képviselőivel is.

Tavalyi felvétel

Fotó: Löffler Péter

Az eseményre ellátogató diákok a különböző kísérőprogramoknak köszönhetően lehetőséget kapnak arra is, hogy a legmodernebb technika segítségével kipróbálják a számukra szimpatikus szakmákhoz kapcsolódó munkafolyamatokat, továbbá érdeklődésvizsgálaton, személyre szabott pályaorientációs tanácsadáson vegyenek részt.