Terítéken a gímszarvas

A hétvégén nyolcadik alkalommal rendezték meg a Dráva menti gímszarvas-trófeaszemlét, amely idén minden szempontból méltó volt e nemes nagyvad rangjához. A rendezvény a Draskovich-kastély arborétumában kapott helyet – abban a különleges természeti környezetben, amely Id. gróf Draskovich Iván gyűjtőmunkájának köszönhetően jött létre. Az ormánsági gímszarvas génállományának nemesítési folyamata is ehhez a családi örökséghez köthető, hiszen a munkát fia, ifj. gróf Draskovich Iván folytatta és teljesítette ki – hatása pedig a mai napig érződik a térség vadállományában.

A szervezési feladatokat a Draskovich Iván Vadásztársaság vállalta Sellye Város Önkormányzatával együttműködésben. A jelenlévőket Fuchs Gábor, a társaság elnöke köszöntötte, aki beszédében hangsúlyozta: az ormánsági gímszarvas jövője ma már nem egyetlen szervezet felelőssége, hanem több vadásztársaság szoros együttműködésének eredménye. Idén öt vadászatra jogosult szervezet mutatta be az elejtett gímbikák trófeáit: a házigazdák mellett a Dráva Agró Zrt., a Drávasztárai Földtulajdonosi Vadásztársaság, a csányoszrói Sastya Vadásztársaság és a Zalátai Földtulajdonosi Vadásztársaság. A szemlén közel negyven idei trófea szerepelt, kiegészítve több évre visszanyúló, gondosan megőrzött agancsokkal.

Nagy Attila, Sellye város polgármestere köszönetét fejezte ki a részt vevő vadásztársaságok felé, kiemelve, hogy tevékenységükkel a múlt értékeit őrzik meg és gondozzák tovább. Mint fogalmazott, munkájuk révén olyan egyedi örökséget tartanak fenn, amely országos, európai és világszinten is figyelemre méltó. Arra buzdította a látogatókat, hogy a trófeakiállítás mellett tekintsék meg az arborétum botanikai különlegességeit is, köztük a park keleti részén található ginkgo biloba fát, amelynek genetikai múltja több mint hatvanmillió évre, egészen a jégkorszak idejéig nyúlik vissza.

A szemlén jelen volt a grófi család képviseletében Draskovich Nikolaus is, aki beszédében meghatottan emlékezett meg családja évszázados értékeiről. Elmondta, hogy a múlt század közepe óta ebben a környezetben ez volt az első alkalom, amikor ilyen színvonalú teríték felett újra megszólalt a vadászkürt. A kürtjeleket a több mint harmincéves múltra visszatekintő Baranya Vadászkürt Egyesület tagjai szólaltatták meg, ünnepélyes keretet adva az eseménynek.

A rendezvény rangját tovább emelte Agyaki Gábor, az Országos Magyar Vadászkamara Baranya vármegyei elnökének jelenléte és köszöntője. Egész éves munkájával és szakmai lényeglátásával is hozzájárul a térség világszínvonalú nagyvadállományának fenntartásához.

Az idei szemle legkiemelkedőbb példányát Sellyén ejtették el: a bírálat során a trófea 243 CIC pontot ért el, méltó zárásaként az ünnepélyes eseménynek.

 

