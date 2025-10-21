október 21., kedd

Több ezer diák látogatott el a baranyai pályaválasztási kiállításra

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal az idei ősszel is szakmai rendezvényekkel segítette a fiatalok pályaválasztását a vármegye több városában: Pécsen, Szigetváron és Mohácson. A három baranyai helyszínen számos középiskola, képzőintézmény, felsőfokú oktatási intézmény, az oktatást-nevelést segítő szervezetek és a térség meghatározó munkáltatói várták a végzős általános és középiskolásokat, valamint szüleiket, pedagógusaikat.

Több száz 7., 8. osztályos diák érdeklődött a továbbtanulási lehetőségek iránt.

Az október 14-én kezdődött pécsi rendezvény első két napján, valamint a hét második felében Szigetváron és Mohácson az általános iskolák 7. és 8. osztályos tanulói ismerkedhettek meg Baranya vármegye középfokú oktatási intézményeinek képzési kínálatával, információkat szerezhettek az ezekben folyó munkáról, az elérhető szakkörökről, szabadidős tevékenységekről. A diákok nemcsak a standokat járhatták végig, de kipróbálhatták a számukra szimpatikus szakmákhoz kapcsolódó egyes munkafolyamatokat, továbbá érdeklődésvizsgálaton, személyre szabott pályaorientációs tanácsadáson és izgalmas vetélkedőkön is részt vehettek.

A különböző foglalkoztatási projektekben elérhető támogatási lehetőségekről is tájékozódhattak az érdeklődők.

Pécsett a háromnapos rendezvény végén a szakmát tanuló középiskolások és az álláskeresők kerültek a fókuszba. Ezen a napon a Pécsi Tudományegyetem karai, illetve a szakképző intézmények képviselői mellett a térség legnagyobbmunkáltatói várták a standokon a képzési és állásbörzére érkezőket. A látogatók nemcsak személyesen érdeklődhettek a kiállítóknál, de a kifüggesztett több száz állásajánlat között is keresgélhettek. 

Az érdeklődők több száz állásajánlat közül választhattak.

Bízunk benne, hogy a munkaerőpiac különböző szereplőinek összekapcsolásával, illetve a rendezvénysorozat keretében elérhető szolgáltatásokkal ezúttal is sokaknak segítettünk abban, hogy a jövőben piacképes tudással járuljanak hozzá a térség gazdasági fejlődéséhez

– foglalta össze az eseménnyel kapcsolatos tapasztalatokat dr. Horváth Zoltán főispán.

 

