Új márka, új élmény: megnyílt a Schneider Autóház új BYD-szalonja Pécsett

Pécs újabb nagy lépést tett a jövő irányába: a Schneider Autóház megnyitotta Magyarország első vidéki BYD márkakereskedését a Pécsváradi úton. A Schneider család neve évtizedek óta összefonódik a pécsi autópiac fejlődésével, és most egy olyan márkát hozott el a városba, amely világszerte a fenntartható mobilitás szinonimája.

Az ünnepélyes megnyitóra szó szerint begurult a jövő: fény, dizájn és technológia találkozott az egyszerre modern és emberközeli térben. Az új bemutatóterem nem csupán egy szalon, hanem a zöld gondolkodás, az elektromos közlekedés és az innováció pécsi otthona lett.

A világ egyik leginnovatívabb márkája építi az álmainkat Pécsett is

A BYD – a világ vezető elektromos és plug-in hibrid járműgyártója – az elmúlt években hatalmas utat járt be. A márka Kínából indult, mára öt kontinens hetven országában van jelen, és Európában is egyre nagyobb teret hódít. Magyarországon a BYD rohamléptekben nőtte ki magát az egyik legkeresettebb elektromos autómárkává, sorra nyerve meg magának a környezettudatos, technológiai újdonságokra nyitott vásárlókat. A BYD kínálata nemcsak teljesen elektromos modelleket, hanem nagy hatótávú hibrid járműveket is tartalmaz, így ideális választás azok számára, akik a hagyományos és az elektromos meghajtás közötti átmenetet keresik.

A pécsi BYD szalon a márka legfrissebb nemzetközi dizájn-irányvonalát követi, modern, letisztult, mégis hívogató terekkel. A minimalista, világos enteriőr és a látványos LED-technológia minden elemében a BYD filozófiáját tükrözi: „Build Your Dreams” – Építsd a saját álmaidat.”

Különleges technológia, pécsi precizitás

A Schneider Autóház BYD központja nemcsak küllemében, hanem technológiai megoldásaiban is egyedülálló:

Közép-Európa első ívelt LED-falát építettük be, ami egészen különleges vizuális élményt nyújt minden látogatónknak

– újságolta a megnyitón Bodor László, a BYD szalon vezetője.

Már a megnyitó előtt több mint száz autót értékesítettünk, ami jól mutatja, hogy a vásárlók gyorsan megértették: a BYD modellekben a minőség, a technológia és a stílus tökéletes egyensúlyt alkot. A márka nemcsak környezetbarát, hanem élményt is ad a vezetőnek – és ez fogja meg igazán az embereket.

A szalon megnyitása nem csupán üzleti, hanem szimbolikus lépés is a Schneider Autóház életében. A több mint 30 éve működő pécsi cég az elektromobilitás úttörőjének is tekinthető a térségben, bizonyítva, hogy a hagyomány és az innováció kéz a kézben járhat.