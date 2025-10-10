1 órája
Új márka, új élmény: megnyílt a Schneider Autóház új BYD-szalonja Pécsett
Innováció, elegancia és jövőbe mutató technológia a Schneider Autóházban: a pécsi autópiacon különleges mérföldkő az új BYD, amelyet vezetni ma már igazi élmény!
Pécs újabb nagy lépést tett a jövő irányába: a Schneider Autóház megnyitotta Magyarország első vidéki BYD márkakereskedését a Pécsváradi úton. A Schneider család neve évtizedek óta összefonódik a pécsi autópiac fejlődésével, és most egy olyan márkát hozott el a városba, amely világszerte a fenntartható mobilitás szinonimája.
Az ünnepélyes megnyitóra szó szerint begurult a jövő: fény, dizájn és technológia találkozott az egyszerre modern és emberközeli térben. Az új bemutatóterem nem csupán egy szalon, hanem a zöld gondolkodás, az elektromos közlekedés és az innováció pécsi otthona lett.
A világ egyik leginnovatívabb márkája építi az álmainkat Pécsett is
A BYD – a világ vezető elektromos és plug-in hibrid járműgyártója – az elmúlt években hatalmas utat járt be. A márka Kínából indult, mára öt kontinens hetven országában van jelen, és Európában is egyre nagyobb teret hódít. Magyarországon a BYD rohamléptekben nőtte ki magát az egyik legkeresettebb elektromos autómárkává, sorra nyerve meg magának a környezettudatos, technológiai újdonságokra nyitott vásárlókat. A BYD kínálata nemcsak teljesen elektromos modelleket, hanem nagy hatótávú hibrid járműveket is tartalmaz, így ideális választás azok számára, akik a hagyományos és az elektromos meghajtás közötti átmenetet keresik.
A pécsi BYD szalon a márka legfrissebb nemzetközi dizájn-irányvonalát követi, modern, letisztult, mégis hívogató terekkel. A minimalista, világos enteriőr és a látványos LED-technológia minden elemében a BYD filozófiáját tükrözi: „Build Your Dreams” – Építsd a saját álmaidat.”
Különleges technológia, pécsi precizitás
A Schneider Autóház BYD központja nemcsak küllemében, hanem technológiai megoldásaiban is egyedülálló:
Közép-Európa első ívelt LED-falát építettük be, ami egészen különleges vizuális élményt nyújt minden látogatónknak
– újságolta a megnyitón Bodor László, a BYD szalon vezetője.
Már a megnyitó előtt több mint száz autót értékesítettünk, ami jól mutatja, hogy a vásárlók gyorsan megértették: a BYD modellekben a minőség, a technológia és a stílus tökéletes egyensúlyt alkot. A márka nemcsak környezetbarát, hanem élményt is ad a vezetőnek – és ez fogja meg igazán az embereket.
A szalon megnyitása nem csupán üzleti, hanem szimbolikus lépés is a Schneider Autóház életében. A több mint 30 éve működő pécsi cég az elektromobilitás úttörőjének is tekinthető a térségben, bizonyítva, hogy a hagyomány és az innováció kéz a kézben járhat.
Gyártás és fejlesztés: Magyarország az európai jövő kulcsa
A megnyitón részt vett a BYD európai régióvezetője, Maria Grazia Davino is, aki így méltatta a pécsi központot:
Ez az első magyarországi szalon, amely már a BYD legújabb, nemzetközi dizájnkoncepcióját képviseli. Tökéletesen tükrözi mindazt, amit a BYD jelent: innovációt, fenntarthatóságot és kivételes ügyfélélményt. Örömmel látom, hogy a Schneider Autóház ezt a szellemiséget már az első pillanattól magáénak érzi.
Mindeközben Szegeden épül Európa első BYD autógyára – a márka új európai bázisa.
Magyarország különleges hely a BYD számára – itt nemcsak gyártunk, hanem fejlesztünk is. Ez az ország az európai növekedés kulcsa lesz
– tette hozzá Davino asszony.
Új autótörténeti fejezet a Schneider Autóházban is
A Schneider Autóház tulajdonosa, Schneider János – aki a megnyitó estéjén egy rangos szakmai díjat vett át – videóüzenetben köszöntötte a vendégeket:
A BYD pécsi megjelenése számunkra egy új korszak kezdete. Hiszünk abban, hogy az elektromos mobilitás már nem a jövő, hanem a jelen. A Schneider Autóház mindig az innováció és a megbízhatóság útját járta, és a BYD-vel most egy új szintre léphetünk. Büszke vagyok arra, hogy Pécsett írhatjuk tovább e történetet.
Az est házigazdája Sváby András, a BYD magyarországi márkanagykövete volt, aki saját tapasztalatait is megosztotta a vendégekkel:
Amikor BYD-be ülök, mindig azt érzem, hogy ez nemcsak egy autó, hanem egy jövőkép négy keréken. Pécs mostantól e jövőkép részese.
BYD Pécs: több mint üzlet, a mobilitás új korszaka
A Schneider Autóház új BYD szalonja messze nem csupán egy új üzlethelyiség, sokkal inkább a jövő autózásának pécsi központja. A látványos tér, a prémium kiszolgálás és a jövőbe mutató technológia együtt formálják a város új, zöld arculatát. Aki belép ide, nemcsak egy csodás, új autót lát – hanem a mobilitás új korszakát.
Schneider Autóház – BYD Márkakereskedés
Pécs, Pécsváradi út 2/2.
www.schneiderauto.hu