Várva várt fejlesztésre pályázott Gyöngyösmellék – Bíznak a kedvező elbírálásban

Gyöngyösmellék nem tétlenkedett az elmúlt néhány évben: megújultak a község középületet, a játszótér és a templomok is.

Mindez főként annak köszönhető, hogy a környékre települt olajkitermelő vállalattól évek óta jelentős iparűzési adó érkezik Gyöngyösmellék Község Önkormányzatához. Az összegből folyamatosan épül-szépül a település, s a lakosok támogatására is jut belőle.

Schán Mária immár 15 éve polgármester a településen, regnálása óta számos nagyobb beruházással készültek el. A középületek felújítása előtt fontosnak tartották, hogy az utakat is rendbe hozzák: már korábban felújították az összes bekötőutat, az önkormányzati utakat.

A polgármesteri hivatal felújításának korábbi, első ütemében teljes belső modernizáció történt. Majd jött a külső felújítás, ami magába foglalta a hőszigetelést, burkolást, színezést. Ennek folytatása volt az udvar parkosítása. Az épület háta mögött lévő udvar (kis tóval) parkosítása is megtörtént, a hivatal előtt pedig parkolót alakítottak ki, hogy az ott dolgozók, ügyeket intézők tudjanak hová parkolni. A kocsma és bolt épülete ugyancsak az utóbbi időszakban teljesen elkészült, napelemek is lettek da felszerelve.

Szintén az előző időszakban a református és a katolikus templom felújítására is biztosított forrást a község, a kivitelezést az egyházak koordinálták. Mindkét templom külső-belső megújuláson esett át. A tájházzal kapcsolatos beruházás is teljesen elkészült. Itt volt egy pince, azt is felújították, a parkosítás itt is megtörtént. A körülbelül 200 férőhelyes kultúrház - amely egyben a közösségi ház is – felújításával is végeztek. Az öreg épület tavalyra kívül-belül megújult. A villamossági rendszert teljesen kicserélték, a fűtéskorszerűsítés is megtörtént, valamint aljzat csere. Kívülről a teljes régi vakolat le lett szedve és újra lett vakolva az épület, teljes hőszigetelés mellett. A közbiztonság érdekében kamerarendszert is telepítettel a településen, melyet aztán még bővíteni is tudtak.

Kívül-belül megújult a csaknem 300 lelkes község református és katolikus temploma is

Forrás: Gyöngyösmellék Község Önkormányzata

Gyöngyösmellék egyedülálló lehetőséget kínál a lakosainak

Schán Mária szavaiból kiderült, hogy a környező településeken igen nagy probléma az elöregedés, a fiatalok elköltözése a községekből, ezáltal a népességszám is egyre fogy. Gyöngyösmellék azonban infrastrukturálisan jó lehetőségeket biztosít a családok számára, vonzó, fejlődő, folyamatosan szépülő település. Lakosságszáma ezért nem csökken, de nem is nő.