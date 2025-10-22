3 órája
Várva várt fejlesztésre pályázott Gyöngyösmellék – Bíznak a kedvező elbírálásban
Megjelent a nyugat-baranyai településen várva várt szennyvízberuházással pályázat, amely nagyon időszerű lenne Gyönygyösmellék teljes közművesítése érdekében. Az elmúlt években nagy fejlődésen keresztül ment község önkormányzata élt is a lehetőséggel, most a kedvező elbírásában bíznak.
Az elmúlt években nagy fejlődésen ment keresztül Gyöngyösmellék. Megújultak a középületek, a játszótér, a templomok.
Forrás: Gyöngyösmellék Község Önkormányzata
Gyöngyösmellék nem tétlenkedett az elmúlt néhány évben: megújultak a község középületet, a játszótér és a templomok is.
Mindez főként annak köszönhető, hogy a környékre települt olajkitermelő vállalattól évek óta jelentős iparűzési adó érkezik Gyöngyösmellék Község Önkormányzatához. Az összegből folyamatosan épül-szépül a település, s a lakosok támogatására is jut belőle.
Schán Mária immár 15 éve polgármester a településen, regnálása óta számos nagyobb beruházással készültek el. A középületek felújítása előtt fontosnak tartották, hogy az utakat is rendbe hozzák: már korábban felújították az összes bekötőutat, az önkormányzati utakat.
A polgármesteri hivatal felújításának korábbi, első ütemében teljes belső modernizáció történt. Majd jött a külső felújítás, ami magába foglalta a hőszigetelést, burkolást, színezést. Ennek folytatása volt az udvar parkosítása. Az épület háta mögött lévő udvar (kis tóval) parkosítása is megtörtént, a hivatal előtt pedig parkolót alakítottak ki, hogy az ott dolgozók, ügyeket intézők tudjanak hová parkolni. A kocsma és bolt épülete ugyancsak az utóbbi időszakban teljesen elkészült, napelemek is lettek da felszerelve.
Szintén az előző időszakban a református és a katolikus templom felújítására is biztosított forrást a község, a kivitelezést az egyházak koordinálták. Mindkét templom külső-belső megújuláson esett át. A tájházzal kapcsolatos beruházás is teljesen elkészült. Itt volt egy pince, azt is felújították, a parkosítás itt is megtörtént. A körülbelül 200 férőhelyes kultúrház - amely egyben a közösségi ház is – felújításával is végeztek. Az öreg épület tavalyra kívül-belül megújult. A villamossági rendszert teljesen kicserélték, a fűtéskorszerűsítés is megtörtént, valamint aljzat csere. Kívülről a teljes régi vakolat le lett szedve és újra lett vakolva az épület, teljes hőszigetelés mellett. A közbiztonság érdekében kamerarendszert is telepítettel a településen, melyet aztán még bővíteni is tudtak.
Gyöngyösmellék egyedülálló lehetőséget kínál a lakosainak
Schán Mária szavaiból kiderült, hogy a környező településeken igen nagy probléma az elöregedés, a fiatalok elköltözése a községekből, ezáltal a népességszám is egyre fogy. Gyöngyösmellék azonban infrastrukturálisan jó lehetőségeket biztosít a családok számára, vonzó, fejlődő, folyamatosan szépülő település. Lakosságszáma ezért nem csökken, de nem is nő.
Az önkormányzat által biztosított lehetőségek közül kiemelkedik Gyöngyösmellék házfelújítási programja, amely egyformán vonatkozik az önkormányzati és a magántulajdonban lévő házakra, ingatlanokra is. A polgármester ismertetése szerint erre ugyancsak a település méretéhez képest igen jelentősnek mondható, a szóban forgó olajvállalattól származó iparűzési adó-bevétel ad lehetőséget. A program lényege, hogy az önkormányzat 1-2 millió forintot biztosított minden - szám szerint 86 - háztartásnak, amelyeknek csupán annyi kötelezettsége volt, hogy számlát kellett bemutatniuk az elvégzett munkálatokról, illetve az önkormányzat meghatározta a munkálatok sorrendjét is.
Ez utóbbi megkötésnek a településkép javítását célzó szándéka volt: azaz a felújításokat a házak külső, homlokzati részével kellett kezdeni, és amennyiben azzal végeztek, a belső térben is folytathatták az önkormányzati támogatásból a csinosítást. Schán Mária jelezte: a házfelújítási programot a jövőben is folytatni kívánja az önkormányzat, amely egyúttal várhatóan megemelt – azaz mintegy 5 millió forintos – összeget bocsájt majd a lakói rendelkezésére.
A csaknem 300 lakosú község Baranya vármegye nyugati széle közelében fekszik, Szigetvár vonzáskörzetében, a város központjától légvonalban 10, közúton 13 kilométerre délnyugatra. Észak felől Pettend, északkelet felől Kistamási és Molvány, kelet felől Várad, dél felől Kétújfalu, délnyugat felől pedig Szörény települések a szomszédai. Közigazgatási területén áthalad a Szigetvárt Sellye térségével (Drávafokkal) összekötő 5808-as út, így ezen közelíthető meg mindhárom említett település felől. Gyöngyösmellék nevét 1536-ban említették először az oklevelek. A magyarok lakta falu a török időkben is folyamatosan lakott hely volt. Az 1800-as években birtokosok voltak a faluban a gróf Andrássyak, valamint Kuchenek Henrik is. Gyöngyösmellék körjegyzőségi hely volt. A településhez tartozott Szentmihályfapuszta is, ami később átkerült Kétújfaluhoz.Az 1900-as évek elején Somogy vármegye Szigetvári járásához tartozott. Az 1950-es megyerendezéssel a korábban Somogy vármegyéhez tartozó települést a Szigetvári járás részeként Baranyához csatolták.
Gyöngyösmellék polgármestere Schán Mária. A képviselő-testület tagjai: Csonka Vivien, Kaszti Imre, Mészáros Gyula és Schán József. Roma nemzetiségi önkormányzat működik a településen, elnöke Gomán Katalin. Jegyző: dr. Hegyi Viktor Imre. Háziorvos dr. Vilyevácz Ilona. Falugondnok: Orsós Zoltán. A református lelkész Unger Károly, a katolikus plébános Keczely Károly. A gyöngyösmelléki gyerekek a Kétújfalui Konrád Ignác Általános Iskolában tanulnak.
Az önkormányzat elérhetősége: 7972 Gyöngyösmellék, Szabadság tér 3. Tel.: 73/342-016.