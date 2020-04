4 fontos tudnivaló kontaktlencse viseléshez

Az éles látás nélkülözhetetlen az életminőség javításához. Elsősorban a genetika tehető felelőssé azért, hogy kialakul a rövidlátás, amely azonban remekül korrigálható a megfelelő eszközökkel. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az érintettek viszonylag gyorsan észreveszik, ha nem látnak rendesen, hiszen ami mások számára egyértelmű például az utcán, az a rövidlátással küzdőknek már korántsem. A távolra történő homályos látás jelentős hatással van a mindennapokra, ezért érdemes mihamarabb szakembert felkeresni a problémával.

A rövidlátás igen gyakori probléma, korrigáláshoz pedig többféle módszer is rendelkezésre áll. Sokan a legegyszerűbbnek tűnő szemüveget választják, és akár több fajtát is beszereznek annak érdekében, hogy mindig öltözködésüknek megfelelő darabot választhassanak. Mások inkább a láthatatlanság hívei, és a napjainkban minden korábbinál szélesebb kontaktlencse kínálat mellett döntenek. Esetleges opció lehet a lézeres szemműtét, mely tökéletesen korrigálja a látáshibákat, viszont mivel a szemről van szó, ezért a legtöbben tartanak egy ilyen beavatkozástól.

1. Egyszerű használhatóság és esztétikum

A tapasztalatok szerint a kontaktlencsét sokan kifejezetten az általuk nyújtott kényelem és komfortosság miatt választják. Nem párásodik be, nem kell feltologatni az orrnyergen, és akár UV-szűrővel ellátott típus (például Acuvue Oasys) mellett is dönthetünk. A kontaktlencsék piacán a napi lencsékkel még a lencsetisztító folyadék árát is megtakaríthatjuk, ráadásul nem kell minden napot lencsetisztítással indítani és zárni. Ugyan a napi lencsék általában drágábbak, mint a kéthetes vagy havi lencsék, de jelentős árkülönbség már nem igen adódik közöttük.

2. Fókuszban a higiénia

Mivel a kontaktlencse tulajdonképpen úszik a szem felszínén, ezért nagyon fontos, hogy a megfelelő higiéniai szabályokat betartsuk használata során. Alaposan megtisztított kézzel nyúljunk hozzá, és helyezzük be, valamint a kivétel során is ezt tegyük. Éjszakára ne felejtsük bent a lencsét, kivéve, ha kifejezetten ilyen típust választottunk. Mint már említettük, a napi lencsék minden nap tökéletes higiéniával állnak rendelkezésre, de ha kéthetes lencsét választanánk, akkor minden nap tiszta folyadékba kell azt helyezni, átöblíteni a behelyezés előtt és a használatot követően is. Ha bármilyen betegséggel küzdünk, köhögünk, náthásak vagyunk, akkor a fertőzést könnyen átvihetjük kezünkkel a lencsére, így ilyen esetekben inkább maradjunk a jó öreg szemüveg mellett.

3. Száraz szemek- létezik megoldás?

A száraz szem nem csak egy kellemetlenség, hanem konkrét probléma, mely a mai kor emberét gyakran érinti. Nem véletlen, hiszen a nap nagy részét a számítógép előtt töltjük, és gyakran még pislogni is elfelejtünk. Pedig a könnyfilm rétegnek igen fontos szerepe van abban, hogy a kontaktlencse kényelmesen funkcionáljon. A könny mossa le ugyanis felületéről az elhalt sejteket és az időközben odakerült szennyeződéseket. Ha ez nem funkcionál megfelelően, akkor azt tapasztalhatjuk, hogy szúr a lencse. Ez utóbbi egyébként a nem egyéni adottságainknak megfelelő paraméterek miatt is előfordulhat.

4. Fontos a kontaktlencse átmérője!

A kontaktlencse paramétereinek kiválasztása mindenképpen szakember feladata. Optikus, kontaktológus, szemész szakember közreműködésével garantáltan olyan lencsét kaphatsz, amely megfelel szemeid sajátosságainak, méreteinek. Ha ez nem megfelelően kerül kiválasztásra, akkor azt megérezhető a lencse viselője számára. A kontaktlencse átmérője felel azért, hogy a könny megfelelően tudjon áramlani, és így a lencse kellő mértékben tud mozogni. A túl szűk átmérő esetében szúró érzést tapasztalhatsz, míg a túl tág lencse viselésekor minden pislogást követően idő kell a kép kitisztulásához. Egyik sem kényelmes, így az ideális méretek megtalálása nélkülözhetetlen a kényelmes kontaktlencse használathoz.