5 kreatív ötlet, hogy miképp dobható fel tapétával a lakásbelső

Szeretjük az egyszerű, gyors, ám praktikus megoldásokat lakberendezés terén és az sem elhanyagolandó, ha valami a családi büdzsét is kíméli. Egyáltalán nem kell lemondanunk akkor sem az otthonos és stílusos lakásról, ha éppen nem engedhetünk meg magunknak egy teljes lakásfelújítást. Itt-ott egy kis dekorációváltás, kopottasabb bútoraink felélesztése vagy egy teljes tapétacsere máris sokat dobhat otthonunk kinézetén.

A tapéta ebben az esetben kulcsszó, hiszen nagyon sokféle módon felhasználhatjuk, mert nemcsak arra jó, hogy teljes falfelületeket befedjünk vele. Ha csak néhány csík dekortapétánk maradt, azoknak sem kell a kukában végezniük, hanem felhasználhatjuk rendkívül kreatív módon különböző lakberendezési tárgyak átalakításánál. Mutatunk is 5 ötletet arra, hogy miképp dekorálható tapétával a lakásbelső.

1. Tapéta kopott bútorokra

Igenis néha jól jön, ha az ötletességünket hívjuk segítségül, hiszen igazán jó dolgok is kisülhetnek belőle. Azt mindannyian tudjuk, hogy az öntapadós tapéta vagy fólia egy igazán pénztárca-barát anyag. Segítségével egyszerűen, olcsón és gyorsan felújíthatjuk a szobát, a bútort, vagy bármelyik használati tárgyunkat. Számos színben, mintában létezik, kedvedre vághatod alakra és formára. Egy régi hűtő vagy egy kopottasabb mosógép, esetleg konyha- vagy fürdőszobai pult hibái szépen orvosolhatók velük. Használatuk nem bonyolult, ám nagyobb felületek esetében nem árt némi rutin és odafigyelés a felhelyezésükhöz, de garantáltan könnyen beletanulsz majd. Így mindent egy szempillantás alatt felújíthatsz úgy, hogy semmitől sem kell megválnod, ráadásul vagyonokat sem kell kiadnod érte, mert megoldhatod akár a bútorok felújítását maradék tapétákból is.

2. Egyetlen csík tapéta a falon

Néhány éve jeletek meg azok a dekortapéták, melyekből egyetlen csík is elég ahhoz, hogy teljesen átalakuljon a szoba kinézete, hangulata. Ha már borítja valamilyen tapéta a falat, akkor olyan dekortapétát válassz, mely felragasztva is harmonizál a már meglévő mintájával, színével. Tény azonban, hogy előbbiek egyszínű, minta nélküli felületek mellett érvényesülnek igazán, ezért egyetlen csík tapétával inkább a festett, egyszínű szobákat érdemes dekorálni, de azokat nagyon. Választhatsz olyat is, ami sokkal kirívóbb a fal színétől, mert remekül fogja hangsúlyozni azt, ám mindig törekedj egy minimális harmóniára, hogy az összhatás jó legyen.

3. Tapéta lámpaernyőre

Megunt, kopott lámpaernyőidet is dekorálhatod tapétával. A megmaradt tapétából különböző formákat vághatsz ki, amelyek a lámpaernyőre ragasztva, a lámpa bekapcsolásakor a falra vetítődnek, így nagyon hangulatossá teszik majd a szoba világítását. Gyerekszobában például sok szülő alkalmazza ezt a megoldást előszeretettel.

4. Tapéta képek

Ha megmaradt több más mintázatú tapétadarab, akkor felvághatod őket kockára és felragaszthatod egymás mellé egyetlen falra, amolyan mozaikszerűen. Ebben az esetben is érdemes figyelned a színek és minták kombinálására, hogy ne kaotikus legyen a végeredmény.

5. Tapéta képkeretbe

A legjobb módszer a legkisebb darab tapéták felhasználására az ha, képkeretbe helyezed őket. Több színű tapétával egyedi hangulatúvá teheted a lakás helyiségeit, a képkereteket pedig rendszerbe vagy modern összevisszaságba is helyezheted a falra.