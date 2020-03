A BiciKlikk 10+1 tavaszi tanácsa, hogy jól induljon a kerékpáridény

A terjedő környezettudatos gondolkodás, az enyhülő telek, és nem utolsó sorban a külföldi egyetemisták jóvoltából évről-évre több kétkerekűt láthatunk a pécsi utcákon télen is, ám a legtöbbünk számára az igazi – hosszú – kerékpárszezon mégiscsak kora tavasztól késő őszig tart.

És ha a bringák pár hónapot a garázsban, pajtában, pincében porosodtak, mindenképpen hasznos, ha pár dolgot átvizsgálunk, megbütykölünk rajtuk, mielőtt újra nyeregbe pattanunk.

Sokan gondolják, hogy a kerékpár aztán tényleg olyan egyszerű szerkezet, hogy karbantartás nélkül is örökös, de ha te is közéjük tartozol, csalódni fogsz… Sőt, minél drágább egy bringa, valószínűleg annál összetettebb, bonyolultabb alkatrészekből áll, azaz annál gyakoribb és alaposabb átvizsgálást kíván. Ha viszont rendszeresen karbantartod, valóban sokáig számíthatsz rá.

Elhisszük, hogy tele van már a hócipőd a különféle újságok szokásos éves jótanácsaiból arról, hogyan kezdj bele a tavaszi nagytakarításba, varázsold húsvéti hangulatúra a szobádat, vagy miként barkácsoljon közösen a család tip-top ajándékokat – de gondolj bele, a kerékpárod egyrészt valószínűleg sokkal drágább, másrészt, ha rutinos bringás vagy, sokkal gyorsabban is hajtod annál, mint hogy egy rosszul meghúzott csavar, egy felemásan beállított fék vagy váltó, netán egy elhanyagolt gumi miatt hagyd gallyra menni mondjuk egy lejtő alján.

Azt már rád bízzuk, hogy eldöntsd: vagy-e annyira ügyes, illetve ráérsz-e egyáltalán, hogy te magad belevágj a különben tényleg nem technikusi képességeket igénylő tavaszi átvizsgálásba, vagy inkább egy jó szakszervizre bízod a munkát. Ha az előbbit választod, az alábbiakban megosztjuk a minden téren megújult BiciKlikk Kerékpárszaküzlet és Szerviz 10+1 hasznos tanácsát arról, hogy hosszabb állás után mit nézz át feltétlenül mindig a kerékpárodon.

1., A tisztaság a bringádnak is fél egészség! És szereléskor te sem leszel nyakig poros…

A téli tárolás szinte biztosan nem kevés porral jár. Épp ezért kis takarítással kezdd a munkát: enyhe mosószeres vízzel, ha módod van rá, esetleg slaggal (de ne nagynyomású gőzborotvával!), szivaccsal vagy puha ronggyal mosd le a járgányt. Szebb is lesz, és ez az alap a későbbi kenéshez, olajozáshoz is. Ha a téli elpakoláskor lusta voltál, és a gép nagyon ragacsos vagy sáros, a szakboltokban hatékony, de környezetkímélő oldószerekből is bőséges a választék.

2., Jó fék nélkül a lejtőn nincs megállás!

Ahogy minden járműre, a kerékpárra is igaz: a hatékonyan működő fék a biztonságod egyik alappillére! Ellenőrizd, nincsenek-e elkopva a fékpofák, -gumik, szabadon jár-e a házában a bowden. Akár hidraulikus tárcsa, akár bovdenes V-fékről van szó, nem lehet sérülés, repedés a fékpofák felületén. A V-fékek szegecsei, forgópontjai nem kotyoghatnak. Ellenőrizd a fékkarokat is keress esésből adódó sérüléseket, talán már tapasztaltad, hogy legtöbbször ez az első alkatrész, amelyik földet ér… Ha szükséges, állíts utána, vagy cseréld újra, amit kell.

3., Látni és látszani

Emlékszel még arra a sofőrre a régi viccből, aki soha nem kapcsolta föl a teherautóján a lámpát, mert ő sötétben is látott? Te ne kövesd a példáját: ellenőrizd a lámpákat, a mai ledes világban elsősorban az elemeket, akksikat. Ha kell, töltsd fel vagy cseréld őket. Ha nagyon zöld akarsz lenni, válts USB-ről tölthető, energiatakarékos lámpákra. Ne feledd: elöl fehér, hátul piros, a kerekekről pedig ne maradjanak le az oldalsó prizmák!

4., A leggyengébb láncszem

Ha úgy találod, hogy az őszi tekerések folyamán túl sok szennyeződés ragadt bele a láncba, érdemes akár leszedni és kimosni. Miután visszatetted, ne sajnáld tőle az olajat: mehet rá speciális lánckenő olaj is, de végső esetben bármely általános, akár motorolaj is megteszi.

Fontos még, hogy a láncszemek sehol se szoruljanak össze, illetve annak ellenőrzése, hogy a lánc nem nyúlt-e meg a kelleténél jobban. Utóbbi esetben a csere a megoldás, de erre ritkán szokott 3–5 ezer kilométernél sűrűbben sor kerülni.

Ha egyedül nem megy, mi szakszerűen megoldjuk Ha kellően gyakorlott kerékpáros és amatőr szerelő vagy, akkor maga a teljes műveletsor elvégzése sem tart tovább, mint annak elolvasása e blogban, hogy mit is célszerű tenned tavaszi, évkezdő karbantartás gyanánt. Kis gyakorlással, esetleg egy profibb segítséggel ez hamar rutinfeladattá válhat, amit egykettőre meg tudsz majd oldani. Hidd el, érdemes rászánni az időt a tanulásra. Ám a bringádat akkor se hagyd magára, ha úgy érzed, a te műszaki felkészültségedbe vagy csak az idődbe nem fér bele mindez! Ilyenkor, vagy ha valahol komolyabb problémát találsz, irány a szakszerviz.

5., Kapcsold az 5. sebességet!

A legkisebb gyerekbicikliket leszámítva kontrával már nem nagyon találkozunk a hátsó keréken, a helyüket a váltók fogaskeréksorai vették át, sőt, ebből a legtöbb bringán már a pedálnál, azaz elöl is akad egy példány. A hátsó váltó általában sok ütést kap a felcsapódó faágaktól, és az esetleges esésektől, ezért ellenőrizd, mennyire áll párhuzamosan a kerékkel, nem csavarodott-e meg, illetve van-e rajta bármiféle látható sérülés. Ha nem párhuzamos, esetleg meg van csavarodva, érdemes szakszervizbe vinni, mert csak ott lesz olyan szerszám, amivel a váltófület vissza tudják egyengetni az eredeti állapotba.

Az első váltók szerencsére elég igénytelen darabok, sok baj nem szokott velük lenni. A legtöbbször a vázhoz rögzítő bilincs csavarja szokott fellazulni, és így az elfordult váltó már nem hozza a megszokott pontosságot.

6., Fejtetőre állítva: kerekek, csapágyak, gumik

Ugye, te sem gondolod, hogy épp a járgány névadóját, a kereket kihagyhatod az ellenőrzés sorából? Fordítsd a bringát a feje tetejére (ha még szerelőállványod is van, már nagyon profi vagy), és tekerd meg a pedállal a kerekeket. Nem kotyog? Nincs benne nyolcas? Akkor minden OK! Ja, ha már fejtetőn áll a világ, ilyenkor a legegyszerűbb megnézni, hogy a pedálok csapágyai rendben vannak-e, hogy nincs-e a gumik felületén sérülés, mennyire kopottak. Ha úgy látod, hogy cserére érettek, ne habozz újakat venni. Ne feledd, a gumi pár négyzetcentije a kapcsolatod a talajjal! Ha minden rendben, ellenőrizd a keréknyomást, pumpáld fel, ha kell, és kész is. Ezután húzd be az első féket, és mozgasd kicsit előre-hátra a bicajt. Így tudod ellenőrizni, hogy a kormánycsapágy rendben van-e.

7., Bal-jobb-bal: a kormánycsapágy

A kormánycsapágy helyzetéről pontos képet ad, ha behúzott első fékkel előre-hátra mozgatod a kerekein álló biciklit. Természetesen ennek sem szabad kotyognia. Ha mégis, legtöbbször elég a stucni tetején lévő csavarral előfeszíteni. A kerékpár elejét megemelve és a kormányt elforgatva megbizonyosodhatsz a csapágyak állapotáról. Nem szabad darabosan fordulnia, sem a két véghelyzetben szorulnia.

8., Itt nem gondolkodnak, de fontosak: az agyak

Ezek általában a kerék legdrágább részei, így gyakran ellenőrizd őket. Először a villába szorított állapotban nézd meg, hogy nem kotyognak-e. Ez úgy a legegyszerűbb, hogy a felninél fogva jobbra-balra megmozgatod. Ha kottyan, vagy holtjátékot tapasztalsz – már baj van. Utánállításra, de még sima javításra nem minden típusnál van egyszerű lehetőség, talán ez az az alkatrész, amellyel leginkább célszerű egyből szerelőhöz fordulni, hiszen valószínűleg cserélni szükséges.

9., Terítéken a villák

Az eddig megismert alkatrészek közös pontja a villa. Ellenőrzése létfontosságú, hiszen a testsúly jelentős része ezen nyugszik. Merev villa esetén elegendő megvizsgálni, hogy látszik-e rajta repedés deformáció. Az előbbit a festékréteg folytonosságának hibája jelzi, az utóbbihoz pedig elég oldalról és szemből megnézni a villát. A teleszkópok esetén összetettebb a feladat. A sérülésből adódó karcok problémásak, és a száraknak is lehetőleg karcmentesnek kell lenniük, hiszen, ha a teflonozott réteg megsérül, az olaj vagy a levegő kiszökhet a villán kívülre. A szimeringeknek elég egy pár csepp teleszkópolaj, hogy ne száradjanak ki.

10., És ami az egészet összefogja: a váz

Talán nem is gondolnád, de a váz a legfontosabb az ellenőrzési listán, hiszen mégiscsak ez tartja egyben az egész szerkezetet. Legjobb egy kis törölgetéssel és fényezéssel egybekötni a vizsgálatot, mert így biztosan minden hibát észreveszel. Természetesen sem deformáció, sem repedés nem lehet rajta. A fényezés repedései utalhatnak ilyen jellegű problémákra, de a kisebb horpadásokat az acél és aluvázak simán elviselnek. Figyelj azokra a pontokra, ahol a bowdenek koptathatják a vázat, főleg a karbonmodellek esetén. Ha eddig nem tetted meg, itt az ideje a koptatók felragasztásának.

10+1: Pattanj rá és élvezd a kényelmét: a nyereg

A nyereg, közkeletű nevén az ülés nem véletlenül maradt a sor végére: egyrészt ezt már nem is alkatrésznek, hanem alapvető kényelmi felszerelésnek tekintjük, hiszen kezdő bringásokként leginkább az ezzel való szoros kapcsolat szokott a legelső fájdalmas ponttá válni… A formája, mérete, puhasága vagy keménysége valóban alapvető fontosságú, e téren a választék – a ráhúzható szivacspárnákkal egyetemben – a szakboltokban vagy webáruházakban szinte kimeríthetetlen. Ugyanakkor nem árt, ha olykor műszaki szemmel is vetünk rá pár pillantást: A nyereg környékén a csavarok nyomatékát érdemes megnézni, mert nincsen kellemetlenebb egy verseny közben lefittyenő nyeregnél. Húzza ki a csövet a vázból, egy gyors szemrevételezés erejéig, mert a repedések itt sem szívesen látott vendégek.