A Continentalnál valóban elismerve, megbecsülve érezhetjük magunkat

A versenyképes kompenzációs csomagnak és a béren kívüli juttatásoknak is köszönhetően megbecsülve érzik magukat a munkatársak, a Continental nemzetközileg is elismert stabilitása és kiszámíthatósága pedig tovább növeli a biztonságérzetüket és a vállalat iránt tanúsított elkötelezettségüket.

Röviden összefoglalva ezt szűrhetjük le a vállalat munkatársaival készített interjúkból, amelyek közül az egyiket most megosztjuk olvasóinkkal.

Zelizi Zsolt 2013 óta termékfejlesztői feladatokat lát el a makói Continental gyártás előkészítési osztályán. A cégnél 2004-ben kezdte meg munkáját préskezelő operátorként, majd 4 évig dolgozott projektkoordinátorként.

Összesen 4,5 évet töltöttem a termelésben, ahol személygépjárművekbe gyártunk hűtő- fűtő gumitömlőket. Több területen is dolgoztam a prés mellett, pl. vizes nyomáspróbázáson vagy a vágás területén. A 3 műszakos munkarend mellett főiskolai tanulmányokba kezdtem pedagógia- számítástechnika tanári szakon Szegeden. Tanulmányaimhoz kapcsolódóan a termelésben is rám bíztak több számítástechnikai tudást igénylő feladatot, majd felmerült egy lehetőség, és a gyártás előkészítési osztályon projektkoordinátorként tudtam elhelyezkedni 2008 decemberétől.

Hogyan folytatódott a pályafutása a Continentalnál?

Négy évig dolgoztam projektkoordinátorként, eleinte egyedül vittem a makói projekteket, telephelyünkre történő áttelepítéseket, illetve új cikkek szériába indítását koordináltam. Később a centralizálási folyamat részeként Makóra hoztuk Németországból a központi gyártáselőkészítést, e funkcióátvétel miatt két hónapot Hamburgban töltöttünk kollégáimmal. Ezzel párhuzamosan Makón létrejött az értékesítési és vevői központ, ahol 2013 tavaszán elvállaltam a termékfejlesztői munkát és a mai napig ebben a pozícióban dolgozom.

Milyen Continental termékekkel találkozik a munkája során?

Mint termékfejlesztő, hűtő- fűtő- légtelenítő csövekkel és azok alkatrészeivel dolgozom nap mint nap.

Milyennek látja a jövőt a Continentalnál, mint nemzetközi vállalatnál?

Az autóipar jelenleg Európa-szerte zsugorodik. Ez minden beszállítóra hatással van, tehát sok kihívással nézünk szembe a jelenlegi, szűkebb piacon. Azonban folyamatosan igyekszünk hatékonyságot növelni, egységesíteni, valamint műszakilag alternatív megoldásokat találni az optimális működés érdekében.

Mennyire könnyű megtalálni a közös hangot a kollégákkal egy ilyen nagy vállalatnál?

Családi napok, szakmai napok, karácsonyi rendezvény, csapatépítők vannak a segítségünkre ebben. Számos lehetőség adott, ezeken a rendezvényeken részt is veszek, illetve ahová csak lehet, magammal viszem családomat is, hiszen három gyermekünk van. A kollégákkal is kimozdulunk évente néhány alkalommal. Gyakran szervezünk csapatépítőt a Maros-parti céges üdülőben. Ilyen alkalmakkor meg szoktuk hívni a társosztályokat is, bográcsozunk, hamburgert sütünk. Fontosak ezek a szabadidős programok, amik megtörik a napi rutint, illetve úgy gondolom, ezek kovácsolják össze igazán a közösséget.

Melyek a legfontosabb szempontok az Ön számára egy munkahely esetében?

Számomra nagyon fontos többek közt az, hogy tanulmányaimban támogasson a cég. Jelenleg a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karának műszaki menedzser BSC szakán tanulok, az itt tanultakat pedig munkám során is szeretném kamatoztatni. Hasonlóan lényeges számomra, hogy a munkakörömmel összefüggően külföldi kiküldetéseken vehessek részt, ahol nemzetközi tapasztalatokat is szerezhetek. Többször volt már így alkalmam Olaszországba és Németországba is kiutazni. Fontos megemlíteni azt is, hogy a cégünk törődik munkavállalóival, elismeri őket. Erre jó példa, hogy a jubiláló 10 és 20 éves dolgozókat az év végi Karácsonyi bálon törzsgárda jutalommal köszöntik, illetve a már 15 éve a cégnél dolgozókat az ügyvezető egy közös vacsorára invitálja. Én is nemrég vettem részt ezen a kötetlen vacsorán, mely nagyon jó hangulatban telt, sokat beszélgettünk, valóban elismerve éreztük magunkat.

Melyik a legemlékezetesebb élménye a munkahelyéhez kötődően?

Van egy emlékezetes történetem, melynek híre is ment, sokáig emlegettük. A 15 éves jubileumi vacsorán is felmerült, utólag már jókat derülünk rajta, de amikor az eset történt, akkor először nagyon megijedtem. A gyártás előkészítésen dolgoztam akkoriban, és Makón ki kellett mennem a városba céges ügyet intézni. Ilyen alkalmakkor a céges autót elvihetik a dolgozók is. Épp az ügyvezetőnk autóját bízták rám, nem először fordult már ez elő velem. A városban azonban csatornázási munkák folytak és egy szakaszon a szalaggal kijelölt területen túlra kilógott egy vasbeton tömb, melyre rátolattam, az autó pedig megzúzódott. Visszaérve ügyvezetőnk rendszeresen érdeklődni szokott, hogy minden rendben volt-e, ebben az esetben sem volt másképp. Ezúttal hirtelen szóhoz sem jutottam, így egyből látta, hogy baj van. Együtt megnéztük az autót, megbeszéltük, mi történt. Nagyon rugalmasan kezelte az esetet, sajnos balesetek előfordulnak. Természetesen az esetnek híre ment, de ma már csak a kollégák ugratnak néha, ha céges autót viszek magammal, hogy ügyeljek. Az eset legkellemesebb tanulsága, hogy ismét megtapasztalhattam, hogy olyan helyen dolgozom, ahol a vezetőség is tiszteletben tartja, hogy hibázni emberi dolog.

A Continental aktuális állásajánlatairól és nyitott pozícióiról ide kattintva tájékozódhat.