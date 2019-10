A futball körülményei is egyre korszerűsödtek

Közel kilenc éve alakult újra a Lovászhetényi futball egyesület, amely a falu életében a kikapcsolódás szempontjából a mai napig dominál, ezért nagy hangsúlyt is fektetnek rá, fogalmazott Winkler Roland polgármester. A Megye IV.-ből indultak 2011-ben, tavaly jutottak fel a Megye I. osztályba. Az egyesületben hét éves kortól lehet focizni, és jelenleg nagyjából 160 igazolt játékosa van.

Az együttest eleinte a helyiek és a környékbeli települések lakói alkották, de a szintlépéshez ezen alakítani kellett, így például Pécsről is érkeztek játékosok. Ezzel párhuzamosan pedig az utánpótlás csapatokat is fejleszteni kellett, hiszen ez adja az egésznek az alapját.

Az utánpótlás csapatok a környékbeli falvak szegényebb sorsú gyermekeinek adnak lehetőséget a játékra. Az önkormányzat időt és energiát nem spórolva leutazik a településekre, hogy megkeressék azokat a fiatalokat, akik szeretnének focizni. Nekik mindenben segítenek, eljuttatják őket az edzésekre, ahol általában étellel és itallal várják őket, de támogatják a felszerelésük beszerzését is.

Ahogy a csapat egyre feljebb jutott, úgy korszerűsödtek a játék körülményei is. Felújították a pályát, az öltözőket, kialakítottak egy műfüves pályát, nemrégiben pedig nagyteljesítményű lámpákat is felszereltek.

A tanulásban is segítik a gyermekeket

A gyermekeknek tehát a futball igazi kikapcsolódást jelent, nagyon szeretik űzni ezt a sportot, és az önkormányzat támogatja is ezt. Ezen kívül azonban más módokon is segítenek a fiataloknak, elkezdődött ugyanis a „Jó kis hely” elnevezésű projekt. Winkler Rolandtól megtudtuk, hogy két szakképzett munkatárs foglalkozik a kicsikkel, és ingyen étkezést is biztosítanak a program keretében. Év közben az óvoda, iskola után járnak ide a gyermekek, nyáron pedig egész nap biztosítják a felügyeletet.

Az idősebb korosztály is szívesen használja a program során kialakított helyiséget. Itt szoktak összegyűlni, beszélgetni, de nekik is segítenek abban, hogy kell használni a számítógépet.