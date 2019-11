A gyermek pályaválasztása a szülőknek is komoly dilemma!

Szeptember óta a kamara pályaorientációs tanácsadói minden este az iskolák szülői értekezletein adnak részletes tájékoztatást a pályaválasztásról, továbbtanulásról. A naptári előjegyzés szerint az ősszel közel 800 szülőt szólítanak meg, mely az elmúlt éveknek a háromszorosa. Mitől lett ez ennyire fontos?

„Nagyon sok az információ, nehéz szűrni, átlátni, kibogarászni a lényeget, a gyermekek is sok pályaorientációs rendezvényre járnak, de ők sem tudnak sok mindent mondani. Nagyon nagy szükség volna egy határozott iránymutatásra. Mi pedagógusok a határidőkkel és az adminisztrációs teendőkkel tisztában vagyunk, de a pályaválasztás nem erről szól.” Ezekkel a szavakkal fordulnak a kamarai pályaorientációs szakemberekhez az iskolák pedagógusai, vezetői és kérnek segítséget egy átfogó tájékoztatásban, melyre kifejezetten a szülőket hívják oda.

Nagyon fontos a szülők érzelmi felkészítése és tájékoztatása ebben a helyzetben. Tapasztalat, hogy a gyermek pályaválasztása és iskola választása kapcsán a szülők javaslata, akarata erősen érvényesül. Talán rendben is van ez így, hiszen egy 14 éves kamasz még nem rendelkezik olyan mély munkaerőpiaci és élettapasztalattal, mint egy szülő. Igen a szülőnek ott kell lennie ebben a döntésben, de a gyermekkel együtt! Azt viszont be kell látnia a szülőnek, hogy többnyire napi nyolc órában a munkahelyén éli az életét, ebben a szűk környezetben mozog, és sokszor nem lát ki ebből a körből, csak töredékes, részinformációkat hall. Nem mindig érzékeli, hogy a tágabb külvilág milyen irányba fejlődik, mik az új trendek, szakmák. Ezekkel mondjuk találkoznak a fiatalok a rendezvényeken, na de mit visz belőle haza, mit mond el otthon, vagy mennyit sikerül felfognia és feldolgoznia a gyermeknek magában, felnőtt segítség nélkül? A szülők egyik fő feladata, hogy folyamatosan informálódjanak, hiszen az ő pályaválasztásukat meghatározó tényezők sok esetben mára már jelentőségét veszthették. A másik feladatuk, hogy ötletekkel támogassák és motiválják, bátorítsák a gyermeket az információ megszerzésére, melyet együtt dolgoznak fel. Így lesz közös a döntés!

A pályaválasztási szülői értekezleteinken a kamarai szakemberek beszélnek erről is, a középfokú iskola típusokról, a pályaválasztást befolyásoló döntésekről és arról is, hogy ebben a folyamatban van feladata a szülőnek, a gyermeknek, a pedagógusnak, a vállalatoknak, a civil szervezeteknek és a kormányzati szerveknek is.

A Pályaválasztás Baranya tevékenységéről és még több információról a www.palyavalasztasbaranya.hu oldalon olvashat.

KamarAAkadémia: képzésekkel a vállakozásokért

KamarAAkadémia képzéssorozata 2017 őszén indult, mely a megyében és a dél-dunántúli régióban működő KKV-k versenyképességének javítása, valamint a működésük és fejlődésük támogatásához szükséges elméleti és gyakorlati tudás, ismeretek, naprakész információk biztosítása érdekében jött létre. A képzéseket elsősorban olyan témákban szervezik, melyek aktuális kérdéseket boncolgatnak. Erre jó példa a GDPR gyakorlati workshop, vagy a Generációs különbségek kezelése a munkahelyen. A már működő vállalkozások mellett a kezdő vállalkozásoknak is segítenek eligazodni a marketing, reklám, online platformok útvesztőiben az olyan képzések, mint a Stratégia alkotás és üzleti terv készítés, vagy Versenyképes vállalati kultúra. Az idei őszi két képzésen a szellemi tulajdon védelem, iparjogvédelem témakörét boncolgatták a résztvevők, illetve a hatékony szlogen és a figyelemfelhívó honlap ismérveit ismerhették meg. A KamarAAkadémiás képzéseken a résztvevők a tájékoztatásokon túl gyakorlati információkat kapnak, egyéb kérdéseikben is segítséget nyújtanak a szakterületüket kiválóan képviselő trénerek, előadók.

IT és TI – mindent visz az informatika, te maradsz?

A kamara Információtechnológiai Bizottságának egyik célkitűzése, hogy a fiatalok számára megmutassa az informatikai szakma szépségeit, hogy minél többen válasszák ezt a piacképes pályát a megyében. Itt nem csak tanulni lehet az informatikát, hanem kiváló cégek várják a végzett hallgatókat. Ehhez kapcsolódóan idén harmadik alkalommal kerül megszervezésre az IT és TI előadássorozat, melyre elsősorban a továbbtanulás előtt álló fiatalokat várják. Ebben az évben két állomás lesz: az első 2019. november 19-én a Tudásközpontban, ahol a fiatalok beleláthatnak a weblapkészítés folyamatába, valamint az IT-hoz szorosan kapcsolódó filmes szakmába. December 14-én a Széchenyi István Gimnázium pályaorientációs rendezvényének keretein belül bemutatásra kerül az „InformaTitka” és megismerkedhetnek a résztvevők a jövő szakmáival, valamint akit a gyakorlat érdekel jobban, részt vehet egy mini robotika szakkörön is. Az előadássorozat a kamarai IT Bizottság, a kamarai pályaorientációs tanácsadók, az I2K Klaszter és az IVETÁR együttműködésében valósul meg. További információ: palyavalasztasbaranya.hu

Tanulnak, hogy oktassanak

2019. szeptember 1-jétől elsősorban kamarai gyakorlati oktatói tanúsítvánnyal rendelkező szakemberek foglalkozhatnak tanulókkal a duális szakképzésben, így idén a mesterképzéssel párhuzamosan elindultak a kamara szervezésében a gyakorlatioktató-képzések is. A képzés célja magas szintű, a mai kor követelményeinek és kihívásainak megfelelő ismeretek elsajátítása, amely ismereteket az oktatók a mindennapi munka során hasznosítani tudnak.

Ez a képzés fejlődési lehetőséget biztosít a gyakorlati oktatóknak a tanulókkal való egyes problémás szituációk kezelésében, ugyanakkor minőségi tudásra tehetnek szert, amely segítségével magasabb színvonalra emelhető a gyakorlati oktatás. A képzési idő 50 óra, mely két szakaszból tevődik össze: 25 óra elmélet és 25 óra érzelmi intelligencia tréning. Az elméleti képzés keretében pedagógiai, szociálpszichológiai, kommunikációs és a gyakorlati képzéssel kapcsolatos dokumentációs ismereteket kapnak a résztvevők, a tréningszakasz során pedig olyan képességekre tehetnek szert, amelyek segítenek megérteni, kezelni, valamint pozitívan befolyásolni a saját és mások érzelmeit. Életszerű szituációkkal találkozhatnak, amelyek a gyakorlati oktatói munka során felmerülő kihívások kezelésében nyújtanak támogatást. A visszajelzések alapján a feladatok sokszínűsége, csapatépítő jellege pozitív hatással volt a megjelentekre. Idén 9 csoportot indított a kamara. A képzést követő vizsga sikeres teljesítése után Baranya megyében október végéig 196 fő kapta meg a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara hivatalos tanúsítványát a kamarai gyakorlati oktatói végzettségről. 2020 tavaszától újra indulnak képzések, melyekre jelentkezni folyamatosan lehet.

Legyen szakmája legjobb mestere!

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara önköltséges mesterképzéseket indít a következő szakmákban: gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő; gáz- és tüzeléstechnikai műszerész; fodrász; villanyszerelő (A jelentkezőnek rendelkeznie kell érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló szakképzettséggel is. A mestertanfolyam indulásáig ezt a képesítést meg lehet szerezni, akár Pécsett is.) A mestervizsga célja, hogy a szakemberek számára biztosítsa a szakmai fejlődés és karrier kialakításának lehetőségét, valamint a tanulóképzéshez és vállalkozásvezetéshez szükséges ismeretek elsajátítását. Érvényes jelentkezéshez a mesterjelöltnek a szakirányú végzettséget igazoló dokumentum bemutatása mellett, a szakma munkaterületén – a képesítés megszerzését követően – eltöltött 5 év gyakorlatot is igazolnia kell. A tanfolyamok megfelelő létszámú jelentkező esetén november végén indulnak. A vizsgákra várhatóan tavasszal kerül sor. Jelentkezési határidő: 2019. október 31. További információ: Authné Kállai Kata 06 20-407-46-55

Fontos a biztonság

Manapság mindenki rendelkezik email fiókkal, azonban sokan nem tudják, hogyan védhetik meg a személyes leveleiket, akadályozhatják meg, hogy feltörjék a fiókjukat, vagy hogyan kerülhetik el a levélszemetet. Az adataink sosem lesznek teljes biztonságban, de az alábbi technikák segítségével alaposan megnehezíthetjük a hackerek dolgát.

Jelszó

Nagyon fontos, hogy minden e-mail címünket a lehető legnagyobb biztonságú jelszóval védjük. Ebben segítségünkre lehetnek a levelező rendszerek által generált automatikus jelszavak, szemben a felhasználók által beállított, sok esetben igen könnyen feltörhető jelszavakkal. Ha megtaláltuk a megfelelően biztonságos jelszót, fordítsunk kellő figyelmet megtartására is. Soha se kommunikáljunk ezzel kapcsolatban telefonban vagy e-mailben és ne használjuk ugyanazt a jelszót több fiókhoz is.

Nézzük meg, honnan jelentkezünk be!

A hackerek kedvelt eszköze, hogy hamis login felületet hoznak létre, ami megszólalásig hasonlít az eredetire, ezért mindig ellenőrizzük a domaint bejelentkezés előtt. További tanácsunk, hogy ne dőljünk be olyan leveleknek, ahol a rendszergazda kéri, hogy változtassuk meg a jelszavunkat a belinkelt felületen!

Védekezzünk az adathalászok ellen

Irányát tekintve az adathalászat kétféle lehet: kaphatunk adathalász levelet, de adhatnak fel a mi nevünkben is. Igen kifinomult eszköztár áll a csalók rendelkezésére, hogy adatainkhoz hozzáférjenek. Sajnos azonban néha mi magunk adunk segítséget számukra. Éppen elég egy olyan komment vagy nyereményjáték-lista, ahol nyilvánosan látható az e-mail címünk. Az adathalászok által használt programokkal így könnyen kereshetővé válunk. Ha meg kell osztanunk az email-címünk online, nehezítsük meg a programok olvashatóságát álcázással, így az emberek számára könnyen érthető lesz, de a robotok nehezen találják meg. Például írjuk ezt: username at w5host.com, a @ szimbólum mellőzésével.

A levelezések ellenőrzésére több szolgáltató is kínál megoldást, melynek segítségével ellenőrizhetjük, hogy feltörték-e a fiókunkat vagy visszaéltek az email címünkkel.

Miben más az üzleti levelezés

Az üzleti levelezést nyújtó W5host szakértői szerint az alábbi tulajdonságokkal feltétlenül rendelkeznie kell egy kiváló ügyfélélményt és megbízhatóságot nyújtó szolgáltatásnak:

Egy szerverkiesés, karbantartás alatt is át tudja venni a bejövő leveleket, az nem pattan vissza hibaüzenettel.

Az adatvesztés lehetőségét fizikai, hardveres védelemmel zárja ki.

A mentéseket fizikailag és logikailag is leválasztott helyen őrzi, ezek biztonsága és rendelkezésre állása így folyamatosan garantált.

Kiemelt biztonságú és korszerű, aktív spamszűréssel van ellátva.

Minden partner saját menedzsment felületen fér hozzá levelezéséhez, ahol az alapvető és összetett beállításokat egyaránt végre tudja hajtani.

A biztonságtechnikai alapokon túl van számos olyan, a szervezetet érintő funkció, amik szintén erősítik a szolgáltatás minőségét. Ilyen funkciók például a szervezeten belüli átirányítások, automata válaszok, azaz a mindennapos ügyintézést, kényelmet szolgáló tulajdonságok. További információ: w5host.com

Folyamatos átverések Szinte havonta kapnak e-mailben újabb és újabb “felszólításokat” vállalkozók, hogy regisztráljanak egy nemzetközi cégnyilvántartásba. Ezt eddig Németországban bejegyzett cégtől kapták, a héten azonban megjelent az első hollandiai illetőségű vállalkozói levél is, szinte az előbbiekkel azonos tartalommal. A levél valós Európai Uniós rendeletre hivatkozva hívja fel adatszolgáltatásra a cégeket, de a csatolt nyomtatvány nem arról szól. Ha a vállalkozás visszaküldi az adatait és aláírja a levelet, valójában szolgáltatási szerződést köt 3 évre az EU BUSINESS SERVICES LTD, Zeist, hollandiai székhelyű vállalkozással 711,- Euro/ év szolgáltatási díjért. Ilyen levél jött a közelmúltban a Net Gmbh és az EBN nevű német cégektől. Egyetlen védekezési mód: Ne küldjék vissza az adatlapot! Időben szólunk… A kamarához fordult több vállalkozás egy elsőre átverésnek tűnő levéllel kapcsolatban, melyet a németországi székhelyű Copytrack cégtől kaptak. Ebben arra hívják fel a figyelmüket, hogy a honlapjukon található képes illusztrációkhoz, fényképekhez, azok készítője nem adott engedélyt a felhasználásukra. Az ott talált képek után a cég képenként kiszámlázza a jogdíjat, mely az általunk ismert árszabás szerint hazai viszonylatban 150 Euro/kép, melyről elektronikus számlát küld, majd a fizetési határidő elmúltával ezt átadja egy hazai követeléskezelőnek, aki már saját eljárási díjával halmozott összeget próbál behajtani a vállalkozástól. Az eljárás teljesen legális és mindamellett, hogy kellemetlenséget okozhat a jogtalan felhasználóknak, a másik oldalon minden fényképésznek ingyenes lehetőséget teremet arra, hogy képeiket az interneten ne tudja bárki korlátlanul felhasználni. Csak regisztrálniuk kell a szolgáltatásra a Copytrack honlapján.

Kreatív rajzokkal pályázhatnak a gyermekek

A Szigetvári Család és KarrierPONT rajzpályázatot hirdet gyermekek részére. A pályázat témája: Anya dolgozik. Életkor szerint két kategóriában, óvodások és alsó tagozatosok (1-4. évfolyam) nevezhetnek. Az alkotás A/4-es méretben, színesben, szabadon választott technikával készíthető pl: színes ceruza, zsírkréta, tempera. Részletek a „NŐNAP 365” című Facebook oldalon érhetőek el. A pályázat határideje: 2019. november 30. A Szigetvári CsakPONT célja a nők atipikus foglalkoztatottságának javítása, illetve az atipikus formák népszerűsítése és elterjesztése, továbbá a magánélet és a munka összehangolásának segítő támogató szolgáltatása, helyi munkavállalók elérése, bevonása. Amennyiben munkát keres, vagy a gyereknevelés mellett szeretne visszatérni a munka világába, keresse fel a projektben dolgozó szakembereket a szigetvári Magtárban, ahol különböző képzések, tanácsadások, klubok segítségével támogatják az érdeklődőket. A projekt az EFOP-1.2.9-17-2017-00102 számú támogatási szerződés alapján az Európai Unió Európai Strukturális és Beruházási Alapokból kerül finanszírozásra.

Vállalkozói adófórumot tartanak a kamarában

A kamara a 2020. évi adóváltozásokról Adófórumot szervez a Pécsi Kereskedelmi Központ Zsolnay termében november 28-án és 29-én. A kétnapos rendezvényen az előadások 8.30-tól kezdődnek. Az első nap témái között szerepel az SZJA, EVA, KATA, TAO, KIVA, SZOCHO mellett a környezetvédelmi termékdíj, valamint a szakképzési hozzájárulás, melyekről szakemberek tájékoztatják az érdeklődőket. A nap végén Piacsek László a kamara Humánerőforrás-fejlesztési osztályvezetője tart tájékoztatást a Könyvelők adminisztrációs kötelezettségeiről a duális gyakorlati képzőhelyeken. A második nap az ÁFA változásról valamint, majd az ART, AIR területekről hallgathatják meg a szakértőket. A rendezvény önkéntes kamarai tagoknak ingyenes, regisztrált vállalkozásoknak 8.000 ft /fő a részvételi díj. Jelentkezési határidő: november 25. Jelentkezni a www.pbkik.hu/esemenyek oldalon lehet.

Új lehetőség a közös beszerzés

A Dél-Dunántúli Gépipari Klaszter (menedzsmentszerv: Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara) idén ősszel tartott közös beszerzési fórumot a KKV Trade Kft.-vel. A tagok költségcsökkenést érnek el az összefogással, növelve versenyképességüket. A klaszter a közös beszerzés 4 alappillérét megtartja, és 2020-tól további területekkel bővíti. A KKV Trade Kft. megnyitja a beszerzési társuláshoz való csatlakozást klaszteren kívüli vállalkozások számára is. További információ: [email protected] vagy 20/371-2172.

Innováció agrár területen

A szarvasmarhák ivarzási tevékenységéről tájékoztató informatikai eszközt, egy speciális bikanyakörvet fejlesztett ki több cég és egy egyetem bevonásával a Juravet Kft. Az innovatív eszköz használatával olyan fontos információkhoz jutnak az állatok gazdái, amelyek döntően befolyásolják az ivarzási folyamat sikerességét. A digitalizáció egyre nagyobb teret nyer az agráriumban is. A munkaerőhiány ebben az ágazatban is jelentős probléma, ma már gulyás sem felügyel az állatokra, viszont a gazdáknak szükségük van azokra az információkra, amelyek a jobb gazdálkodást szolgálják. A húsmarhatartásban az az egyik legfontosabb infó, hogy az ivarzási időszakban mennyire sikeres a bikával történő fedeztetés, hiszen ez adja a jövő évi szaporulat alapját. A baranyai vállalkozás által kifejlesztett informatikai eszköz arról szolgáltat adatot, hogy kint a legelőn történt-e ivarzás, vemhesek-e az állatok. A nyakörv a szarvasmarhák által viselt jeladóhoz kapcsolódik, ez továbbítja a gazdához a megfelelő információkat, amelyek akár a gazda mobilkészülékén is megjelenhetnek. A nyakörv létrehozásához komplex fejlesztésre volt szükség, amely egyrészt egy etológiai kutatást, másrészt egy újszerű műszaki megoldást, harmadrészt egy matematikai modell felállítását, illetve egy informatikai szoftverkörnyezet kialakítását jelentette. A megoldás által a gazdálkodó valós időben kap valós információt, így ha probléma adódik az ivarzásban, akkor képes azonnal beavatkozni. A jelenlegi technológiával csak a fedeztetési időszak végén tudják meg, hogy hány marhában fejlődik utód, és ha az időszak nem volt sikeres, az jelentős károkat okozhat a gazdának. A termék fejlesztési szakasza lezárult, elkészült az eszköz, a szoftverkörnyezet, jövőre várható a piacra lépés.

Nassoljunk egészségesen!

Bűntudat nélkül is lehet cukrászdázni, csak olyan helyre kell menni, ahol a „legyen egészséges, ami finom” megfontolás alapján készítik a tortákat, kekszeket, süteményeket. Egyre többen küzdenek ételintoleranciával, -allergiával, részükről még nagyobb odafigyelést igényel egy cukis kaland. Ezért is kívánnak tiszta, minőségi alapanyagokat a különleges finomságok, mint például a Kalmár Gergely növénygenetikus által életre keltett őstönkölyt, amelynek magas fehérje-, ásványianyag- és vitamintartalma mellett különleges a fehérje-keményítő aránya, emiatt kevésbé hizlal, kedvező glikémiás indexe okán pedig nemcsak a fogyókúrázók, hanem a cukorbetegek táplálkozásában is méltó helyet vívott ki magának. Magyarországon kizárólag a pécsi Trüffel cukrászda készít a Kalmár-féle őstönkölyből cukrásztermékeket: számos ízben (van például karácsonyi fűszeres is) édeskekszeket, fűszeres sajtosrudakat, akár a kandalló előtti borozgatáshoz is egészséges ropogtatni valók ezek. De a Trüffel az országban az első cukrászdák egyike volt, amelyek cukormentes, laktóz-, tejfehérje- és lisztmentes süteményeket sütött. Mára olyan tökélyre fejlesztették a „mentes” édességek készítését, hogy sem íz, sem minőség tekintetében nem kell megalkudnia annak, aki valamilyen táplálkozási problémával küzd.