A harkányi Mikulások ismét házhoz viszik a csomagokat

Sokéves hagyomány Harkányban, hogy házhoz megy a Mikulás a tizennégy év alatti gyermekekhez. Az idén is útnak indulnak a Télapók, ám némiképp változik a korábbi években megszokott látogatásuk a járványhelyzet miatt.

A városi Mikulások már gőzerővel készülődnek, hogy idén is meglátogassák a harkányi gyerekeket. Az önkormányzati dolgozók, a polgármester, a képviselő-testület férfi tagjai és a fürdőigazgatók – összesen tizenhatan – ezúttal is piros palástot öltenek, és krampuszaikkal december 5-én a késő délutáni órákban személyesen viszik házhoz az általános iskolás korú gyermekeknek a város ajándékát, a mikuláscsomagot.

Ezt a már többéves hagyományt a járványhelyzethez igazítva az idén másképpen kell lebonyolítaniuk a szervezőknek. A korábbi évektől eltérően sajnos most a házakba nem mennek be a Mikulások, a gyerekeket ugyanakkor ki lehet vinni a kapu elé, vagy az udvarra, hogy személyesen vehessék át a csomagot, ám a Mikulással ölelkezni, fotózkodni sajnos az idén nem lehet. Aki nem szeretne kimenni a Mikuláshoz a ház elé, azt arra kérik, tegyen a kapura, vagy az ablakba egy kis zsákot, amibe a város Télapói beletehetik a gyermeknek szánt csomagot.

Emellett az idősekről most sem feledkezik meg a város, a 70 év felettiek a korábbi évekhez hasonlóan most is kapnak az ünnepek előtt csomagot az önkormányzattól. A tartós élelmiszereket és tisztálkodási szereket tartalmazó csomagokat december második hetében kapják meg az érintettek.

Az idén is színvonalas adventi programokat terveztek A harkányi önkormányzat a város kulturális programjait szervező és lebonyolító Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnokkal együttműködésben az idei évre is színvonalas, a városhoz méltó adventi programsorozattal készült. A kormány november 9-én bejelentett – november 11-től hatályos – általános rendezvénytilalma azonban felülírta a terveket. Herendi Ferenc, az intézmény vezetője elmondta, várják a kormány határozatát a decemberre vonatkozóan. Ha 30 nap után, vagyis december 12-től feloldódnak a szabályok, akkor egy hónapra felállítják a Zsigmondy sétányhoz a korcsolyapályát, azonban ha a kormány meghosszabbítja a korlátozásokat, akkor erre az évre le kell mondaniuk a korcsolyapálya felállításáról. A bizonytalan helyzet, valamint az egészségmegőrzés érdekében a tervezett koncertek elmaradnak, viszont remélik, hogy a Téli Vásárt, és a szabadtéri (fűtött sátras) moziesteket megtarthatják a méltó karácsonyvárás érdekében.

Felállították a karácsonyfát Harkányban

Tegnap felállították a város karácsonyfáját a művelődési ház előtt. A hétvégén lesz advent első vasárnapja, addigra a díszek is felkerülnek a fenyőfára. A hétméteres ezüstfenyőt ezúttal közterületről, a Munkácsy Mihály utcából szállították a művelődési ház elé, ahol a Harkányi Városgazdálkodási Zrt. és helyi vállalkozó segítségével állítják helyére, és csütörtökön fel is díszítik a fát.

Gellén Antal önkormányzati képviselő elmondta, advent első vasárnapjára, vagyis a hétvégére valamennyi városi dísz, ünnepi installáció is üzemkészen felkerül a villanyoszlopokra. A betlehem ezúttal is a katolikus templomhoz kerül. Ezt a helyi fafaragó művész, Kovács Tamás készítette pár évvel ezelőtt.

Az összeállítás

a Harkányi Önkormányzat

támogatásával készült.

Összeállította:

Rajnai-Zsíros Krisztina