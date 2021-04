A helyére került az eredeti fapipa az ibafai múzeumban

Amint nyithatnak a múzeumok, mindenképp érdemes Ibafára ellátogatni, ugyanis most először láthatóak együtt az ibafai pipák az egyházi gyűjteménnyel együtt, a kiállított darabok között az 1934-ben készült eredeti fapipa is megtalálható.

Tavaly ősszel kiállították az egyházi gyűjteményt is a Pipamúzeum legbelső termében, azonban hosszú ideig itt sem marad, ugyanis az önkormányzat korábbi tervei szerint jövőre a volt óvoda épületébe költözik a tárlat. A múzeum mögötti ház felújítását régóta szerette volna az ibafai önkormányzat, eddig azonban nem volt rá keretük, most viszont több pályázati támogatást is nyertek az elképzeléseik megvalósítására.

Benes László, Ibafa polgármestere elmondta, a felújítás első ütemére a Magyar Falu Program keretében nyertek forrást, egy másik, a Baranya Megyei Önkormányzattal közösen pályázott projektjük támogatásából pedig a múzeum berendezését, korszerű eszközeit tudják majd finanszírozni, és még az idén is szeretnének pályázni a felújítás második ütemének költségeire.

Az új múzeum reményeik szerint a jövő év végére elkészül és látogatható lesz. Addig is a jelenlegi helyén várja a látogatókat, amint erre a járványhelyzet, illetve a kormányzati intézkedések lehetőséget biztosítanak. Az egyházi pipagyűjtemény – köztük az eredeti fapipa – egyébként sokáig nem volt Ibafán, néhány évvel ezelőtt került vissza a községbe. Addig a Pécsi Püspöki Palota „pipatórium” nevű helyiségében őrizték.

A község polgármestere elmondta, az új múzeum igazán korszerű lesz, és a mostaninál jóval tágasabb helyen tudják bemutatni külön az egyházi, külön a Janus Pannonius Múzeum gyűjteményét, illetve azokat a darabokat is, amelyeket hosszú évek óta kaptak az adományozóktól. Továbbá minden bizonnyal olyan tereket is kialakítanak, ahol például az évek óta megrendezett lassúsági pipaszívó verseny is megtartható. Benes László büszkén tekint arra a falon díszelgő oklevélre is, amely a 2016-os verseny III. helyezéséért járt az ibafai csapatnak. Mint a községvezető fogalmazott, nagy dolog ez, hiszen amatőrként helytálltunk a profik között.

Hangai Nándor volt a pipás pap, de az eredeti fapipát Sarlós Ferenc kapta

Az ibafai pap pipájáról szóló mondókát egy víg kedélyű újságíró költötte Hangai Nándorról, ő volt az ibafai pipás pap, 1905-ig volt plébános Ibafán, az őt követő három plébános ugyanakkor nem élt ezzel a szenvedéllyel. 1934-ben viszont a helyben lakó jókedvű társaság ajándékozta meg az akkori plébánost, Sarlós Ferencet egy valódi pipával. A Gerber Béla iparművész által készített pipa lett a gyűjtemény alapja, és az első eredeti ibafai papi pipa.

Az őt követő papnak kezdetben szintén nem volt pipája, de mivel az eredeti ibafai papi pipát egyre nagyobb kultusz lengte körül, egyre nagyobb gyűjtemény alakult, nagyrészt önzetlen adományozók által. Az egyházi gyűjteményben találhatók cseréppipák, tajtékpipák, porcelánpipák, gyökérpipák, pipaszárak, szopókák is és köztük van az eredeti ibafai fapipa is, melyet most először tekinthetnek meg a látogatók a Szigetvártól 20 kilométerre fekvő településen.

Pályázati forrásból tovább bővül a játszótér

A község három éve tagja a Nyugat-Mecseki Társadalmi Információs Ellenőrzési és Településfejlesztési Önkormányzati Társulásnak, amely után fejlesztésre és működésre is felhasználható társulási támogatást kap. Ezt az összeget minden évben fejlesztésre fordítja az önkormányzat, az elmúlt években például megújult a játszótér, de a hivatal munkáját segítő elektronikus eszközöket is tudtak vásárolni a támogatásból. Az idén egy új emlékművet állít az önkormányzat e forrásnak köszönhetően, a templom és a pipamúzeum között egy embernagyságú, illetve még annál is nagyobb szobor készül Hangai Nándorról, a mondókát ihlető pipás papról. Az alkotást Horváth-Béres János kaposszerdahelyi faszobrász készíti.

A további beruházásokról Benes László elmondta, a Leader program keretében nyert pályázati támogatásból további 3-4 eszközzel tudják a játszóteret bővíteni, és az idén a bekerítéséhez szükséges költségekre is szeretnének támogatást nyerni. Az elmúlt évben a temetőt sikerült bekeríteni, illetve egy már elszármazott ibafai lakos saját költségén állíttatott a temetőben egy keresztet is. Az adományozó nem először támogatja egykori faluját, korábban a templom állagmegóvó munkálataira is egymillió forintot adott a községnek.

Az önkormányzati kezelésben álló utak védelmében egy 16 kamerából álló térfigyelő, helyenként rendszámfelismerő kamerarendszert építettek ki. A falu útjai ugyanis legfeljebb öttonnás terhelésre készültek, a szállítók viszont hatalmas teherautókkal hajtanak át rajtuk, a helyi rendelet alapján az önkormányzat a jogszabályt megszegőktől útfelújítási hozzájárulást kérhet.

Tesztelnek A járványhelyzet első hullámának idején minden lakos kapott mosható textilmaszkot, fertőtlenítőszert, illetve az idén élelmiszercsomagot is osztottak a helyieknek. Az önkormányzat ezen kívül covid-teszteket vásárolt, így a körzeti orvost folyamatosan el tudják látni az antigén tesztekkel és a védettséget kimutató antitest tesztekkel is. Korábban minden 65 év feletti lakos teszteltethette magát, most pedig a gyanús esetekkor a fiatalabbaknál is használják.

A település vezetői

A 200 lelket számláló község polgármestere Benes László, alpolgármestere Gondos Róbert. Önkormányzati képviselők: Király Margaréta, Gelencsér Zoltán és Friedrich István. A Szentlászlói Közös Önkormányzat jegyzője: dr. Zsömböli Edit. Háziorvos: dr. Solymosi Terézia, asszisztense: Pölöskei Éva. Védőnő: Nagyné Lang Anna. A Templom Alapítvány elnöke: Szaller Andrea. Ibafáért Egyesület elnöke: Lakatos Laura. Könyvtáros: Varga Lívia. Az önkormányzat elérhetősége: Ibafa, Kossuth Lajos u. 4. Telefonszám: 73/554-033.

A Gyűrűfű Alapítvány elnöke: Borsos Béla. A Gyűrűfűért Egyesület elnöke: Kilián Imre. A település legnagyobb foglalkoztatója az önkormányzat. A 13 közfoglalkoztatott a falu rendben tartásáért, szépítéséért felel. Az önkormányzat szociális támogatásokkal segíti az itt élőket. A családok gyermekszületéskor, tanévkezdés előtt is támogatást kapnak, a középiskolások havonta is kapnak támogatást, de adott esetben a temetési költségeket is csökkenti az önkormányzat, emellett szociális alapon lakásfenntartási támogatás is jár. Az 1865-ben épült templom tornyát az elmúlt években villamosították, tartószerkezetét pedig megerősítették. A legkisebb harang minden nap háromszor szólal meg.

Az összeállítás az Ibafai Önkormányzat támogatásával készült. Összeállította: Rajnai-Zsíros Krisztina