A HR-Rent komplexitásával képes fedezni az egyre nagyobb igényeket

A munkaerő-kölcsönzés még mindig egy folyamatosan fejlődő iparág, a 2020-as év pedig bebizonyította, hogy még több létjogosultsága is van, mint eddig. A pandémiás helyzet hozta elbocsátásokra volt a válasz munkaerő-kölcsönzés, amely ezáltal még nagyobb fejlődési ugráson ment keresztül Magyarországon, mint eddig, hiszen megbízói és munkavállalói oldalról is gyors és rugalmas megoldásnak bizonyult. A HR-Rent is arra törekszik, hogy minél több ember jusson munkához, illetve, hogy a partnereik munkaerő-igényét is kielégítsék.

Az utóbbi időben többször volt szó arról, hogy a munkaerő-kölcsönzés rengeteget segített a vírushelyzetben nehéz élethelyzetbe került munkavállalóknak és megbízóknak egyaránt. Ez a kép pedig azt mutatja, hogy továbbra is, a vírushelyzet elmúlása után is ez lesz az a foglalkoztatási forma, ami a legelőnyösebb lesz mindkét fél számára. Hiszen a vállalat gyorsan jut olyan munkaerőhöz, amilyenre éppen szüksége van, nem kell az adminisztrációval, toborzással bajlódnia, ugyanis a HR szolgáltató ezeket a dolgokat elintézni. A munkavállaló pedig, amellett, hogy természetesen számára is gyors ez a fajta megoldás, semmilyen hátrányt nem szenved attól, hogy ő kölcsönzött munkaerő, nem pedig állományban lévő. Sok olyan eset fordul elő, hogy akár már másnap munkába tud állni a megfelelő jelölt. Az is fontos szempont továbbá – ami elég kevés foglalkoztatási formára jellemző –, hogy egy személy több pozícióban, több cégnél is körül tud nézni a kölcsönzés által és ha megtalálja azt a helyet és munkakört, ami számára a legmegfelelőbb, akkor később akár belsős kolléga is válhat belőle.

Másik oldalról megvizsgálva az is kitűnik, hogy a vírushelyzet alatt nemcsak olyan vállalatok voltak, akiknél lecsökkent a munka mennyisége, hanem olyanok is, akiknél hirtelen nagyon magasra nőtt a munkaerő-igény. Ezt az igényt pedig gyorsan és hatékonyan csak a munkaerő-kölcsönzéssel lehetett kielégíteni. A HR-Rent Kft. sem tétlenkedett tehát az elmúlt hónapokban, a cél pedig most az, hogy még több leendő partnernek mutassák meg ezt a formát. Hiszen ebben a foglalkoztatási körben három szereplő van, a munkavállalón és a megbízón kívül a harmadik fél a kölcsönző, aki a kollégák biztosításán túl az adminisztrációs feladatokat és a felelősséget is vállalja.

A munkaerő-kölcsönzés egy olyan foglalkoztatási forma, amely eddig is folyamatosan fejlődött, most azonban még inkább előtérbe került. A HR-Rent abban bízik, hogy az elmúlt időszak megmutatta mindkét külső félnek, hogy milyen lehetőségek rejlenek ebben, milyen előnyöket rejt, és ezáltal már nem félnek belevágni!