A HR-Rent munkavállalóik és partnereik bizalmára törekszik

A HR-Rent Kft. szolgáltatásai során, a munkaerő-kölcsönzésben és közvetítésben a minőséget képviseli, folyamatos fejlődésen megy keresztül. Olykor azonban felmerülnek problémák és tévhitek, amelyek kapcsán a HR-Rent törekszik mihamarabbi megoldására, eloszlatására. A közvetítő cég ezzel is azt szeretné elérni, hogy a bizalom kölcsönösen kialakuljon közöttük és munkavállalóik, valamint partnereik között.

A vállalat alapértékei, úgymint a gyorsaság, a rugalmasság, az ügyfélközpontúság és a szolgáltatások komplexitása elsősorban a munkavállalók és partnerek felé irányul, azonban igyekezeteik ellenére megfogalmazódhatnak negatív kritikák akár a közvélemény részéről is, amelyekre Kutyáncsánin Jevrem, belföldi üzletágvezető ad válaszokat.

Általánosságban elmondhatjuk, hogy a kölcsönzés területén akadhatnak olyan munkavállalók, akiknél korábban bizonytalanság merült fel a kifizetések kapcsán, miszerint nem korrekt módon díjazzák őket vagy nem egyértelmű számukra, hogy a szállásuk költségei levonódnak-e a fizetésükből. Előfordult az is, hogy egy cég nem volt elérhető, mikor fontos elintézendő dolog lépett fel. A harmadik országbeli munkavállalók kölcsönzése esetén legnagyobb félelmük, hogy a külföldi dolgozók foglalkoztatása hazánkban elveheti a magyarok munkalehetőségeit.

– Először is, fontosnak tartjuk a negatív kritikák és vélemények megosztását is, hiszen ezek teszik lehetővé számunkra a folyamatos fejlődést és tanulást – kezdi Kutyáncsánin Jevrem. – Talán a sikerünk is abban mutatkozik meg, hogy mindig elérhetőek vagyunk, igyekszünk helytállni, így ügyfeleink bármilyen kérdéssel nyugodtan fordulhatnak hozzánk, tudva, hogy a felmerült problémára gyorsan és teljeskörűen reagálunk. Nálunk – a külföldi kikölcsönzés esetén – rendelkezésre áll ügyeleti szolgálat, a nap 24 órájában még hétvégén is, amely a szállással kapcsolatban, illetve egyéb, hirtelen felmerülő kérdésekben is segítséget nyújt. Különféle munkaajánlatunk vannak, de a szállás és az utazási költségeket minden esetben a HR-Rent állja. Adminisztrációs késedelmek – természetesen minden igyekezetünk ellenére -, akár saját hibánkon kívül is előfordulhatnak, azonban törekszünk ezek elkerülésére, hiszen a szerződésekben lefektetett kötelezettségeinkhez mindig 100%- osan tartjuk magunkat – teszi hozzá.

– Hazánkban továbbra is a fa és fémipari, gépész, villamosipari szakemberek iránt a legnagyobb a kereslet, de már sokszor az egyszerű összeszerelő sori munkaköröket is nehéz betölteni. Mivel a kínálat sokszor nem tudja nyomon követni, ezért hiány támad a magyarországi munkaerőpiacon a fent említett munkakörökben. Ahogyan külföldön szükség van a magyar munkaerőre, úgy itthon is vannak olyan területek, ahol más forrásból, adott esetben a határokon túlról kell pótolni a dolgozókat. Ezáltal a nálunk működő vállalatok is át tudják vészelni az itthoni munkaerőhiányt, versenyképességük javul és a későbbiekben több magyar munkavállaló foglalkoztatása válik lehetővé. – hangsúlyozza a HR-Rent belföldi üzletágvezetője.

A HR-Rent szeretné elérni, hogy minél több munkavállaló pozitívan ítélje meg szolgáltatásaik sokszínűségét és korrektségét – a korábbi, máshol szerezett negatív tapasztalataik ellenére-, forduljanak hozzájuk bizalommal, hiszen értük dolgoznak.