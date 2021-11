A HR-Rent továbbra is a külföldi munkavállalók mellett áll a nehezítések ellenére is

Covid oltás szükséges a külföldi munkavégzéshez

Újabb megoldandó problémával szembesült a HR-Rent, hiszen külföldi partnereik nagy része Covid oltással engedélyezi csak a munkavégzést. A munkaerő kölcsönző állományából jelenleg közel 1000 fő dolgozik Ausztriában és Németországban, akiknek közel harmada jelenleg nem rendelkezik oltással. A HR-Rent ennek megoldásában is segít, ugyanis szervezetten és gyorsan értesíti ki munkavállalóit a megváltozott helyzetről, oltási napokat egyeztet le, illetve tárgyal a partnerekkel az időszakos áthidalási lehetőségekről.

A járvány a HR-Rent állományában lévő dolgozók életét is azonnal és gyökeresen megváltoztatta. A külföldi beutazás nehézségekbe ütközött, az Ausztriában vagy Németországban dolgozóknak előre kellett tervezniük a kiutazást és a hazalátogatást illetően is, sőt, előfordult az is, hogy nem tudták akkor meglátogatni a családjukat, amikor szerették volna. A HR-Rent igyekezett ebben is mindenkinek segítséget nyújtani, de a szabályozások többször és gyorsan változtak és nem volt bejáratott rendszer. A cég által szervezett tesztelések megkönnyítették az utazást és újra tervezhetővé tették a külföldi munkavállalást. Az elmúlt időszakban tehát már megvolt a rendszer, amivel az oltott és oltatlan kollégák egyaránt rugalmasan tudtak utazni munkahelyük és itthoni otthonaik között.

Az elmúlt időszakban azonban a HR-Rent egyre több partnere jelezte, hogy ezentúl csak beoltott munkaerőt szeretne foglalkoztatni. Mivel jelenleg a kinti állomány közel egyharmada nincs beoltva, ezért a HR-Rent ezt is szervezett formában tervezi megvalósítani. Kutyáncsánin Jevrem üzletágvezető elmondta a HR-Rent további terveit: „A Covid-járvány kirobbanása után elsőként kötöttünk szerződést validált laboratóriummal annak érdekében, hogy munkavállalóinkat, partnereink állományát gyorsan és szervezetten tesztelni tudjuk. Ez a rendszer nagyon jól működött, a külföldi munkavégzést is megkönnyítette, valamint a dolgozók válláról is levett egy nagy terhet, mert a tesztelést nem maguknak kellett elintézniük egy akkor még rendezetlen helyzetben. A mostani helyzet kísértetiesen hasonló ehhez, csak most oltásokról van szó. Mi azonban nem lepődtünk meg partnereink bejelentésén és már dolgozunk azon, hogy hasonlóan ütemezett formában történhessen a munkavállalók oltása, akár itthon akár a célországban. A Covid időszak alatt felértékelődött az a fajta törődés a munkavállalókkal, amit mi nyújtunk. Csak kevés helyen van rá felkészültség a cégeknél, hiszen a folyamatos szabálykövetésről adott gyors tájékoztatás és a mindenre kiterjedő segítség nagy érték a dolgozóinknak.”

Az üzletágvezető továbbá azt is elmondta, ha valaki nem szeretné beoltatni magát, annak igyekeznek olyan lehetőséget találni, ahol ez még nem elvárás, senkit nem hagynak magukra.

A HR-Rent mindezzel együtt is újra várja a megkereséseket külföldi és belföldi munkára egyaránt, hiszen a komplex megoldásaik továbbra is érvényesek: gyorsan, rugalmasan, szervezetten oldják meg bárki problémáját – ezentúl akár oltási lehetőséggel is.

