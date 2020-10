A HR-Rentnek járványhelyzetben is a munkavállalói a legfontosabbak

A HR-Rent Kft. mindig is elhivatottan gondoskodott a dolgozóiról. A pécsi központú munkaerő-közvetítő és -kölcsönző cég a koronavírus-járvány ideje alatt is arra fókuszál, hogy garantálni tudja munkavállalói egészségét és biztonságos foglalkoztatását.

Alapértékeik – a gyorsaság, a rugalmasság, az ügyfélközpontúság és a komplexitás – nemcsak a cég mindennapi működését hatják át, de a jelen vírushelyzetre adott reakcióit is – hangsúlyozza a HR-Rent belföldi üzletágvezetője. Kutyáncsánin Jevrem azt mondja, a járvány miatt számos vállalatnál bizonytalanná vált a munkavállalók helyzete, sokuk hirtelen utcára került. A HR-Rent viszont már a vírushelyzet kezdetétől fontosnak tartotta, hogy biztosítsa az általa kölcsönzött/közvetített dolgozókat arról, hogy az állásuk nem veszik el, a HR-Rent szerződései élnek, a cég továbbra is biztos lábakon áll és mindent megtesz értük.

A HR-Rent a szakterületén elsőként állapodott meg validált laboratóriummal, orvosi rendelővel és klinikával annak érdekében, hogy lehetőséget biztosítson a munkavállalói koronavírus-tesztelésére. Így garantálni tudja a partnercégeinek, hogy csakis hiteles orvosi lelettel rendelkező, egészséges munkatársakat kölcsönöz, illetve közvetít. A tesztek eredményeit ráadásul nem csupán a magyar, de a német, az osztrák és a svájci hatóság is elfogadja.

– Míg a vírus előtti időszakban inkább a saját állományú dolgozók foglalkoztatása volt hangsúlyos, most újra felértékelődött a munkaerő-kölcsönzés – teszi hozzá Kutyáncsánin Jevrem. – Sokaknak az is segítséget jelenthet, hogy nálunk még egyszerűsített foglalkoztatásra is mód nyílik. Mindig igyekszünk olyan lehetőségeket teremteni, amilyenekkel más – idő vagy pénz híján – még nemigen próbálkozott. Ráadásul arra is figyelünk a külföldi foglalkoztatásnál, hogy a dolgozóink kiutaztatásához és elszállásolásához is olyan körülményeket biztosítsunk, amelyekkel nem kockáztatjuk az egészségüket – és még a kényelmi szempontot illetően sem adjuk alább, mint korábban.

A belföldi üzletágvezető azt mondja, szeretnék, ha valamennyi dolgozójuk tudná: még ha el is húzódik a járvány, a HR-Rent továbbra is változatlanul elhivatottan törődik velük, sőt folyamatosan tájékozódik, hogy a lehető leghasznosabb és legteljesebb körű segítséget nyújtsa számukra.