A könnyed nyárias viselet is lehet biztonságos!

A nyári hőségben bizony nem szívesen visel az ember annál több ruhadarabot, mint amennyit tényleg muszáj, különösen ha fizikai munkáról van szó. Bár sokak számára ilyenkor is kötelező az előírt munkavédelmi ruha viselése, ha olyan szerencsés valaki, hogy van lehetősége nyári darabok hordására, akkor nem kérdés, hogy élni kell vele. Ugyanis léteznek olyan ruhák és lábbelik, amelyek biztonságot nyújtanak, ugyanakkor kényelmesek a nyári melegben.

Egy szandál, ami óv, mégis engedi szellőzni a lábakat

Jellemzően a szandál az utolsó, amit a munkavédelmi lábbelik között említene a ember, ennek ellenére tény, hogy a megfelelő körülmények között számos előnye van egy ilyen lábbeli viselésének. Számos olyan munkakör létezik ugyanis, amelyek során nem csak kényelmes, de praktikus is lehet, ha egy szandál öleli körbe a lábfejet a nyári hőségben.

Remek választás lehet például az egészségügyben dolgozók számára, de a szépségiparban tevékenykedők, az árufeltöltők, a kasszások számára is, sőt, a szalag mellett dolgozók is előszeretettel választanak ilyen viseletet. Vagyis – hála a professzionális kialakításuknak – bátran lehet számítani ezekre a lábbelikre olyan területeken, ahol nincs kiemelt veszélyhelyzet.

Jól szellőző, kényelmes munkavédelmi szandálok

Hogy miben rejlik ezeknek a szandáloknak a titka? A hasított bőr felsőrész és a légzésaktív bélés alapvetően ezt szolgálják, de léteznek olyanok is, amelyek csúszásmentes, kétrétegű talppal vannak kiegészítve. Emellett jellemző ezekre a lábbelikre a magas kopásállóság, az olajállóság, valamint az átszúródás ellen védő megerősített talpvédelem is. A széles és stabil orrkialakításnak, valamint bizonyos esetekben az acél lábujjvédőknek hála pedig a magasból leeső tárgyak miatt sem kell aggódni. Nem beszélve arról, hogy a gyártók rendszerint figyelembe veszik az aktuális trendet is, vagyis kifejezetten divatosak is.

Egy minőségi munkáspóló

Egy ilyen rövid ujjú, kellemes anyagból készült ruhadarabban az ember nem izzad meg olyan könnyen, nem fog sehol viszketni, ráadásul a kiemelkedő strapabírásnak köszönhetően nem kell aggódni amiatt sem, hogy az első rossz mozdulatnál elszakad. Mivel a prémium munkaruhák között számos különböző szabású és kialakítású munkavédelmi póló is van, mindenki megtalálhatja közöttük azt, amely számára a leginkább tökéletes kialakításban, színben és méretben egyaránt. A minőségi termékek között csak olyan modellek vannak, amelyek testbarát alapanyagokból készültek, formájukat és színüket hosszú távon megtartják, emellett pedig biztosítják az egész napos komfortérzetet.

Egy ideális munkás rövidnadrág

Ha a munkáltató engedélyezi, hogy a nyári melegben rövidnadrágot viseljenek a dolgozók, nem kérdés, hogy élni kell ezzel a lehetőséggel. Ezek a komfortos ruhadarabok jellemzően különböző zsebekkel, szerszámtartóval, övbújtatóval, sőt, karcmentes gombokkal is fel vannak szerelve, amelyből kifolyólag kifejezetten praktikussá válnak. A sok tároló helynek köszönhetően mindig kéznél lehetnek a munkához szükséges legfontosabb eszközök, vagyis ha éppen egy mérőszalagra, tollra, csavarra vagy például a telefonodra van szükség, nem kell megszakítani a munkafolyamatot a keresgéléssel, hiszen elég csak egy mozdulattal kiemelni azt a zsebedből. Emellett a legtöbb munkás rövidnadrágon helyet kapott egy a szerszámtartó rész is, amely például kalapácsok, fogók, csavarhúzók kényelmes tárolására szolgál. A kényelemről pedig azok a gyártmányok gondoskodnak leginkább, amelyek állítható rugalmas derékrésszel, valamint bevarrt nylon térdbetétekkel vannak felszerelve. Vagyis te magad tudod kiválasztani, melyik a számodra legoptimálisabban felszerelt típus. A fentiek fényében nem mehetünk el szó nélkül amellett sem, hogy egy ideális munkás rövidnadrágnak bírnia kell a gyűrődést is, hisze rendszerint igen komoly kiképzésnek vannak kitéve a munkavégzés során.

Munkaruhák széles választéka

A fentiek alapján egyértelműen látható, hogy számos lehetőség van arra, hogy a nyári hőségben is kényelmes, szellős, ugyanakkor biztonságos ruhadarabokat és lábbelit viseljen az ember fizikai munkavégzés körben is.