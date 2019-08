A korszerűsítések sok megtakarítást eredményeztek már Dunaszekcsőn

Az önkormányzat tavalyi legnagyobb beruházása a polgármesteri hivatal felújítása volt, amelyre az elnyert pályázati forrás több mint másfélszeresét költötték.

Tavaly december 31-én kellett volna befejeződnie a hivatal felújításának, ám az önkormányzat augusztus óta nem talált kivitelezőt a külső hőszigetelés elvégzésére, így a határ­időt meg kellett hosszabbíttatni. A pályázati forrásból a külső hőszigetelés mellett az ablakok cseréje, tető felújítása, napelemrendszer telepítése, a fűtési rendszer teljes átépítése, valamint alacsony fogyasztású LED-es lámpatestek felszerelése történt meg, az erre kapott 53 millió forintot az önkormányzat 15 millióval egészítette ki. Ezen kívül pedig további önköltséges beruházással a felső szint parkettacseréjét, burkolatok cseréjét, festést, új bútorzat beszerzését végezték el. Az intézmény akadálymentesítését úgy oldották meg, hogy az alsó szinten a családsegítő központ számára egy felújított irodát biztosítottak.

Faller János, Dunaszekcső polgármestere elmondta, az önkormányzat működését ettől az évtől szinte teljesen át kellett alakítani, ugyanis olyannyira lecsökkent a közmunkások száma, hogy tavaly a 15, idén pedig már a 6 fős keretet sem sikerült megtölteni dolgozókkal.

– Jelenleg öt közmunkást foglalkoztatunk, ők azonban túl kevesen vannak ahhoz, hogy el tudjuk látni a napi feladatokat, ezért már egy négyfős állandó karbantartó brigádot főállásban is fizetünk – mondta a községvezető. Óriási gondot okoz például a fűnyírás. Amíg ugyanis 30-40 közmunkás volt a faluban, addig szinte mindenhol meg tudták oldani a közterületek karbantartását, de a lecsökkent létszám miatt most kénytelenek voltak leszűkíteni ezt csakis azokra a területekre, amelyek önkormányzati kezelésben állnak.

– Az embereknek ez szokatlan és sajnos elég sok kritikát kapunk emiatt, másrészt viszont úgy vesszük észre, hogy pár lakónak már megváltozott a hozzáállása és lenyírják a füvet a házuk előtt. Van két vállalkozó, akik eljárnak házhoz és besegítenek az időseknek, de mindenhova ők sem jutnak el – magyarázta Faller János.

Megújult a Rózsa utca burkolata

Az önkormányzat 15 millió forintot nyert útfelújításra, melyet 7 millió forinttal egészítettek ki, így tavaly a Rózsa utca burkolata újulhatott meg. Még két-három út szorul felújításra, de ahhoz a polgármester szerint szintén állami segítségre lesz szükség. A Magyar Falu Program keretén belül is pályáznak, sajnos rendezvénysátor beszerzésére nem nyertek támogatást, de tovább próbálkoznak. A ravatalozó felújítására szeretnének forrást szerezni, emellett a fűnyíráshoz egy traktorra és egy rézsűkaszára is szükségük lenne. További terveik között szerepel a járdák felújítása, a Magyar Falu Program keretében azonban csak az anyagköltségre lehet pályázni.

Az önkormányzatnak valamennyi középületet sikerült felújítania az elmúlt években. Az épületek fűtését biomasszával üzemelő kazánok biztosítják, az elektromos energiát pedig a napelemek termelik, így a fenntartási költségük a minimálisra csökkent. A művelődési ház egyik épületszárnyának energetikai korszerűsítésére is pályáztak és a régi moziterem is várat még magára.

Közösen dolgoztak a parkolón és a grillteraszon

Több olyan kezdeményezés is történt az elmúlt években a községben, amely a közösségi munka irányába mozdította a lakosságot. Az ipartestület kezdeményezésére a művelődési ház udvarán egy 30 fő befogadására alkalmas szabadtéri, fedett helyiséget építettek, melyben egy régi téglából épült sparhelt, grillsütő és kemence készült, emellett bográcsozáshoz alkalmas helyeket is kialakítottak a területen.

– Az alapanyagot a képviselő-testület biztosította, illetve két bált rendeztünk azzal a céllal, hogy annak bevétele az építkezés anyagi költségeit fedezze. A területet a lakókkal közösen alakítottuk ki társadalmi munka keretében – mondta a polgármester.

Hasonló példa erre az óvoda melletti parkoló építése is. Az önkormányzat korábban megvásárolta az intézmény melletti ingatlant, majd azt közösen a lakókkal lebontották, eltakarították, kiásták az alapokat és hamarosan be is kerítik a területet, így pótolják azt a hiányosságot, hogy az óvoda körül egyetlen parkoló sem volt, illetve az udvar területe is a kétszerese lett. A következő években új játékokat terveznek beszerezni, illetve a játszóteret szeretné bővíteni az önkormányzat. Az óvodára nem véletlenül fordít ekkora figyelmet az önkormányzat, hiszen a védőnő az idén már megszületett és még ebben az évben születendő gyermekek számát 24-re becsülte, ami igazolja azt a korábbi észrevételt, hogy az évek óta tartó csökkenő születésszám megfordulni látszik.

A bontási munkálatokhoz egyébként az erdélyi Mária­falva Rosetta nevű egyesülete is csatlakozott, mellyel már régóta civil kapcsolatot tart fenn a falu. Faller János elmondta, októberben a dunaszekcsőiek közül kilencen mennek segíteni Máriafalvára, ahol egy nagy falutakarítási napot rendeznek. Ezzel szeretnék viszonozni a máriafalvaiak itt végzett munkájukat, illetve a – bár nem hivatalos, de – különösen jó kapcsolatot is ápolni szeretnék.

Lengyel zenekar is bemutatkozik a találkozón

A falu rendezvénynaptárában már 8-10 olyan állandó program szerepel, amelyet minden évben szinte ugyanabban az időben rendeznek meg. Ami a nyár végieket illeti, augusztus első hétvégéjén tartották a sok éve hagyományos Halászbúcsút. Ezen a napon dél­előtt horgászverseny, délután halászléfőző verseny, este pedig mulatság várta a résztvevőket. Ebben az évben új helyszínen, a posta mögötti nagy parkban tartották meg a programot, itt a fás, árnyékos területen kapott helyet az ugrálóvár és a színpad, a gyerekek a játszótéren önfeledten tudtak szórakozni és a felnőttek is élvezték a látványos motoros bemutatót.

Az augusztus 20-i ünnepre is mindig örömmel készülnek, ez alkalommal sem maradt el az esti bál és a tűzijáték sem.

A programok közül kiemelkedik a III. Dunaszekcsői Fúvóstalálkozó, amelyet az idén augusztus 31-én rendeznek meg. Ebben az évben egy lengyel fúvószenekar is csatlakozik a bemutatkozó csapatokhoz, így már hét zenekar játszik a találkozón. A rendezvény 15 órakor kezdődik, a falu különböző pontjairól egyesével vonulnak be a zenekarok a templomtérre. Közösen három zeneszámot adnak elő, majd a művelődési házban minden együttes bemutatja a zenei blokkját.

– Örülünk annak, hogy Magyarország másik „szekcső” nevű településének zenekara ismét a vendégünk lesz, a kaposszekcsői fiatal, bohém zenészek mindig fantasztikus hangulatot varázsolnak a bál végére – mondta Faller János.

A következő program a szeptemberi szüreti bál, majd pedig a beltéri rendezvényekre készülnek, ősszel és télen szinte minden civil szervezet szervez magának egy-egy bált.

Elismerések Hagyomány, hogy az államalapítás alkalmából megrendezett ünnepségen kerül sor a Dunaszekcsőért végzett kiemelkedő tevékenységek elismeréseként alapított díjak átadására. Az idén a „Dunaszekcsőért Emlékplakett”-et a Dunaszekcsői Fúvószenekar kapta. A díszoklevelet pedig dr. Tóth Andrea, a kettesfogat-hajtó magyar válogatott tagja és Papp János ultrafutó vehette át, hiszen a versenyeken való részvételükkel Dunaszekcső hírét is viszik.

A település vezetői

A kétezer lakosú község polgármestere Faller János, alpolgármestere Szabó Gergely. A képviselő-testület további tagjai: Bíró Zsolt, dr. Metz Judit, Bokor Zoltánné, Prucs András, Sándor József Benedek.

A dunaszekcsői közös önkormányzati hivatal munkáját dr. Benedek Zoltán irányítja.

A Szekcsői Németek Kisebbségi Önkormányzat elnöke Schmidt Gabriella, a Roma Nemzetiségi Önkormányzaté Balog Ilona.

A rendkívül aktív Dunaszekcsőért Alapítvány elnöke Kiss Gyöngyi.

A sportegyesület, illetve a horgász egyesület vezetője Bátai Ferenc, a vadászok szervezetének élén Tóth András áll. A dunaszekcsői ipartestület elnöke Schmidt József.

A Dunaszekcsői Fúvószenekar vezetője, karnagya Alföldi Balázs, a Dunaszekcsői Fúvósok Egyesület elnöke Hermann Éva.

Dunaszekcső háziorvosai Dr. Bóna Károly és Dr. Pálos Ferenc, fogorvos Dr. Oláh Tibor, a védőnői feladatokat Kárpáti Csaba látja el.

A település katolikus plébánosa Kürtösi Krisztián Bátaszékről, segítője Sümegi József diakónus, a református lelkész Szabó Ildikó Rozália.

Az önkormányzat címe: 7712 Dunaszekcső, Kossuth Lajos u. 35. Telefon: 69/335-121.

A település sok hasznos információt, érdekességet tartalmazó honlapja a www.dunaszekcso.hu címen látogatható.