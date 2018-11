A közösségben rejlik Királyegyháza ereje

Tanulmányutakon vehetnek részt az önkormányzati képviselők a Transznacionális együttműködések Dél-Baranyában című projekt keretében. Még nincs egy éve, hogy folyik ez a projekt, de már nagyon sok úton részt vettek, szakmai műhelyeket hoztak létre. Legutóbb a Bólyi Ipari Parkba látogattak el megfigyelni, hogyan lehet megvalósítani önkormányzatként egy ilyen grandiózus beruházást. A projekt célcsoportján, a képviselő-testület és a kuratórium tagjain kívül meghívtak érdeklődő helyi és szentlőrinci vállalkozókat is, hátha ők gyakorlatiasabb szemmel, felfogással látják a tapasztaltakat.

Hárs József, Bóly polgármestere először a hivatalában fogadta a látogatókat, és mintegy két órán át tartó prezentációval egybekötött előadásában mutatta be a városában megvalósult szebbnél szebb beruházásokat, mesélt az önkormányzatuk takarékos, de a települést fejlesztő szemléletéről. A bemutató után a helyszínen, az Ipari Parkban ismerkedhettek meg a királyegyháziak három cég munkatársaival és működésével, a látogatás, bejárás során.

Színvonalas műsorral köszöntötték az időseket

Évtizedes hagyományt követve köszöntik az idős lakosokat Királyegyházán évről évre, de nem ez az ünnepélyes összejövetel az egyedüli alkalom, amikor a nyugdíjasok érezhetik, hogy fontos, megbecsült tagjai a közösségnek. Idén október 5-én tartották meg az idősek világnapja alkalmából megrendezett ünnepségüket. A programot a Királyegyháza Község Önkormányzata által elnyert Humán szolgáltatások fejlesztése a Szentlőrinci járásban című projekt keretén belül valósították meg a Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítvánnyal együttműködve.

A szokásokhoz hűen idén is a falu 60 év feletti lakosai kerültek meghívásra, csaknem 200 meghívót küldtek ki az időskorúak számára. Mivel nehezen mozgó személyek is el szerettek volna jönni a rendezvényre, ezért őket Kozma Ferenc a falubusszal a Civil Házba, az ünnepség helyszínére szállította.

Az eseményen először Szabó Zsófia köszöntötte a megjelenteket, majd Palkó Ottó alpolgármester szavai után Hollósi Tünde, a Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítvány kuratóriumi tagja mondta el a köszöntőbeszédét. Ezt követően Soós Andrea körzeti ápoló Egészségkalauz című előadása következett. Ezután Egri József és Zalai Lídia dalénekesek szórakoztatták a megjelent vendégeket. Az óvodások és az iskolások műsora után vacsorával várták a megjelenteket, majd Imi zenész szolgáltatta a muzsikát.

A Nyugdíjasklub működése nagyon fontos bázis a település életében. Az is mutatja összetartásukat, hogy ha valamelyik tag megbetegszik, a többiek meglátogatják, egymás névnapját is gyakran megünneplik. Minden héten találkozót tartanak, a legtöbb tag egyedül él, de a találkozók alkalmával érzik, hogy ők is tartoznak valahova, ahol szeretik és megbecsülik őket.

A lóbarátok jöttek össze az eseményen

Hagyományteremtés céljával rendezték meg szeptember 1-én az I. Királyi lovasfutamot, melynek érdekessége, hogy egy fiatal fiú ötlete alapján valósították meg. A versenyben négy feladatot terepen, négyet pedig a lovaspályán kellett elvégezni úgy, hogy a lovasok nem szállhattak le a lovukról. Nem az időről, hanem a lovasok és lovuk együttműködéséről szóltak a feladatok. Például egy kalapot kellett felvenni a földről, akasztófáról karikákat leemelni, sörösdobozokat kellett ledobni, lufit kilyukasztani dartsnyíllal. A feladatok nagyon jó hangulatban teltek, a gyerekek se unatkoztak.

A településen egyébként többen is tartanak lovat, a rendezvény jó alkalom volt arra, hogy ők összejöjjenek, megosszák egymással tapasztalataikat.

A község jó kapcsolatot ápol a bükkösdi Lovarda Light Hagyományteremtő Lovas Sportegyesülettel, a királyegyházai óvodások és az iskolások egy része hozzájuk jár lovagolni heti rendszerességgel. Egy nyertes pályázat reményében az alsó tagozatos gyerekek számára nyílhat lovaglási lehetőség.