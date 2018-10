A községháza után megújul a rendelő is Magyarbóly

Nyáron megújult a hivatal épülete, emellett hamarosan kezdődik az orvosi rendelő felújítása és további fejlesztések is várhatóak Magyarbólyban. A polgármestert Blázsovics Attilát kérdeztük.

– Milyen aktuális ügyek érintik most a lakókat?

– Az önkormányzat 40 köbméternyi tűzifára kapott támogatást a nyáron, illetve 160 köbmétert nyertünk most ősszel, ezt szeretnénk kiosztani novemberben. A lakóknak az igényeket október 30-ig kell benyújtani. A közfoglalkoztatásban dolgozókat és a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülőket kiemelten kezeljük, de az idén is igyekszünk minden igénylőnek segíteni.

– Van aktuális fejlesztés a faluban?

– Reményeink szerint október végén el tudjuk kezdeni – és még novemberben be is tudjuk fejezni – az orvosi rendelő felújítását, amelynek során megújulnak a vizesblokkok és akadálymentesített mosdót alakíttatunk ki. A meglévő rendelőt bővítjük, külön helyiséget kap majd az asszisztencia. Az épületre napelemeket is szereltetünk az alacsonyabb fenntartási költségek érdekében. A beruházásra az önkormányzat 16,9 millió forint állami, belügyminisztériumi támogatást kapott.

– Vannak még további tervek?

– A hosszú távú terveink között szerepel a régi Vörös Ördög épületének felújítása. Ez valamikor egy kocsma volt, az önkormányzat két évvel ezelőtt ezt az ingatlant megvásárolta. Szeretnénk itt egy rekreációs központot kialakítani a helyieknek, amelyben egy tornaterem és egy konditerem is helyet kap majd. Ezt a terveink szerint önerőből finanszírozzuk, sőt úgy néz ki, hogy meg lesz rá a forrásunk. Amennyiben a képviselő-testület is hozzájárul, akkor egy kisebb útfelújítást is szeretnénk elvégezni, mégpedig a falu központjában, a boltok előtt, a buszmegálló környékén újítanánk fel az utat és a teret bitumeneznénk. Erre várhatóan jövő tavasszal kerülhetne sor. Az elmúlt időszakot érintve mondhatom, hogy az idén szintén önkormányzati forrásból kívül-belül megújult a magyarbólyi polgármesteri hivatal épülete, a beruházás mintegy 15 millió forintba került. A községünk büszkélkedhet egy nagyon jól működő, körzeti ellátást biztosító főzőkonyhával is, amelyben hétköznapokon 400, hétvégén pedig 130 adag menüt készítenek el. Innen a bölcsőde és az óvoda gyerkőceinek, az időseknek, emellett az illocskai, a magyarbólyi és a harkányi otthonba, valamint a lippói idősek otthonába is szállítunk menüt.

Németországból érkeznek az adventre

A művelődési ház programjai közül legutóbb nagyon sikeres volt az idősek világnapja, amelyen az önkormányzat vendégül látta a szép korúakat, illetve az óvodások és az iskolások műsorral kedveskedtek.

– Két-három éve visszatérő rendezvényünket, az adventi vásárt az idén is megtartjuk. December 8-án a helyi kreatív kézművesek, alkotók meg tudják mutatni a munkáikat, illetve az alkalomhoz illő dekorációkat is készítenek, amelyeket árulhatnak is a rendezvényen. A programot gyerekműsorokkal gazdagítjuk, illetve a lángossütésbe bevonjuk az általános iskolásokat is – mondta a polgármester.

A német testvértelepülésről, Reischachból is érkeznek vendégek, a Bajor Vöröskereszt és egy reischachi szervezet munkatársai cipősdobozos ajándékokkal kedveskednek a magyarbólyi gyerekeknek, amelyet ekkor adnak át.

A település vezetői