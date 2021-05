A legnépszerűbb pulóver anyagok

Szeretjük a pulóvert, mert egyrészt melegen tart bennünket a hűvösebb, hidegebb napokon, másrészt pedig a divatos öltözködést teszi lehetővé, hiszen ma már sokféle stílusban és anyagban készülhet ez a ruhadarab, még akkor is, ha mi magunk varrjuk a pulóvereinket. Néha elgondolkodunk azon, hogy egy-egy szó honnan származik? A pulóver szó, az angol „pullover” szó magyar változata. A „pull over” azt jelenti áthúzni, azaz a fejünkön áthúzva kell azt felvenni.

Pulóvert először halászok használtak, hogy megvédjék magukat a hideg ellen. A 19. században egyre nagyobb népszerűségnek örvendett, de csakis a munkások körében, mígnem a 20. században mindenki egyik kedvenc ruhadarabjává vált.

A pulóvereket önállóan is hordhatjuk, de gyakran kerül alá ing vagy blúz. Színösszeállításukban, alapanyagukban, mintázatukban és fazonban a mindenkori divathoz igazodnak. A pulóverek csoportosítása általában a nyakkialakítás szerint történik, eszerint megkülönböztetünk kereknyakú, V-nyakkivágású, galléros, csónaknyakú és kapucnis pulóvert. A pulóverek többféle anyagból készülhetnek. Mutatjuk is, melyek ezek, és azt is, honnan szerezhetünk be pulóver anyagot, ha varrni támad kedvünk.

Milyen anyagból készülhetnek pulóverek?

Sokféle pulóveranyag létezik, például ilyen a gyapjú, a kasmír, a pamut, a szintetikus vagy a polár anyag. Az egyik legdrágább anyag talán a kasmír, amely természetes gyapjúszálakból készül. Ezek a gyapjúszálak pedig kecskék aljszőrzetéből származnak. A kasmír hihetetlenül puha, könnyű és nagyon kellemes meleget biztosít.

A leggyakoribb pulóver alapanyag, a gyapjú. Ez is egy természetes anyag, amely nem csak kényelmes viseletet tesz lehetővé, de rendkívül stílusos is. A pulóverekhez használt gyapjú alapanyagok más-más állat szőréből készülnek, így nem meglepő, hogy a gyapjúpulóverek puhasága, minősége és vastagsága is eltérő. Leggyakrabban ing fölött viselhetjük a gyapjú pulóvert.

A pamut is egy kiváló pulóver alapanyag. Egy puha és könnyű anyagról van szó, de tartós és a hűvösebb tavaszi és nyári estéken biztos, hogy nem fogunk fázni, ha ilyet hordunk, mivel kellemes meleget nyújt. Alkalmi nadrággal is párosíthatjuk, de elegánsabb ruha kiegészítésére is kiváló.

Az őszi és tavaszi kollekcióból a polár anyagból készült pulóver sem hiányozhat. Szeles időben nagyszerű választás a polár pulcsi, de az izzadtságot is segít kivezetni.

Amikor pulóverről beszélünk, nem csak az alkalmi pulcsikra gondolunk, hiszen ebbe a kategóriába tartoznak a szabadidőruhák felső része vagy más sportosabb pulóverek is. Ezek szintetikus anyagokból is készülhetnek. A pulóver anyag kiválasztásakor a döntésben nagy segítségünkre lehetnek a személyes igényeink, a varrni kívánt pulóver funkciója és stílusa is.

Az anyagot és a kiegészítőket is beszerezhetjük egyetlen helyen