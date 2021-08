A legújabb pécsiség: Kodály Aperitif – A zene zamata

Pécs belvárosának sokszor igazán pezsgő hangulata a 10 éves Kodály Központ elé költözik 2021. augusztus 18-a és 22-e között! Az államalapítás emlékünnepe keretében rendezett programsorozat az augusztus 20-i hosszú hétvégén idén először, de hagyományteremtő céllal valósul meg, korlátozás nélkül látogatható. A kedvcsináló, összművészeti vendégváró napokon kulturális programok és gasztronómiai élmények összhangja várja az érdeklődőket az igazán kivételes helyszínen: a Kodály Központ tetőteraszán, az épületet körülvevő parkban és ligetben. Ünnepi műsor, szabadtéri koncertek, zene és irodalom, ingyenes családi programok a Pannon Filharmonikusok és a Zsolnay Örökségkezelő NpKft. kínálatában.

Kultúrszomjoltó, kedvcsináló és nagyon pécsi! – állítják a szervezők. „Légy nyitott, kóstolj bele, fedezd fel!” – buzdítanak. Mi is az aperitif? Étvágygerjesztő, kedvcsináló. A Pannon Filharmonikusok kiköltözik a szabadtéri színpadra, hogy nyáresti, könnyedebb, de minőségi zenéjükkel kóstolgató kortyokban ismerkedhessen meg az a közönség is, amely még kacérkodik a klasszikus zenével. Kinyílik a Kodály Központ hangversenytermének ajtaja is azok előtt, akik még nem jártak bent, illetve ingyenes házbejárásra is jelentkezhetünk, kalauzunk Horváth Zsolt, a Pannon Filharmonikusok igazgatója lesz.

A szervezők szándéka szerint a Kodály Aperitif egy prémium minőségű, zenei és gasztronómiai élményeken alapuló program, amellyel minden évben találkozhatunk majd, központjában az augusztus 20-i ünnepi programmal. A Kodály Központ tetőterasza, a főbejárata előtti tér, a zongora-billentyűket idéző főlépcső sor, a park és a környező liget izgalmas térkombináció. A szabadtéri előadásokat és ingyenes családi programokat is magába foglaló rendezvény új színt visz a Pécshez köthető programok sorába.

A mediterrán hangulathoz hűen a Pannon Filharmonikusok Rossini Gálájával indul a program, Láng Dorottya szoprán, Francisco Brito tenor és Kálmán Péter basszbariton, a nemzetközi színtéren elismert művészek közreműködésével, Bogányi Tibor vezető karmester vezényletével. Természetesen nem csak a pécsi szimfonikus zenekarral találkozhatunk! Fellép többek között a Modern Art Orchestra, vendégei Szakcsi Lakatos Béla, Dresh Mihály, Gőz László, Harcsa Veronika, Szirtes Edina Mókus, Fekete-Kovács Kornél. Látható lesz az Az Vagy Nekem című felolvasó est szavakkal, csavart irodalommal, eredeti és átírt szövegekkel. Nagyszerű színművészeket köszönthetünk, fellép Tompos Kátya, Hámori Gabriella és Debreczeny Csaba, zenei illúziókkal érkezik Czutor Zoltán (Belmondo). „Versek, amik annak látszanak, amik, pedig nem, szövegek, amik annak látszanak, amik nem, és irodalmi ketrecharcok csak azoknak, akik itt vannak, ott lesznek…” Augusztus 20-án díjmentes Ünnepi hangverseny lesz a Fonó Zenekar és a Pannon Filharmonikusok közreműködésével. Fellép a Band of streetS is, majd Filmzenei csemegék címmel szintén a pécsi szimfonikus zenekar ad igazán izgalmas koncertet. A Pannon Filharmonikusok ezen az estén jól ismert filmzenéket és sorozat-zenecsemegéket kínál. Ki ne hallgatná meg szívesen élőben a Star Wars, a Gladiátor, a Karib-tenger kalózai jól ismert dallamait? A Forrest Gump, a Schindler listája vagy az E.T. zenéje megunhatatlan. De hallotta már szimfonikus hangszerelésben a Ciao Bellát? Kóstoljuk meg ezeket a zenéket most filmek nélkül, egymás mellé feltálalva! Minden bizonnyal új köntösben láthatjuk kedvenc sorozatainkat ezen a koncerten. Nem maradhat el a fényfestés, vagy az izgalmas, zenei témájú séta, a Pécs Hangjai – zenés témasétány sem.

Gondoskodtak a legkisebbekről is, a zenekar Csigaház, Babzsák című zenei műsora kiköltözik a Balokány ligetbe,

a pécsiek egyik kedvencének, a MárkusZínháznak Ludibundus játszótér és Az égigérő fa című műsorával is találkozhatunk. Az Időmanó kalandjait mutatja be Bíró Eszter koncertje, a Tandem Színházat pedig A Leprikónok átka című műsorukkal ismerhetjük meg.

Sétálójegy, piknikpokróc, székek vagy páholy? Szabadon választhatunk, illetve a blökit sem kell otthon hagynunk. Kodály Aperitif találkozás és felfedezés: összehozza a művészeteket, a színvonalas gasztronómiát és azokat, akik szomjazzák a kultúrát. Gasztro-udvar, borkóstoló, főzőshow, Szabi, a pék, a nápolyi pizza bajnoka várja a közönséget.

A Pécsi Kosárközösség termelői kézműves piacán válogathatunk a helyi finomságokból.

Részletek, érdekességek, jegyvásárlás a www.kodalyaperitif.hu oldalon!