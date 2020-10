A nyertes pályázatoknak köszönhetően megállíthatatlan a fejlődés Villányban

Folyamatosan szépül, fejlődik a város, vezetése pedig mindent megtesz annak érdekében, hogy ez a jövőben is így legyen. A hivatal munkatársai folyamatosan figyelik a lakosság igényeit, ahogyan a kiírt pályázati lehetőségeket is követik, hogy a kisváros még vonzóbbá válhasson az itt élők és az ide látogatók számára.

Ismét számos hírértékű esemény történt Villányban, melyekről Mayer István polgármester büszkén számolt be lapunknak. Ahogyan eddig is, voltak előre látható, tervezhető projektek, és váratlan, kiszámíthatatlan történések. Ez utóbbi kategóriába tartozik, hogy több éves munka után lemondott pozíciójáról a Villányi Művelődési Ház és Könyvtár vezetője. Annak ellenére, hogy a kisváros programjaival, rendezvényeivel mindig valami újat, érdekeset tudott mutatni, ez igaz volt könyvtárukra is, ahol számos kiállítást rendeztek, illetve a művelődési házra, ahol kulturális programok kaptak helyet, tánccsoportok működtek.

– Ebben természetesen nem lesz változás, csupán a vezető személyében. Ezúton is köszönjük Czinczár Attila munkáját, és további sok sikert kívánunk neki. A képviselő-testülettel azon leszünk, hogy az új vezetőnek is minden támogatást megadjunk – mondta Mayer István, Villány polgármestere.

Még több lehetőség a családok számára

Villány is csatlakozott a Három királyfi, három királylány mozgalomhoz, melynek célja a gyermekvállalás támogatása, a helyi családoknak programok, előadások szervezése, illetve gyermek- és családbarát intézményi és települési feltételek biztosítása. A városvezetés eddig is fontosnak tartotta, hogy az egész család számára élvezhető programokat szervezzen – mint a baba-mama klub, ringató – és a jövőben is azon lesznek, hogy bővítsék, fejlesszék a helyi játszótereket, a zöldfelületek növelésével, fitneszpark létesítésével pedig további szabad­idős lehetőségeket biztosítsanak a családok számára.

Erősítik az egységes utcakép kialakítását

A város vezetői a közelmúltban újabb nyertes pályázatokat jelenthettek be, melyek tovább erősítik az egységes utcakép kialakítását, továbbá kényelmessé teszik a napi közlekedést a lakosok számára. A képviselő-testület az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” tárgyú felhívásra nyújtotta be pályázatát, melynek keretén belül a Béke utca út- és járdafelújítását szeretnék megoldani. Mayer István polgármester örömmel adta hírül, hogy közel 20 millió forint az elnyert támogatás összege, melyet az önkormányzat további 10 millió forinttal egészít ki. Ennek köszönhetően hamarosan megindulhat a közbeszerzés, a kivitelező keresése, utána pedig a munkálatok.

További út- és járdafelújítások várhatóak

A nyertes pályázatoknak köszönhetően a jövőben a jelenlegi útfelújítás mellett továbbiak várhatóak, ugyanis nem csak ez a pályázat zárult sikerrel az elmúlt hónapban. A Magyar Falu Program keretében az „Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása” című pályázati felhívásra a Baross Gábor utcai járdát a Rákóczi és Móra Ferenc utca közti szakaszon kívánják rendbe hozni, felújítani, a zökkenőmentes közlekedés és a helyiek elégedettsége érdekében. A járdafelújítás teljes költsége több mint 11 millió forint, melyből több mint négymillió forint támogatás számolható el a pályázat keretében. A hiányzó forrást természetesen saját költségvetése terhére biztosítja a város. A Baross Gábor utca Móra Ferenc utcától a Fő térig tartó szakasza pedig a „Zöldítő Első lépések Villányban az ökotudatos város kialakításához” című pályázat keretében újul meg.