A projekt célja a sikeres pályaorientáció

Pályaválasztási workshopokat, találkozókat, szakköröket, önismereti tréningeket szerveztek

A Pécsi Tankerületi Központ az EFOP-3.2.5-17 kódszámú, „Pályaorientáció, kiemelten az MTMI készségek és kompetenciák fejlesztése a köznevelés rendszerében” című felhívásra benyújtott pályázatával támogatást nyert a pályaorientáció rendszerszintű megújítására a fenntartásában lévő iskolák részvételével. A projekt megvalósítása 2018. január 15-én indult, s több mint két éves munka után hamarosan befejeződik.

A projekt céljai közé tartozik az eredményes életpálya építés, sikeres pályaválasztás megalapozásához szükséges készségek elsajátítása, az általános és középiskolás tanulók pályaorientációs kompetenciáinak fejlesztése, az MTMI (matematikai, természettudományos, műszaki és informatikai) készségek erősítése, valamint a pedagógusok pályaorientációs célú felkészültségének továbbfejlesztése.

A legújabb nemzedékek érdeklődési és motivációs bázisát kihasználva, valamint a munkaerőpiaci igényekre építve a projekt tevékenységei kiemelten segítik, erősítik a kapcsolódó pedagógusi és tanulói kompetenciákat a hátrányos helyzetű, a sajátos nevelési igényű, valamint a tehetséges tanulók körében egyaránt.

A pályázat megvalósításában hat intézmény vesz részt: Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat, Pécsi Éltes Mátyás EGYMI, Leőwey Klára Gimnázium, Pécsi Meszesi Általános Iskola, Pécsi Meszesi Általános Iskola Vasas-Hirdi Általános Iskolája, Kökönyösi Általános Iskola, Gimnázium és AMI.

A projekt kezdete óta számos programot valósítottak meg az intézmények. A tapasztalatokról Benkő Vandát, a pályázat szakmai vezetőjét, a Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatóját kérdeztük.

– Hogyan értékelné a pályázat eredményeit?

– Az iskolák nagyon sok színes, érdekes tevékenységet végeztek, rengeteg programot szerveztek az elmúlt két évben. MTMI típusú szakköröket, pályaválasztási workshopokat, tanár-diák-szülő találkozókat rendeztek, önismereti tréningeket tartottak, munkahelyeket, gyárakat, üzemeket mutattak be a diákoknak. Ennek legjelentősebb hozadékaként a tanulók jelentős mennyiségű információt szereztek élményszerűen a különböző pályákról, szakmákról, illetve érdeklődési körüknek megfelelő támogatást kaphattak. A kirándulások, terepgyakorlatok, táborok során az iskolai közösségek is szorosabbá váltak. A számtalan program eredményeként a gyerekek önismerete is fejlődhetett. A pedagógusok olyan tréningeken, kompetenciafejlesztő műhelymunkákon vehettek részt, amelyekkel az ő pályaorientációs tudásuk és saját pedagógiai kompetenciájuk is nőtt. Mindez a tudás maradandó érték. Mindemellett fontos beszélni a pedagógiai szakszolgálat munkájáról is. Négy kategóriában lehetett pályázni, ezek közül a leghasznosabb volt a pályaválasztási weboldal megalkotása, ami által online módon is kapcsolatba tudnak velünk kerülni a fiatalok, és a létrehozott informatikai felület a pályázat után is él majd.

Megjelentettünk egy kiadványfüzetet, amely minden szakszolgálati tevékenységet ismertet. Elkészült négy, MTMI szakmákat bemutató kisfilm is, amelyek a honlapunkon megtekinthetők, valamint egy MTMI készségfejlesztő módszertani játékdoboz is, amelyet az általános iskolák használhatnak. Mindemellett a kollégák pályaválasztással kapcsolatos képzéseken vettek részt. Kiemelendő az is, hogy több alkalommal voltunk szakmai tapasztalatcserén más megyékben, többek között a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Továbbtanulási és Pályaválasztási Tanácsadó Tagintézményében, amely már több mint 25 éve működik.

– Mit érdemes tovább vinni a jövőben a pályázat tapasztalatai közül?

– Azt gondolom, hogy a továbbiakban a pályázatban résztvevő iskolák nem kampányszerű módon élik majd meg a tanulók továbbtanulásának, pályaválasztásának segítését, hanem sokkal tudatosabban fognak a pályaorientációval foglalkozni és a diákok életpálya építéséhez hozzájárulni. A pedagógiai szakszolgálat pedig a kiadványa és az internetes elérhetősége által, valamint egyéb szolgáltatásaival minél szélesebb körben támogatja ezt a folyamatot, a gyermekek és tanulók életpálya megvalósítását.