A rendszeres testmozgás erősíti az immunrendszert is

Ugyan azzal a már közhelyesnek számító, ám annál igazabb kijelentéssel, hogy ép testben ép lélek, szinte mindenki egyetért, abban jócskán eltérőek a vélemények, hogy hogyan is őrizhetjük meg hosszú távon az egészségünket.

Hosszú távon úgy, hogy időközben beköszöntött az ősz, és vele együtt jön a megbetegedések, a vírusok időszaka is. Az év azon periódusa, mikor mindenki azon igyekszik, hogy minél kevesebb megfázással, betegeskedéssel ússza meg az előtte álló pár keményebb, hidegebb hónapot. Azok hónapok következnek, mikor bárhová is betesszük a lábunkat biztos, hogy belebotlunk egy náthával vagy éppen torokgyulladással küzdő emberbe. Sokan ki sem lábalnak tavaszig az influenzából, a hosszantartó betegeskedés pedig jócskán megviseli mindenki immunrendszerét.

Az immunerősítésnek, az egészségmegőrzésnek számtalan jól bevált és működő módszerét ismerjük már, legyen szó akár az egyszerű vitaminokról, jótékony testmozgásról, fényterápiáról, pozitív gondolkozásról és így tovább… Mindenki másban hisz, és ez így is van rendjén, hiszen ahányan vagyunk, annyifélét gondolunk az egészségünkről, és arról, hogy mivel tehetjük az immunrendszerüknek a legjobbat.

Szálljunk szembe a vírusokkal, mozogjunk gyakrabban!

Ahhoz, hogy betegség nélkül tudjuk átvészelni a fázós, sötét, hideg hónapokat, immunrendszerünk megfelelő állapotát biztosítanunk kell, növelnünk kell szervezetünk ellenálló képességét, valamint energiaszintjét is. A rendszeres testmozgás mellett például ebből a szempontból is számtalan érv szól: egészségessé, fitté, fiatalossá tesz, ráadásul a közérzetünkre is jótékony hatással van. Feltölt energiával, javítja a kondíciót, és mivel sportolás közben igen gyakran a határainkat feszegetjük, ezért növeli a kitartásunkat is, amit az élet számtalan más területén is kamatoztathatunk.

A rendszeres sport segíthet az immunrendszerünk erősítésében, mivel csökkenti a gyulladást és növeli a szervezet védekező rendszerét. Amellett, hogy segít a megfázás megelőzésében, hosszútávon a cukorbetegség, szívbetegség, magas koleszterin szint, a rák és a demencia megelőzésében is hasznunkra lesz.

Ha tartunk attól, hogy az edzőteremben vagy a csoportos órákon elkapunk valamit, jó ötlet lehet, otthon nekivágni egy-egy edzésnek. Ha kezdők vagyunk, kezdjük kicsiben, alapozzuk meg az állóképességünket, és fokozatosan álljunk át nehezebb és nehezebb edzésekre. Számtalan videó és oktatóanyag elérhető a neten, így tényleg csak a kedvünk fog határt szabni annak, hogy milyen otthoni mozgásforma mellett tesszük le a voksunkat. Egy dolog viszont lényeges: a körülmények megteremtése. Fitneszkiegészítők vásárlásával az otthoni edzés is könnyebben mehet, ráadásul, ha okosan válogatjuk össze sporteszközeinket, nagyon jól tudjuk majd az edzéseket váltogatni vagy variálni egymással.



És mit tehetünk még?

Sokan nem tudják, de az alváshiány is gátolja a test helyes működését és idővel az immunrendszer állapotát is rontja, ami miatt érzékenyebbek lehetünk a bacilusokkal szemben. Lehet, hogy úgy tűnik az alvás nyűg, de az elegendő mennyiségű alvás alapfontosságú az egészségünknek pont úgy, mint a heti 3-4 alkalmas minimum egy órás edzés.