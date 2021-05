A sportruhák új technológiái. Nézd meg, mit vegyél fel idén!

Akármilyen ruházat értékesítéséről, tervezéséről van szó, minden esetben az egyik legfontosabb, hogy a vásárlók elégedettek legyenek. Különösen igaz ez a sport – és fitneszruházat gyártásával kapcsolatban, amikor is a gyártók folyamatosan az adott ruházat és sporttermékek technológiájának és jellemzőinek javítására összpontosítanak. A cél minden esetben ugyanaz: a felhasználói élmény javítása. A sportruhákat kedvelők is a legtöbb esetben a minőséget keresik, hiszen csakis a minőségi termékek garantálják a teljesítményjavulást, a jobb sporteredményeket. Nincs ez másként az amatőr és a profi sport – és fitnesztevékenységek terén sem. Aktív és profi sportolóknál a hatékony és minőségi sportruházat igencsak központi szerepet kap, hiszen ezeken a ruhákon is múlik az a bizonyos győzelem és vereség. Az innováció ezeket a sportruházatokat is eléri, hiszen egy-egy sportruházat nem csupán teljesítményfokozóként működik, hanem úgymond monitorozza is a teljesítményt.

Biztonságot, kényelmet biztosító és teljesítményt fokozó sportruhák A teljesítmény fokozásában kiemelkedő szerepet játszanak a kompressziós ruhák. A teljesítményfokozás mellett az ilyen sportruhák, megakadályozzák az izomfájdalmat, növelik az ízületekben keletkező nyomatékot és minimalizálják a sportsérülések kialakulásának esélyét. A kompressziós sportruháknak sok sportban hasznát veszik, például a kerékpározás és a futás során. Ma már különféle stílusban készülnek a nők számára sportmelltartók, amelyek csökkentik az edzés közbeni fizikai kényelmetlenséget. Ma már készülnek úgynevezett dry fit sportruházatok is, amelyek az edzés közben keletkezett izzadtságot a ruha szövetének külső felületére vezetik, ahol elpárolog, így tartva szárazon a testet. Sok, más sportruházat is készül a sportolók, és a rendszeresen edző személyek számára. Gondoljunk csak a sportkesztyűre, amelynek a súlyemelők veszik hasznát. Vagy a meleg síruházatra, amelyek a hideg ellen védi meg a sportolókat. Szükségem van speciális futócipőre? Az egyik legnépszerűbb sport az emberek körében, a futás, hiszen minden izmot megmozgat és talán ehhez a sporthoz van a legkevesebb sportfelszerelésre szükség. Amennyiben valaki rendszeresen és sokat fut, mindenképpen szüksége van futócipőre. A női futócipő kiválasztása nagy körültekintést igényel, hiszen egy jó futócipőnek sokféle kritériumnak kell megfelelnie. Az sem mindegy, hogy milyen futócipőt vásárolunk, hiszen más cipő lehet biztonságos és megfelelő sík terepen és megint más a terepfutáshoz. Milyen jellemzőkkel bírnak a minőségi futócipők? Ha eredményeket is szeretnénk elérni a futás során, akkor olyan futócipőt válasszunk, amely maximálisan képes a teljesítmény fokozására. Egy jó futócipő elsődleges feladata és célja, hogy csökkentse a sérülések kialakulásának az esélyét, illetve minimalizálja a hólyagok kialakulását. A megfelelő futócipő jól illeszkedik a lábra, kényelmes és jó a légáteresztő képessége. Az is lényeges, hogy kellő részeken megfelelően párnázott legyen, hiszen ez a futó számára, a futás közbeni kényelmet és a tökéletes futási élményt biztosítja. A megfelelő futócipő kiválasztására is törekednünk kell, illetve a rázkódások elnyelése is elemi, akár sík terepen, akár az erdei ösvényen futunk rendszeresen, ezért a cipő talpának a vastagsága is meghatározó lehet a futócipő kiválasztásakor. Kemény felületre a könnyű és rugalmas futócipő javasolt. Míg egyenetlen talajon a merevített, néhány centis futófelületű lábbelik válhatnak be. A terepfutó cipőkkel szemben is alapvető kritérium, hogy kiváló minőségű anyagból készüljenek, jól vezessék az izzadtságot és megakadályozzák a láb túlmelegedését. A szín nem az elsődleges, amikor futócipőt választunk, de ha sokszor használjuk, akkor válasszunk valami kellemes, energetizáló színben pompázó darabot. Ha pedig szeretnénk a futószettünket valamivel feldobni, miért ne választhatnánk magunknak a futócipővel és a sportruházatunkkal harmonizáló karórát? Az aktív élet szerelmesei is sokféle csuklódíszt találhatnak a karórák kategóriában.