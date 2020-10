A szülők legnagyobb örömére megépülhet a bölcsőde a faluban

Egyházasharasztiban folyamatosan növekszik a gyermekek száma, így az önkormányzat fontosnak tartja, hogy az intézményi ellátórendszerét fejlessze. Az óvoda már meg is újult és egy nyertes pályázatnak köszönhetően remélhetőleg jövőre egy új épületben fogadják majd a legkisebb korosztály gyermekeit is.

Több pályázaton is nyert az önkormányzat az elmúlt években, a legnagyobb és talán a legjelentősebb ezek közül a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében elnyert több mint 300 millió forint, melyből bölcsődét építtethet az önkormányzat. Az új épület az óvoda mögött lesz. A fejlesztés egyrészt kielégíti majd az itt élő gyermekes családok igényeit, másrészt legalább öt új munkahelyet teremt, melyet helyi és környékbeli lakosok tölthetnek majd be.

Vida Laura Ildikó, Egyházasharaszti polgármestere elmondta, a kiviteli tervek október 31-ig elkészülnek és novemberben kiírják a kivitelező kiválasztására a közbeszerzést. Ha az időjárás engedi, remélhetőleg neki is tudnak állni az építkezésnek és jövő szeptemberben már a legkisebbeknek is biztosított lesz az intézményi ellátás. Korábban a már három csoporttal működő óvoda fejlesztésére nyertek forrást belügyminisztériumi pályázat útján, melynek köszönhetően megújultak a csoportszobák, lecserélték a bútorokat, illetve az épület energetikai korszerűsítését is el tudták végezni a csaknem 15 millió forint támogatásból.

Nemcsak az intézményeket fejleszti az önkormányzat, hanem igyekeznek a lakóingatlanok értékét is növelni egyedi szennyvíztisztító berendezések beépítésével. A polgármester elmondta, eddig 66 ingatlantulajdonos jelezte, hogy igényli a berendezést, de az önkormányzatnak október 21-ig még van lehetősége a pályázat kibővítésére. Amennyiben pozitív elbírálást kap a beadvány, úgy ezekre a berendezésekre 90 százalék állami támogatást kap minden igénylő, a fennmaradó 10 százalékot pedig az önkormányzat fogja állni, szemben sok más településsel, ahol ezt a lakóknak kell kifizetniük. Így tulajdonképpen nem lesz költsége annak, aki ezeket a szennyvítisztító berendezéseket szeretné az udvarában beépíttetni.

Átköltöztetnék a védőnői szolgálatot

Nem csak pályázati forrásból megvalósuló fejlesztéseket valósítanak meg a településen, a korábbi években több mint tízmillió forintos önerős beruházással felújtották az orvosi rendelőt. Belülről így már egy korszerű épületben fogadja az orvos a pácienseket, és a külső felújításra is adott be pályázatot az önkormányzat, ám sajnos nem nyert az idén, így jövőre is megpróbálják. A községvezető elmondta, ha nem nyernek támogatást, akkor saját erőből próbálják meg kívülről rendbe hozni az épületet. Mivel itt két rendelőt alakítottak ki a felújításkor, így szeretnék átköltöztetni ide a védőnői szolgálatot.

A védőnői szolgálat egyébként hét, a háziorvosi körzet pedig öt település lakóit látja el, hamarosan új, korszerű orvosi eszközökkel, melyre a Magyar Falu Program keretében nyert támogatást az önkormányzat. Emellett pályázott az önkormányzat egy orvosi szolgálati lakás építésére is, ugyanis ha lenne szolgálati lakás, akkor egy fiatal orvos szerződne ide öt évre.

Elkezdte munkáját a közösségszervezet

Egyházasharaszti nemcsak az intézményi és az egészségügyi ellátás területen tölt be körzetközponti szerepet, hanem a rendezvényeik, programjaik terén is. Ehhez nyújt segítséget a „Humán szolgáltatások fejlesztése a siklósi járásban” elnevezésű EFOP 153-as számú nyertes projekt, melynek részese a település. Ennek keretében három éven át sok program valósult, valósul meg a faluban, egészen 2021. augusztus végéig. A község önkormányzata fontosnak tartja, hogy évről évre színvonalasabb programokkal szolgáljanak a helyi lakosoknak és a környező településen élőknek. Bár az idei tervezett rendezvénysorozatot a járvány megakasztotta, szeptember 5-én az egészségvédelmi szabályok betartásával jó hangulatú falunapot rendeztek „Egy kis mozgás mindenkinek kell” mottóval. Egyebek közt futni, aerobikozni, zumbázni, tollaslabdázni invitálták a résztvevőket, de a zene sem maradt el, többek között Essemm és Opitz Barbi szórakoztatta a közönséget. Vida Laura Ildikó polgármester elmondta, az év hátralévő részében – amennyiben a járványügyi szabályok engedik – szeretnének hagyományos karácsonyi készülődésként kézműves foglalkozást tartani, illetve a gyerekeknek karácsonyi műsorral szolgálni, így az idén is alkalomhoz illően kaphatnák meg a fiatalok a mikuláscsomagokat.

Tavalytól az önkormányzat a jogszabályi változásoknak eleget téve közösségszervezőt is foglalkoztat, emellett az infrastrukturális feltételek is javulnak, hiszen a Magyar Falu Programban nyert pályázati támogatásból a közösségi épület energetikai korszerűsítése jelenleg is zajlik. A szigeteléssel már elkészültek, ezután pedig napkollektort és klímákat szerelnek fel.

Két cég is ide tervezi beruházását

A községben működő cégekkel nagyon jó kapcsolatot ápol az önkormányzat és további bizakodásra adhat okot, hogy jelenleg is két vállalkozás szeretne nagyobb beruházást végrehajtani a településen. Az egyik cég szeretné megvásárolni a jelenleg nem üzemelő sertéstelepet, itt a tulajdoni viszonyok rendezése van folyamatban. Emellett egy hulladékfeldolgozó cég is letelepülne, amely várhatóan 10-15 helyi, illetve környékbeli lakosnak adna munkát, illetve az önkormányzat adóerőképességét is növelné a befizetett iparűzési adó.

Szeretnék felújítani az iskolai konyhát

Az önkormányzat szeretné felújítani az iskolában lévő, jelenleg tálalókonyhaként üzemelő konyhát, mely régen napi több mint 200 adagot tudott lefőzni. Ahhoz, hogy újra működtetni tudják, szükség lenne egy belső felújításra, illetve gépek, berendezések és eszközök beszerzésére, valamint az elektromos hálózat bővítésére is. Az önkormányzat igyekszik pályázati támogatást szerezni ehhez, ezzel ugyanis legalább öt munkahelyet teremtenének helyben.

Felére csökkent a számuk

Az elmúlt 10 évben felére csökkent a közmunkások száma Egyházasharasztiban. A dolgozók most a hidakat tisztítják és rakják rendbe, emellett ok felelnek a rendezett településképért is. A karbantartáshoz szükséges munkagépekből szerencsére nincs hiány, ezeket ugyanis az elmúlt években folyamatosan beszerezte az önkormányzat.

Megújulhatott a tornaterem is

Pályázati támogatásból újította fel az önkormányzat a tornatermet, melynek több mint 400 négyzetméteres épületében a későbbiekben egy diákszállót terveznek kialakítani. A községvezető elmondta, erre már pályázatot is nyújtottak be, de sajnos egy technikai probléma miatt nem nyertek támogatást. Szeretnék továbbá az udvarát rendbe tenni. A tervezett fejlesztések között szerepel egy játszótér kialakítása is a falu elején lévő füves területen, valamint a temető bekerítése, melyet minden bizonnyal a közmunka keretein belül el is tudnak végezni.