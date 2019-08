A turistákat szólítják meg

Folyamatosan fejlődik Drávasztára, hiszen pályázati forrásból és önerőből is igyekeznek minél több mindent megújítani.

A Dráva mellett, érintetlen környezetben bújik meg a közel 450 fős Drávasztára, ahol az elmúlt öt évben számos fejlesztés történt.

– Elkészült a közelmúltban az egészségügyi központ, ahol a védőnői szolgálat és a körzeti orvosi rendelő kapott helyet – tudtuk meg Matoricz Sándor polgármestertől. – Az 56 millió forintos beruházás keretében egy önkormányzati épületet újítottunk fel teljesen, emellett beszereztük a szükséges eszközöket.

Szintén az elmúlt években a település közintézményeire – az iskolára, a kultúrházra, az orvosi rendelőre és a polgármesteri hivatal épületére – szereltek fel napelemes rendszert, így csökkentek az önkormányzat költségei. Jelentős beruházás volt még a kikötő felújítása, amelyre 23 millió forintos állami támogatást kapott Drávasztára. Matoricz Sándor elmesélte, hogy a beruházás keretében megvette az önkormányzat a kikötői épületet és átalakította azt, valamint felújították a pontont. A terület így már alkalmassá vált, hogy családi rendezvényeket, csapatépítő tréningeket tartsanak a Dráva-parton.

– Egy apartman ház felújítása fejeződhet be szeptember végén, október elején – tájékoztatott a polgármester. – A 24 millió forintos beruházás tartalmazza az építési költségeket és a teljes berendezést is. Ha kész lesz, négy fő fogadására lesz alkalmas.

A ház felújítása mellett az udvarban egy kültéri fitneszparkot is kialakítanak. Jelenleg is dolgoznak rajta, és remélik, hogy a falubeliek az ősszel még ki tudják próbálni az eszközöket. Drávasztárán egyébként már több megüresedett házat újítottak fel az elmúlt években kifejezetten arra a célra, hogy turistákat szállásoljanak el bennük. A polgármester úgy véli, a turizmus tudja megmozgatni a térséget, hiszen a természeti adottságok, a Dráva közelsége és a kerékpárutak rengeteg embert vonzanak.

Érdemes megtekinteni azonban a faluban kialakított látványtavat is. A közepén egy sziget kapott helyet egy malommal, amelynek kerekét augusztus 20-ra üzemelték be.

Sikerült áthelyezni a buszmegállót

A már említett beruházásokon kívül is volt még számos munka a településen az elmúlt években. Körbefásították a falut, amelynek keretében négy-ötszáz darab fát ültettek el köztük császárfát, csüngő epret és lombkőrist.

Az önkormányzat önerőből a temetőben alakított ki urnahelyeket, valamint a falubusz garázsát újították fel. Sikerült áthelyezni a buszmegállót is, távolabb kerültek egymástól, így könnyebben megközelíthetők a falu bármely pontjáról.

Jelenleg is dolgoznak az internethálózat kiépítésén, így remélhetőleg karácsonykor már használni tudják a lakosok a gyors internetet. Az önkormányzat tervei között szerepel a kultúrház felújítása. Erre már be is adtak egy pályázatot, amelyben még egy fesztiválsátor beszerzése is szerepel.

Gyerekeknek oktatják a tamburát az iskolában

Több családi programot is sikerült szervezni az elmúlt időszakban a településen egy pályázatnak köszönhetően. Vannak állandó rendezvények is úgy, mint a fogathajtás, a majális és a falunap. Utóbbi egy egész napos program, zenés ébresztővel kezdődik, esti bálozással zárul.

Jelentős rendezvény még a Drávai Tavasz, amelyet horvát testvértelepülésükkel, Szopjéval tartják közösen. Drávasztárának van egy híres tamburazenekara is. A 25 éve működő Biseri Drave együttes az egész országban szokott koncertezni, de még Horvátországban is ismerik őket. A helyi általános iskolában egyébként oktatják is a tamburát, már több mint száz gyerek tanult meg játszani a hangszeren.

Az önkormányzat is támogatja a helyi fiatalokat, minden évben kapnak beiskolázási segélyt a családok. Emellett a nyáron az önkormányzat finanszírozta azoknak a gyerekeknek az ebédjét, akiknek alanyi jogon nem járt volna.