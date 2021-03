A város környezete óriási érték

A fürdőváros fái, parkjai, környezeti szépsége óriási érték. Ennek az értéknek a megóvásán, fejlesztésén folyamatosan munkálkodni kell, felelős gazdálkodással. A városi parkfák és faállományok fenntartásakor fontos szempont az emberi élet és az épített környezet védelme. A faállományok Harkány kiváló környezeti feltételei mellett gyorsan növekednek, fejlődésük fajtára jellemző időszakában elérik azt a kort, méreti, illetve faanyag-minőségi és szilárdsági tulajdonságot, amikor az emberi élet és az épített környezet védelme érdekében ágakat, néha vezérágakat, de esetenként a teljes faegyedet el kell távolítani.

A kertészek szokták mondani, hogy „ a kertésznek munkaeszköze az ültetőfa mellett a fűrész is”. Ez néha nehéz döntés, kiemelten olyankor, amikor egy térségre, táj­ra, tér- és utcaképet évtizedek óta markánsan meghatározó fáról van szó, azonban sosem szabad szem elől téveszteni azt sem, hogy az utcákon, parkokban emberek, kisgyermekek, anyukák, idősek közlekednek, mind gyakrabban komoly értéket képviselő járművekkel parkolnak, nem csupán harkányiak, hanem jó időkben hazai és külföldi turisták is. Ezért a környezet szépsége, illetve fenntartható esztétikus kialakítása mellett elsőbbséget élveznek a fenti szempontok is. E gondolatkör mentén alakították ki és fejlesztik folyamatosan Harkány köztereinek faállományát.

– A belterületi fasoraink, szoliter fáink és faállományainkról 2015-ben készült egy felmérés és egy faállomány-kataszter, melyet erdész és kertész mérnökeink és technikusaink folyamatosan frissítenek, három évente teljes felülvizsgálattal, a sérült, beteg faegyedek belsejének műszeres vizsgálatával. Ezek alapján kerül sor azoknak a fáknak a kijelölésére, melyet jegyzői hatáskörben engedélyezett módon lehet kivágásra ítélni és szakszerű módon eltávolítani közterületeinkről – mondta Marosi András, a Harkányi Városgazdálkodási Zrt. vezérigazgatója.

A téli időszakban 107 fa kivágására került sor a város közterületein, az arborétumban és kisebb belterületi erdőiben, illetve 7 törzs kivágása történt meg a Harkányi Gyógyfürdőben. A kitermelt fákat teljes egészében felhasználják, a vastagabb faanyag a szociális tűzifa keretét gyarapítja, a vékonyabb ágakat és gallyakat pedig leaprítják, és a keletkező aprítékot a város intézményeinek fűtéséhez használják fel.

Több mint 400 fát ültettek el az idén

A kitermelt fákat az elmúlt évekhez hasonlóan természetesen most is pótolják, új cserje- és fasorok kialakítására, a csemeték felnevelésére, kiültetésére, a fák szakszerű ápolására és védelmére évről évre egyre többet áldoz a város. Gazdálkodásuk alapgondolata, hogy mindig több fát ültessenek a városba, mint amennyinek a kivágása már elkerülhetetlen volt. E gondolatokat kiegészítve került sor fasorok fejlesztésére, a temető tujákkal való körbehatárolására, és a temetőbe vezető utak új fasorainak létesítésére. Az idei ültetési szezonban szükségszerűbb volt költségkímélőbb megoldásokat követni, de a szűkebb források mellett is fontos megtartani az ültetések tempóját, mennyiségét és gyakoriságát, hiszen minden egyes kihagyott ültetési szezonnal egy évet veszítenének. Ezért 2021 tavaszán a Harkányi Városgazdálkodási Zrt. munkatársai elültettek 105 félsuháng méretű fácskát, melyet egy harkányi lakos adományozott Harkány városának, emellett a dolgozók elültettek 250 félsuháng-, suhángméretű vásárolt facsemetét parkokba, közel 50 saját nevelésű tuját a temetők védőfásításainak pótlására, és 15 sorfa-, parkfaméretű földlabdás növényt a gyógyfürdő területére. Az idei év pótlásainak növény anyaga kisebb méretű és komolyabb odafigyelést és gondozást igényel, a növények védelmében a városgazdálkodás munkatársai számítanak a lakosság óvó figyelmességére is.

A növényvédelem tekintetében egy új, hatékonyabb technológiát vezet be a város az idei évtől. Korábban a vadgesztenye- és platánfasorokat egyre nagyobb mértékben támadó károsítók ellen nagy teljesítményű permetezőgépekkel igyekeztek védekezni, mely technológiát idéntől egy fainjektálásos modern eljárás fog felváltani, a hatékonyabb védekezés elérése érdekében. A platán csipkéspolkoska és a vadgesztenyelevél-aknázómoly kártékony hatása miatt szinte minden évben tapasztalhatjuk erőfeszítéseink ellenére a nyári lombhullást és láthatjuk a néha már gyászos képet festő fáinkat. Az új technológia során a szerződött növényorvosok közvetlenül a fák szállító edénynyalábaiba juttatják a védekező szert, amely egyrészt sokkal hatékonyabb, és jóval kisebb környezeti terhelést okoz a légáramlatokkal esetenként elsodródó vegyszer miatt.