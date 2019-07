A városban szeretnék tartani a tehetséges helyi fiatalokat

Elhelyezkedését tekintve Szentlőrinc a megye egyik legjobb adottságokkal bíró városa. A Pécs–Budapest, Pécs–Nagykanizsa vasútvonalnak és a 6-os főközlekedési útnak köszönhetően megközelíthetősége kimondottan jó. Naponta több mint 60 busz, vonat teszi lehetővé a megyeszékhely elérését Szentlőrincről.

A város vezetői az elmúlt évek sikeres pályázatainak köszönhetően minden korosztálynak igyekeznek támogatást biztosítani valamilyen formában. Pályázati lehetőségből tizenkét önkormányzati lakás felújítása valósult meg és valósul meg a közeljövőben, ahova 18–33 év közötti fiatalok költözhetnek. A cél, hogy a tehetséges, tenni akaró fiatalokat a városban tartsák. A középiskolás korosztálynak ösztönző támogatást biztosítanak havonta 9600 forint összegben, őket így segítik. Az általános iskolás korosztálynak az idei évben is megszervezte az önkormányzat az egyhetes nyári tábort, ahol nemcsak a pedagógusok, hanem a helyi civil szervezetek tagjai is segítségükkel támogatták a gyerekek üdültetését.

Az elmúlt években több fiatal pár is úgy döntött, hogy Szentlőrincen indítja el közös életét, ott vásárol vagy épít házat. Az új helyzetnek a városvezetés is igyekezett megfelelni az építkezni szándékozóknak eladásra kínált telkeket.

A megnövekedett bölcsődés korosztály elhelyezése ugyan ma még probléma, ám sikeres pályázatnak köszönhetően nemcsak a bölcsődei férőhelyek száma emelkedik, hanem az óvodás gyerekek elhelyezésére is egy modernebb környezetben lesz lehetőség. A városhoz tartozó Tarcsapusztáról kilencfős kisbusz hozza a városközpontba az iskolás és óvodáskorú gyermekeket valamint igény szerint orvoshoz, boltba a felnőtteket. A gyermekek helyzetét javítja a zöldvárosprojekt keretében megvalósuló játszótéri beruházás is az Urbach téren, több mint 200 millió forint értékben. A felnőttek szabadtéri sportolását pedig a Pécsi út déli oldalán kialakítandó kültéri kondigépek biztosítják.

A fejlődést a betelepülő kereskedelmi egységek is segítik, hiszen néhány héten belül megnyit a Penny Market és a Pepco is a város központjában. A kisváros helyi közlekedésénél a kerékpározás az elsődleges, a kialakított bicikliutakat használva gyermekek és felnőttek egyaránt biztonságban tudhatják magukat. Néhány hét múlva a tarcsapusztai kerékpárút is elkészül.

Az elmúlt években a közösség építését is kiemelkedő fontosságúnak tartották. Több civil szervezet alakult meg, így különböző korú és érdeklődésű emberek találhatnak egymásra a városban. Ma már együtt, összefogva szervezik a városszintű rendezvényeket. A múlt héten lezajlott a II. Nemzetiségi nap, melynek sikeressége a kirakodó vásárosoknak is köszönhető. A város lakossága készül a palacsintafesztiválra, az ifjúsági napra és a 2. szentlőrinci szomszédolásra is. Tartalommal töltik meg a közösségi tereket a térségi, központi szerepnek megfelelően. A nyári időszakban színházi előadásokra kerül sor, amelyre természetesen nemcsak a város lakói, hanem a környező településekről, illetve a távolabbi városokból érkezőket is várják.

A csendes, nyugodt, családias, lehetőségekkel teli településre várják a nagyvárosból letelepedni szándékozókat is.