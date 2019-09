A vörösbor ünnepére invitálnak a hétvégén Villányba

A hétvégén a legszebb vörösborok mellett nagyszabású szüreti felvonulás, fellépők, koncertek, gyerekprogramok várják a hagyományosan október első hétvégéjén, szüreti időszakban megrendezett Vörösbor Fesztivál látogatóit Villányban. A rendezvény a borvidék egyik legnépszerűbb programja, egyben legnagyobb boros rendezvénye, kiemelkedő számú borászkiállítóval és utazást segítő tömegközlekedéssel.

Az idén a 32. évfordulója van a 32. Villányi Vörösbor Fesztiválnak és a rendezvényen 32 borászat települ ki.

A fesztivál ebben az évben is bővelkedik szakmai programokban, pénteken 18.30-tól a Diófás téren Borász tréning keretében játékos foglalkozásokon keresztül kapnak átfogó képet a résztvevők a borászkodás rejtelmeiről Ifj. Szende Gábor, borász és Győrffy Zoltán, a Pécsi Borozó gasztronómiai és bormagazin főszerkesztőjének kalauzolásával. Szombaton 17 órakor a Rendezvénytér konferenciatermében Horkay András, DipWSET elismert borszakértő kalauzolásával ismerhetik meg az érdeklődők a borkóstolás alapvető szempontrendszerét. Az intenzív minikurzus lehetőséget kínál betekintést nyerni a borok értékelésének professzionális hátterébe. Ugyanekkor a Diófás téren Győrffy Zoltán vezet szakmai beszélgetést a Villányi borvidék borászaival.

Természetesen az idei fesztivál is bővelkedik koncertekben, többek között pénteken 20 órakor Villányban zenél majd a legendás P. Mobil együttes tagjaiból alakult Mobilmánia rockzenekar, szombaton mások mellett 18 órakor a Bagossy Brothers Company, 21 órakor pedig a Budapest Bár dallamai szórakoztatják a fesztiválközönséget.

Leleplezik az új, köztéri szobrot

Különleges fotókiállítás nyílik pénteken 17 órakor a villányi művelődési házban. A fotográfus a városról és a villányi rendezvényekről készített fotói tekinthetőek meg a fesztivál ideje alatt. Ezen kívül még egy kiemelt programra is sok érdeklődőt várnak, a pénteken 18 órakor kezdődő megnyitón Antal Sándor szobrász egy köztéri boros, fémből készült műalkotását is leleplezik. A város vezetői szerint az alkotás a rendezvény egyik fotópontja is lesz majd. Szombaton 10 órától a Diófás téren a Teleki Zsigmond szakképző iskola az idén is megrendezi a „Bor-Virág” virágkötészeti versenyt, virágkötészeti bemutatót.