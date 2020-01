Adamkó Autószerviz: akár háztól házig szállítják javítandó személygépjárművét

A régió legnagyobb karosszériajavító műhelyével és a legtöbb munkatárssal várja az érdeklődőket Sásdon, az Ipari út 4. szám alatt az Adamkó Autószerviz. Szolgáltatási körük: autófényezés számítógépes színkeveréssel, karosszériajavítás, szélvédőcsere, kipufogórendszerek, akár műanyag alkatrészek javítása, autóklímatöltés, műszaki vizsgáztatás.

Fontos megemlíteni, hogy a szerviz vállalja, hogy elszállítja a javítandó autót, és amikor kész, visszaviszi a háztól házig szolgáltatás keretében. Így azoknak sem kell fuvart szervezniük, vagy buszra szállniuk, akik Pécsről, Szekszárdról, Bonyhádról vagy más településről vennék igénybe az autószerviz munkáját.

Nemcsak magánszemélyek járműveivel foglalkozik a műhely, céges flották karbantartását is vállalja akár soron kívül is. Azaz a lehető leggyorsabban újra munkába állítható a sérül autó. Emellett saját, tizenhat gépkocsiból álló csereautóparkja is van a szerviznek, amelyekből igény és megfelelő indoklás esetén ingyenesen az ügyfél rendelkezésére bocsát egyet. Amennyiben nem saját autója helyett szeretne másikat, csak szüksége lenne egy járműre, kölcsönzési lehetőséget is biztosít.

Az Adamkó Autószerviz minden gépjárműbiztosító és a MABISZ (Magyar Biztosítók Szövetsége) hivatalos javítópartnere, ezenfelül átvállalja a sérüléssel járó ügyintézést is a károsulttól. A műhely munkatársai a még garanciális gépjárműveket is szervizelhetik, így akkor sem veszik el a jótállása, ha náluk, és nem egy márkaszervizben végzik el a javítást. Az Adamkó Autószerviznél CASCO-kár esetén önrészkedvezménnyel vagy akár önrészmentesen is vállalják a szerelést.

Elérhetőségek:

Tel: 72/475-846 , 0620/387-5612

E-mail:

[email protected]