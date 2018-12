Akik elhozzák Csehországot!

Ha valaki Prágában jár, az a királyi palota (Hradzsin), a Károly-híd mellett többnyire a Svejk kocsmát is felkeresi. Mert a cseh italoknak ételeknek rendkívüli íze, zamata van, de legfőképpen különleges hangulatú sörözőkben, éttermekben lehet mindezt igazán élvezni.

Nem is olyan régen Pécsett is nyílt egy ilyen csodás hely, a Hrabal Vendéglő, mely páratlan a maga nemében az egész országban. Ritka ugyanis az olyan hely, ahol az eredeti cseh sörök széles tárháza mellett a hamisítatlan cseh konyha remekei is megtalálhatók. Az pedig szó szerint hab a sörön, hogy onnan érkeznek a finom nedűk, ahol maga Hrabal is nevelkedett. Sőt, a gyárból az igazgató és a sörfőző mester is ellátogatott Pécsre, amikor a vendéglő megnyílt, és igen elégedett volt a Hrabal miliő megvalósításával.

De nézzük sorjában. Pécs belvárosában, az egykori Áfium helyén, az Irgalmasok útján jutunk le a hangulatos étterembe, ahol első kézből többféle cseh csapolt sört lehet megkóstolni. A falakon Hrabal könyvek, és tényleg úgy érzi az ember magát, mint az Őfelsége pincére voltam, vagy a Sörgyári capriccio filmekben. Két teremnyi Csehország kel itt életre, olyan csapolt sörök segítik az elrévedést, melyek sehol másutt nem találhatók a régióban, s ha valaki az üveges sörre esküszik, az számos különféle palackos változatból válogathat. Olyan különlegességekből, mint a Hetedik lépcső, a Francin, vagy a Pardubický

Porter, mely igen erős, 8 fokos fekete sör. Mi több, sörpárlat is fogyasztható, valamint további kilenc klasszikus cseh párlat, melyek természetesen cseh földön készültek és onnan is érkeznek.

Az ételeket illetően még színesebb a kínálat – és az árak is „rendben vannak”. Van itt plzeňi sörgulyás, brnói gombás csülök, Kersko-i vaddisznósült, pácolt hermelin (amit semmiképp ne hagyj ki ha náluk jársz) és persze knédli meg káposzta, amihez csak kérik.

Mindemellett akadnak itt különleges halételek és magyaros ízek is, mert rengeteg a céges rendezvény, ahol igénylik az efféle falatokat. A rendezvényekről viszont tudni kell, hogy ritkán adják ki zártkörű találkozónak az egész helyet, a vállalkozások, osztályok partija mellett mindig akad hely a betérő vendégek részére is.

A tulajdonosok által megálmodott „vendéglátó” hely nemcsak az étkezni érkezőket látja szívesen, hanem akár az egy sörre, egy jó szóra betérő látogatókat, és a baráti társaságokat is.