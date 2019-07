Aktív civil közösségekkel aktív a közösségi élet is Lippón

Az idei évben sajnos elmaradtak a fejlesztések Lippón, az önkormányzat beadott pályázatait ugyanis még nem bírálták el. Az élet azonban nem állt meg, aktív kulturális és közösségi programok gazdagították az elmúlt időszakot. Lovas Miklós polgármestert kérdeztük a községről.

– Mivel foglalkozott az önkormányzat az elmúlt időszakban?

– Az idén sajnos nem volt felújítás a településen és úgy néz ki, hogy nem is lesz, mert ha pozitív visszajelzés is érkezik valamelyik beadott pályázatunkról, annak a megvalósítására is csak jövőre, tehát már a következő önkormányzati ciklusban kerül sor. További akadály, hogy kivitelezőt sem könnyű találni, hiszen ők is egy-két évre előre le vannak kötve. Egyébként több beadott pályázatunk is van, amelynek eredményére várunk. A Leader program keretében a művelődési ház parkettájának és vizesblokkjának felújítására, valamint térfigyelő rendszer kiépítésére pályáztunk.

– A Magyar Falu Programban milyen lehetőségeket lát?

– Természetesen az önkormányzat kihasználja ezt a lehetőséget is, már van beadott pályázatunk ide, mégpedig a helyi identitástudat növelése címmel megjelent felhívására reagáltunk. Emellett beadványt készítünk elő a hivatal és az óvoda felújítására is. Ez utóbbi már régóta esedékes lenne, korábban is próbálkoztunk már forrást szerezni rá, de eddig nem jártunk sikerrel. A hivatalban nyílászárókat szeretnénk cserélni és egy komplett belső felújítás is időszerű lenne.

– A település köztereinek rendben tartásáról hány közmunkás gondoskodik?

– Az önkormányzat jelenleg 6 közmunkást foglalkoztat. Ez meglehetősen kevés. Két három éve még 15-en is voltak, de a dolgozóink az elsődleges munkaerőpiacon el tudtak helyezkedni. Ennek természetesen örülünk, másrészről viszont egyre nehezebb ennyi dolgozóval ellátni a feladatokat. Korábban járdákat újítottunk fel, épületeket tartottunk karban, most a lecsökkent létszám miatt kizárólag a település belső karbantartására, főként fűnyírásra korlátozódik a kapacitásunk. Nem tudjuk a vízelvezető árkokat sem tisztítani, erre kevés ez a létszám. Nem tudom, hogy lesz ez a jövőben, mert úgy látom, ez egyre sarkalatosabb probléma lesz.

– Hogy alakul a település lakosságszáma?

– Más falukhoz hasonlóan nálunk is csökkent a lakosság száma, 25 év alatt 670-ről 510-re. Az önkormányzat igyekszik támogatni a beköltözőket, az itt házat vásárló családoknak 300 ezer forint vissza nem térítendő támogatást adunk és 200 ezer forint kamatmentes kölcsönnel segítjük a letelepedést. Az idén egyébként nagy örömünkre sok gyermek születik a faluban, 7-8 babára számíthatunk.

Támogatások Az önkormányzat a letelepedési támogatás mellett más módon is segíti a családokat. Az első gyermek után 50, a második után 75, a harmadik után pedig 100 ezer forint születési támogatást kap a család a szociális rendelet alapján. Minden évben ad az önkormányzat beiskolázási támogatásokat és szociális tűzifát is igényelhetnek a lakók, tavaly 1-1 erdei köbméter fát kaptak az igénylők.

Majdnem húsz programot szerveznek

Az önkormányzat a gondozási központtal és a Magyar-Német Kulturális Egyesülettel, a fúvószenekarral és a nemzetiségi önkormányzatokkal közösen minden év elején megtervezi az éves rendezvénynaptárt. A német nemzetiségi önkormányzat aktívan kiveszi a részét a programszervezésből, de a nyugdíjas klub is nagyon aktív a településen.

A község polgármestere elmondta, már második évben a lippói fúvószenekar kezdi a rendezvények sorát az újévi koncerttel. A színvonalas előadás nagy népszerűségnek örvend, melyet mi sem bizonyít jobban, minthogy a művelődési házban telt ház előtt csendülnek fel a dallamok.

A csaknem húsz program között még nagy sikere van egyebek mellett a nyugdíjasok kulturális estjének, a szerb búcsúnak és a minden évben visszatérő borversenynek is.

Vastag Csaba énekel

Szombaton rendezik meg az immár tizennyolcadik hagyományőrző falunapot. Az ilyenkor megszokott hagyományos főzőversenyre az idén is több mint húsz csapatot várnak, számukra már 9 órakor kiosztják az elkészítendő vegyespörkölt alapanyagát, az ételeket pedig 13 óráig kell megfőzni és leadni. 11 órakor siklósi hagyományőrzők készülnek bemutatóval.

14 órakor Lovas Miklós polgármester köszönti a résztvevőket, és ekkor kerül sor a főzőverseny eredményhirdetésére is. Ezután kulturális műsor veszi kezdetét, fellép a Lippói Nemzetiségi Fúvószenekar, 15 órától Vastag Csaba énekel, majd a Sátorhelyi Néptánc Együttes, illetve a pécsi Eurodance tánccsoport szórakoztat. A Lippói Idősek Klubja 17 óra 30 perckor boszorkány táncot ad elő. Ezután a kilátogatók a City zenekarral utcabálozhatnak, 22 órakor pedig tűzijáték zárja a falunapot.

Gyerekeknek is élmény lesz A falunapon természetesen a gyerekek számára is készülnek a szervezők. Déltől légvár, trambulin, óriás csúszda várja az aprótalpúakat. Ezen kívül az Apró Paták Lovas Sport Egyesület által lovagolhatnak és az íjászatot is kipróbálhatják a kicsik. A programra mindenkit szeretettel várnak.

Etel néni története

Május közepén Etel néni, a malenkij robotra elhurcolt lippói lakó történetét elevenítette fel a nyugdíjas klub, a lippói fúvószenekar közreműködésével egy egyórás emlékműsor keretében. A hátborzongató, lebilincselő előadás alapjául László Lajos 1990-ben megjelent Halálpolka című könyve szolgált. A szerző, a Pécsi Rádió egykori szerkesztője ebben a kiadványban 8-9 ember történetét, sorsát dolgozta fel, akiket a malenkij robotra hurcoltak. Magyarországon első ízben ebben a könyvben olvashatunk a jugoszláviai munkatáborokról, amelyeknek körülményei, viszontagságai olykor még a szovjet lágerekénél is elviselhetetlenebbek voltak, főleg a kezdeti időkben.

A Szovjetunióban eltöltött időt a nyugdíjasok színpadi előadásán és a fúvószenekar zenei kíséretéből ismerhette meg a közönség. Az előadás hatalmas érdeklődés mellett zajlott, a művelődési ház telt házas közönségétől elismerő visszajelzések érkeztek az alkotókhoz, illetve szervezőkhöz, ezért tervben van az is, hogy a későbbiekben folytatják a műsort.

A következő előadás a ki- és betelepítések nyomán az itt élt szerb, sváb és felvidéki lakosság együttéléséről fog majd szólni.

A település vezetői

Polgármester: Lovas Miklós. Alpolgármester: Marosi Csaba és Lantos Gábor. A képviselő-testület tagjai: Keresztes Árpádné, Sebesné Bodonyi Vera. A német nemzetiségi önkormányzat elnöke Szugfil József, elnökhelyettes Lantos Viktor, képviselők Maul Ádám és Sebes József. A szerb nemzetiségi önkormányzat elnöke Popovics Miklós, elnökhelyettes Kassanin Milán, képviselő Kassanin Szlávkó. Jegyző: Zimmermann-né dr. Kovács Anikó, aljegyző: Tóth Boglárka. Háziorvos: dr. Mervai Ilona. Védőnő: Balogh Boglárka. Plébános: Benchea Celestin. Református lelkész: Balogh László Barna. A gondozási központ, illetve a nyugdíjasklub vezetője Balogh Zoltánné. Iskolaigazgató: Kállay Csilla. Óvodavezető: Siposné Péter Erika. A művelődési ház vezetője, a Magyar-Német Kulturális Egyesület és a polgárőr egyesület elnöke Szugfil József. Falugondnok: Balogh Bálint. A sportegyesület elnöke Bayer Ferenc. A Lippó Községért Közalapítvány vezetője Bakné Bajzáth Mária. Karnagy: Winkler András. Az önkormányzat címe: 7781 Lippó, Kossuth Lajos utca 84. Telefon: 69/377-101.