Álom indián sátrak gyerekeknek

Szülőként olvasva vagy tudjuk, hogy miről van szó, vagy abszolút nem értjük ezt a kifejezést. Az előbbi szülőknek vagy leendő szülőknek szeretnénk segítséget nyújtani ezzel a remek termékkel kapcsolatban. Illetve azoknak, akik tudnak a létezéséről, de még saját gyermeküknek nem szerezték be.

A neve is jól tükrözi a valóságot. Tényleg úgy néznek ki ezek a sátrak, mint amikben az őslakosok is éltek. Természetesen miniatűrebb, letisztult változatát vásárolhatjuk meg a nelzi.hu-n, és már a funkciója sem az, mint az indiánoknál.

Miért is éri meg beszerezni?

Gyermekkori alap elfoglaltság a bunkerépítés és ehhez elmaradhatatlan kellék minden, amit épp otthon talál. Ha meg szeretnéd kímélni a házat az összevissza dobált takaróktól és párnáktól, valamint az összetolt székek látványától, és az utána lévő elpakolástól akkor muszáj beszerezned az első indiánsátrat a kölyökszobába. Szinte biztos, hogy a saját bunkijának ezután a sátrat fogja tartani. Valószínűleg a plüss kollekcióval gyakorta teadélutánt fog majd benne tartani, de garantált, hogy a lakás többi részében a felfordulás szép lassan minimalizálódik. Kreativitás szab csak határt annak, hogy a gyermek életében ez a kis búvóhely milyen szerepet fog majd betölteni.

Hova tegyük?

Mobilságának és 2 kilós tömegének köszönhetően szinte bárhova letehetjük. Télen a nappaliban, vagy a gyerekszobában tökéletes helye lesz, nyáron pedig a teraszra vagy a kertbe is kikötöztethetjük. Így lehetőségünk lehet feleleveníteni a régi sátorozós időszakokat vagy nap védte helyen, de szabad levegőn játszani.

Kivitelezése a mai trendeket követi.

Kivétel nélkül a nelzi.hu-n szerepelő sátorok kialakítása, mintázata, színe mind a mai trendi gyerekszobákhoz lett igazítva. Pasztell, nude, fehér és szürke színek dominálnak, apró csillagokkal, pöttyökkel díszítve, de vásárolhatunk egyszínű modelleket is. Az oldalon az indiánsátor mellett található jurta is, ami picit más kialakítású, de tökéletes választás lehet arra, hogy elmeséljük gyermekeinknek a magyar történelemben betöltött szerepét vagy egy délutáni alvás színhelyeként is remekül szolgálhat. Továbbá az indián sátrakba vásárolhatunk több féle és fajta szőnyeget is.

Az oldalon 21 darab sátor közül válogathatunk. Az olcsóbbak 17 ezer forinttól kezdődőek, míg a drágábbak 30 ezer forint felett vannak.

Feldobja a gyerekszobát.

Abszolút jó választás azoknak, akik az egyszerűbb gyerekszobát preferálják, és nem szeretnének túl sok tárgyat felhalmozni. A szoba legnépszerűbb sarka lesz az, ahova felállítottuk az indián sátrat. Végül rájövünk majd arra is, hogy a sátor kupi szippantóként is szolgál, mivel összes tárgyat, gyerekjátékot előbb utóbb elnyeli.

Gyerekeknek is fontos a magánszféra.

Ahogy belépnek a kisgyermekkorba igényelni fogják a magánszférát, ahova elbújhat a világ elől és mesekönyveket nézegethet, vagy felhőtlenül ábrándozhat. Felelős szülőként megértjük és próbáljuk megteremteni nekik ezt a légkört. Az indiánsátor a továbbiakban ezekre az apró”problémákra” is megoldást kínálnak.

Az indián sátrat ajánljuk már egészen piciknek is, hiszen minél többet látja, használja és minél több időt tölt el benne annál kedvesebb lesz majd a szívének nagyobb korában is.