Anna-napi búcsút rendeznek

Ezen a hétvégén, péntektől vasárnapig immár huszonnegyedik alkalommal rendezi meg a Kiskassáért Német Egyesület, valamint a Kiskassai Német Önkormányzat a hagyományos, Anna Napi búcsút.

Minden évben nagyon sokan várják a térség egyik legszebb hagyományőrző rendezvényét, a kiskassai Anna-napi Búcsút, amelyet a falu védőszentjének, Szent Annának napjához kapcsolódva szerveznek meg, a programkínálatban pedig ezúttal sem fognak csalódni a résztvevők, számos érdekesség vár a kilátogatókra.

A háromnapos rendezvény első napján, pénteken a kiskassai kultúrházban a Véméndi Szextett zenekar várja a bálozni vágyókat. Szombaton 15 órától a helytörténeti kiállítás helyiségében és az épület udvarán kézműves foglalkozásokkal, kismesterség-bemutatókkal és sok-sok gyerekprogrammal készülnek a kicsiknek és nagyoknak az Újpetrei Német Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület tagjai, valamint a Blahus Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. munkatársai. Ugyanitt a Siklósi Kórház Egészségfejlesztési Irodájának „Maradj egészséges!” címmel szervezett programjára várják az érdeklődőket. A szervezők minden vendéget üstben főtt lecsóval kínálnak.

A harmadik napon, vasárnap 10 órától a kiskassai Szent Anna-templomban Darnai Ágoston plébános celebrálja a szentmisét, Kovács István ének és orgonajátékának közreműködésével. Ezután – szintén a rendezvény hagyományait követve – a résztvevők tiszteletüket teszik az I. világháborúban elesettek emlékművénél, valamint a II. világháborúban elhunytak és a málenkij robotra elhurcoltak emléktáblájánál. Az egyesület tagjai „A faluért éltek és a hazáért haltak” szövegű szalaggal ékesített koszorút helyeznek el az emlékműnél.

– Kora délutántól a megszokott módon helyi termelők mutatják be termékeiket a búcsúra érkezőknek, akik természetesen vásárolhatnak is majd a kínált portékából. Emellett az idén is szervezünk vonatozást, hogy bemutathassuk Kiskassa és a szomszéd falvak épített és természeti szépségeit. A vonat Kiskassáról indulva Pécsdevecser, Peterd és Újpetre községeket érintve fog kört tenni óránként, egészen 19 óráig – mondta Matkovits-Kretz Eleonóra, a Kiskassai Német Önkormányzat elnöke. És persze a szervezők ezúttal is gondoltak a gyerekekre, elektromos kisautózással és a kiskassai polgárőrök drónbemutatójával várják őket, de itt lesz az utazó vidámpark, trambulin és csúszdás légvár, és aki szeretne, kipróbálhatja ügyességét a buborékfociban is.

15 órától a búcsú egyik leglátványosabb része következik, ekkor ugyanis a kulturális műsor szereplői felvonulnak a főutcán, 16 órától pedig igazi német nemzetiségi program veszi kezdetét: Stimmungs­paradea Millichékkel és válogatott fellépőkkel. A vendéglátásól a Center Grill Étterem & Panzió gondoskodik.